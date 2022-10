Wochenausblick: Stabilisierung oder „das nächste Scheitern“?

Es war nur ein Strohfeuer: Nach dem kurzen Anstieg über 12.670 Punkten am Freitag rutscht der DAX am Montagmorgen wieder unter 12.500 Zähler. Einige Analysten sehen die Talsohle erreicht, andere befürchten „das nächste Scheitern“.



17. Oktober 2022. FRANKFURT (Börse Frankfurt). Nach den kräftigen Gewinnen zum Wochenschluss kann sich der DAX zu Beginn der neuen Handelswoche den schlechten Vorgaben aus den USA nicht entziehen. Dort hatten die Kurse im Laufe des Freitags ins Negative gedreht. Dow Jones, S&P 500 und Nasdaq schlossen deutlich im Minus. Auslöser waren gemischt ausgefallenen Quartalzahlen der Banken und die – üblichen – Rezessions- und Zinserhöhungssorgen. Der DAX steht am Montagmorgen nahezu unverändert nach 12.437 Punkten am Freitagabend.

Es mehren sich allerdings die Stimmen, die mit einer baldigen Erholung rechnen. „Phasen erhöhter Unsicherheit eröffnen überdurchschnittliche Renditechancen“, erklärt etwa Markus Reinwand von der Helaba. Die Bank hat einen neuen Indikator entwickelt, den BEST-Indikator (Bewertung, Stimmung, Technik). Der setzt sich zusammen aus Teilindikatoren aus Fundamentalanalyse, Behavioral Finance und Technischer Analyse. Der BEST-Indikator liefert aktuell ein klares Kaufsignal, wie Reinwand berichtet. „Hätte man im Zuge früherer Kurseinbrüche bei einem BEST-Indikator unter der Marke von -1 gekauft, wären in drei von vier Fällen überdurchschnittliche Renditen erzielt worden.“

„Belastungen weitestgehend in Kursen reflektiert“

Auch die DekaBank verbreitet Zuversicht. Sie rechnet für dieses Jahr zwar mit einem anhaltend herausfordernden Kapitalmarktumfeld. „Nach dem deutlichen Kursrückgang seit Jahresanfang werden die Belastungen mittlerweile aber weitestgehend in den Kursen reflektiert“, erklärt Joachim Schallmayer, Leiter Kapitalmärkte und Strategie. Die Bewertungen des Aktienmarktes seien historisch günstig. Zudem dürften die anstehenden Quartalszahlen der Unternehmen keine einbrechenden Gewinne anzeigen. „Somit ist im kommenden Jahr mit einer Stabilisierung und Erholung der Kursnotierungen zu rechnen.“ Die zu erwartenden hohen Schwankungen im schwierigen Schlussquartal sollten für den ratierlichen und antizyklischen Einstieg genutzt werden.

Mythos China strahlt weniger

Die Anlegerwelt blickt derzeit auch gen China: Dort hat am Wochenende der 20. Parteitag der KP begonnen. „Innenpolitische Probleme und eine wirtschaftsschädigende Auseinandersetzung mit dem amerikanischen Klassenfeind lassen den Mythos China weniger strahlen“, erklärt Robert Halver von der Baader Bank. Zudem kosteten knallharte staatswirtschaftliche Regulierungen weitere Wachstumskraft. Nicht zuletzt halte die KP regelrecht ideologisch an der Null-Covid-Strategie fest. „Selbst eine besonders freizügige Notenbank kann die angeschlagene Wirtschaftsstimmung nicht nachhaltig stabilisieren, wenn die marktwirtschaftlichen Rahmenbedingungen fehlen und die umfangreiche Wirtschaftsöffnung ausbleibt.“

Halver

„Erholungsansätze im Keim erstickt“

Technisch sieht es derzeit nicht gut aus: „Das nächste Scheitern steht bevor“, bemerkt der unabhängige technische Analyst Christoph Geyer. Der DAX befinde sich in einem übergeordneten Abwärtstrend, und Erholungsansätze würden zunehmend im Keim erstickt. Auch der Wochenauftakt dürfte Geyer zufolge kaum für eine Stimmungsaufbesserung sorgen. Ob die Saisonalität für das Jahresende noch eine Verbesserung bringe, bleibe offen. „Das wird sich erst in einigen Wochen zeigen.“

Was Konjunkturdaten angeht, wird es eine ruhige Woche. Weiter geht es unterdessen mit der Berichtssaison, vor allem in den USA.

Wichtige Konjunktur- und Wirtschaftstermine der Woche

Dienstag, 18. Oktober

4.00 Uhr. China: BIP drittes Quartal. Chinas Wirtschaft hat der Commerzbank zufolge im dritten Quartal gegenüber dem Vorquartal voraussichtlich kräftig um etwa 3 Prozent zugelegt. Damit sei aber gerade einmal der Einbruch vom zweiten Quartal wettgemacht. Auch im vierten Quartal und im ersten Quartal 2023 werde die chinesische Wirtschaft wohl nur verhalten zulegen.

11.00 Uhr. Deutschland: ZEW Konjunkturerwartungen Oktober. Bei den Konjunkturerwartungen rechnet die DekaBank mit einem Allzeittief und einem klaren Rezessionssignal. Die historisch höchste Inflation seit Beginn der Währungsunion koste die privaten Haushalten erheblich Kaufkraft, die Energiepreise bereiteten den Unternehmen große Sorgen. Daneben laste der substantielle Arbeitskräftemangel in Deutschland auf der Wirtschaft.

15.15 Uhr. USA: Industrieproduktion September. Am Markt wird ein kleiner Rückgang erwartet.

von: Anna-Maria Borse, 17. Oktober 2022, © Deutsche Börse AG

