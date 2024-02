Wochenausblick: Zinsen halten DAX in Schach. Unternehmenszahlen aus Europa und Wirtschaftsdaten aus USA erwartet

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Die zweite Woche in Folge tritt der DAX® nun auf der Stelle. Bremsklotz war unter anderem der Anleihemarkt. Zudem war die Nachrichtenlage relativ mau. Kommende Woche werden sich einige Notenbänker zu Wort melden. Zudem werden in der zweiten Wochenhälfte eine Flut von Wirtschaftsdaten aus den USA erwartet.

Die Hoffnungen auf baldige Zinssenkungen verfliegen. Dies sorgte in den zurückliegenden Tagen für einen Anstieg der Renditen in Europa und den USA. Dabei stieg die Rendite 10jähriger Bundesanleihen auf 2,38 Prozent und die Rendite vergleichbarer US-Papiere auf 4,19 Prozent. Bei den Edelmetallen zeigte sich sich ein geteiltes Bild. Die Notierungen für Gold und Silber bewegten sich im Wochenverlauf seitwärts. Platin und vor allem Palladium kamen hingegen kräftig unter Druck. Der Ölpreis zog derweil an. Der Kurs für ein Barrel Brent Crude Oil arbeitete sich bis an die 200-Tage-Durchschnittslinie bei 81,75 USD nach oben.

Unternehmen im Fokus

In der abgelaufenen Woche war bei den Einzelwerten teils kräftige Bewegungen zu beobachten. Im DAX® konnten unter anderen BMW, Sartorius und Siemens Healthineers deutliche Gewinne verbuchen. Vor allem Deutsche Bank, Deutsche Post und Vonovia kamen hingegen unter die Räder. In der zweiten Reihe konnte Delivery Hero und SMA Solar im Vergleich zur Vorwoche zweistellig zulegen. Immobilienaktien wie Aroundtown und LEG Immobilien mussten hingegen Verluste in Kauf nehmen.

Kommende Woche werden unter anderem Airbus, Bertrand, Bilfinger, Cancom, Cisco, Coca Cola, Commerzbank, Delivery Hero, Elmos Semiconductor, Hella, Michelin, Norma, Pernod Ricard, Renault, SAF Holand, Schneider Electric, SFC Energy, Stellantis, ThyssenKrupp, ThyssenKrupp Nucera und TUI Geschäftszahlen für das abgelaufene Quartal veröffentlichen. Aurubis und Ceconomy laden zur Hauptversammlung.

Wichtige Termine

MONDAY FEBRUARY 12, 2024

ECB chief economist Lane and Bank of Spain Governor de Cos speak

FRANCE – Auction of BTF treasury notes

CB board member Cipollone speaks

ECB bank supervisor Claudia Buch speaks

German finance minister Christian Lindner speaks in London about competitiveness

Minneapolis Federal Reserve Bank President Kashkari participates in conversation before economists group

Bank of England Governor Andrew Bailey gives lecture at Loughborough University

TUESDAY FEBRUARY 13, 2024

ECB bank supervisor Buch speaks

Germany-ZEW

United States-CPI

ECB publishes weekly bond purchase and balance sheet data

Germany-Current account

WEDNESDAY FEBRUARY 14, 2024

German econ minister Habeck travels Thuringia, Saxony, Bavaria

ECB Vice President de Guindos speaks – Speech by Mr de Guindos at Annual Conference of the Mediterranean Central Banks in Split, Croatia

ECB board member Cipollone speaks about the digital euro

Chicago Federal Reserve Bank President Goolsbee speaks before Council on Foreign Relations

Federal Reserve Bank of Chicago President Austan Goolsbee participates in a moderated question-and-answer session before the Council on Foreign Relations, in New York.

THURSDAY FEBRUARY 15, 2024

Germany-Car sales

ECB President Lagarde speaks

Spain-Inflation

Germany-IPSOS PCSI

ECB chief economist Lane speaks – Speech by Mr Lane in an online seminar organised by Florence School of Banking and Finance in Florence, Italy

National Economic Council Director Brainard speaks to NABE conference

United States-Philly Fed New

United States-Empire State

United States-Jobless

United States-Imports/Exports

United States-Retail Sales

United States-Industrial production

FRIDAY FEBRUARY 16, 2024

German econ minister Habeck travels Thuringia, Saxony, Bavaria

Federal Reserve Bank of Atlanta President Bostic speaks on the economy in New York

Germany-WPI

ECB board member Schnabel speaks – Inaugural lecture by Ms Schnabel at Economic and Monetary Union Laboratory (EMU Lab) at European University Institute in Florence, Italy

Congressional Budget Office Director Swagel speaks to NABE conference

United States-PPI demand

United States-Housing Stats

San Francisco Federal Reserve Bank President Daly speaks at NABE conference –

Widerstandsmarken: 16.900/16.915/16.957 /17.005/17.050/17.143/17.201 Punkte

Unterstützungsmarken: 16.800/16.866 Punkte

Der DAX® pendelte am Vormittag in einer engen Range, sackte allerdings am Nachmittag kurzzeitig auf 16.866 Punkte nach unten. Im weiteren Verlauf erholte sich der Index vom Tagestief. Der Bruch des Aufwärtstrends wurde jedoch bestätigt. Damit droht eine Fortsetzung der Konsolidierung bis 16.800 Punkte. Kaufimpulse sind hingegen frühestens oberhalb von 16.957 Punkten zu erwarten.

Strukturierte Produkte wie Reverse-Bonus-Cap-Zertifikate könnten eine Investmentmöglichkeit sein. Sie eignen sich jedoch nur für Investoren, die nur noch ein begrenztes Potenzial nach oben sehen. Diese Wertpapiere sind mit einer Barriere und einem Bonuslevel/Cap ausgestattet. Notiert der Index bis zum finalen Bewertungstag stets unterhalb der Barriere, erhält der Investor am Laufzeitende den maximalen Rückzahlungsbetrag ausbezahlt. Dieser Betrag ergibt sich aus der Differenz aus Reverselevel und Bonuslevel – angepasst um das Bezugsverhaltnis (z.Bsp.: (24.000 – 14.000)/100 = 100 Euro). Andernfalls droht allerdings ein Verlust. Faktor Optionsscheine bieten risikofreudigen Anlegern die Möglichkeit, gehebelt von einer Auf- beziehungsweise Abwärtsbewegung des Leitindex teilzunehmen. Es drohen jedoch hohe Verluste, wenn der Index in die entgegengesetzte Richtung einschlägt.

Basiswert

WKN

Verkaufspreis in Euro

Barriere in Pkt.

Bonuslevel/Cap in Pkt.

Reverselevel in Pkt.

Finaler Bewertungstag

DAX®

HD14C2

95,43*

20.000

14.000

24.000

20.09.2024

DAX®

HC9JHK

98,73**

19.000

11.750

22.250

21.06.2024



Basiswert

WKN

Verkaufspreis in EUR

Basispreis in EUR

Reset Barriere in EUR

Hebel

Letzter Bewertungstag

DAX®

HC01KH

9,77

13.573,899795

15.270,637269

5

Open End

DAX®

HC977R

11,59

15.270,462983

16.119,500725

10

Open End

DAX®

HC0558

10,28

15.835,984046

16.401,328676

15

Open End

DAX®

HD136D

9,40

16.288,400896

16.627,199635

25

Open End



Basiswert

WKN

Verkaufspreis in EUR

Basispreis in EUR

Reset Barriere in EUR

Hebel

Letzter Bewertungstag

DAX®

HC99KA

6,71

20.357,363973

18.661,595554

-5

Open End

DAX®

HC8E76

4,25

18.660,800785

17.811,734349

-10

Open End

DAX®

HC7FDJ

6,85

18.095,279722

18.095,279722

-15

Open End

DAX®

HD275V

8,55

17.642,862872

17.304,119905

-25

Open End



Bitte beachten Sie die wichtigen Hinweise und den Haftungsausschluss.

Diese Informationen stellen keine Anlageberatung, sondern eine Werbung dar. Das öffentliche Angebot erfolgt ausschließlich auf Grundlage eines Wertpapierprospekts, der von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") gebilligt wurde. Die Billigung des Prospekts ist nicht als Empfehlung zu verstehen, diese Wertpapiere der UniCredit Bank GmbH zu erwerben. Allein maßgeblich sind der Prospekt einschließlich etwaiger Nachträge und die Endgültigen Bedingungen. Es wird empfohlen, diese Dokumente vor jeder Anlageentscheidung aufmerksam zu lesen, um die potenziellen Risiken und Chancen bei der Entscheidung für eine Anlage vollends zu verstehen. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

