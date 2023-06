Wochenausblick: Schlusssprint zum Ende des ersten Halbjahres. US-Wirtschaftsdaten im Blickpunkt

Mit einem deutlichen Plus am letzten Handelstag des ersten Halbjahres gingen DAX®, CAC®40 und EUROSTOXX®50 aus dem Handel. Auf Sicht der ersten sechs Monate verbuchten die drei europäischen Leitindizes sogar ein zweistelliges Plus. Historische Betrachtungen sind kein Indiz für künftige Entwicklungen und in den aktuellen Notierungen stecken bereits gewisse Erwartungen. Diese lassen Luft für Enttäuschungen. In der abgelaufenen Woche meldeten zahlreiche europäische Länder Inflationsdaten für Mai. Zwar kamen die Steigerungsraten mehrheitlich zurück. Bei einigen wichtigen Volkswirtschaften wie beispielsweise Deutschland sind die Inflationsentwicklung bei weitem noch nicht zufriedenstellend. Zinserhöhungen werden somit auch in der zweiten Jahreshälfte die Entwicklungen an den Aktienmärkten maßgeblich bestimmen.

Dies spiegelte sich auch in der jüngsten Entwicklung an den Anleihemärkten wieder. Vor allem der deutliche Renditeanstieg bei kurzläufigen Staatspapieren in den zurückliegenden Wochen zeigt, dass die Marktteilnehmer ihre Zinserwartungen nach oben anpassen mussten. Die Renditen deutscher als auch amerikanischer Staatsanleihen peilen inzwischen wieder die Hochs vom vergangenen März an. Trotz der Konsolidierung im Mai und Juni verbuchte der Goldpreis auf Sicht des esten Halbjahrs noch einen leichten Gewinn. Palladium, Platin und Silber gingen hingegen mit teils kräftigen Verlusten aus dem ersten Halbjahr. Schwache Konjunkturdaten drückten im den ersten sechs Monaten des Jahres auch auf den Ölpreis. Mittels Förderkürzungen seitens der OPEC+ Staaten konnten die Verluste allerdings noch begrenzt werden.

Unternehmen im Fokus

Der Anstieg des DAX® im ersten Halbjahr wurde von knapp drei Viertel der Titel getragen. Zu den stärksten Werten im ersten Halbjahr zählten die Aktien von Adidas, BMW, Heidelberg Materials und Rheinmetall. Kräftig unter die Räder kamen hingegen die Aktien von Sartorius, Vonovia und Zalando. In der zweiten Reihe fielen vor allem Gerresheimer, SMA Solar und Redcare Pharma (ehem. Shop Apotheke) durch überdurchschnittliche Kursgewinne auf. Befesa, Encavis und Lanxess verbuchten hingegen Verluste von teils über 25 Prozent. Mit dem Ende des zweiten Quartals rücken Geschäftszahlen wieder in den Fokus der Investoren. Rund zwei Wochen dauert es noch bis die Berichtssaison startet.

Ströer lädt zur Hauptversammlung. Gerresheimer, Südzucker und Suse veröffentlichen Zahlen zum abgelaufenen Geschäftsquartal. Die Wasserstofftochter von ThyssenKrupp, Nucera kommt an die Börse.

Wichtige Termine

MONDAY JULY 3, 2023

BOJ releases quarterly „tankan“ business sentiment survey

China Caixin Manufacturing PMI

Switzerland-Inflation

Swiss PMI data for June

Germany-PMI Manuf

United States-ISM – man

TUESDAY JULY 4, 2023

Germany-Trade

ECB publishes weekly bond purchase and balance sheet data

WEDNESDAY JULY 5, 2023

Germany-PMI Services

United States-Factory Orders

Federal Open Market Committee issues minutes from its meeting of June 13-14, 2023.

New York Federal Reserve Bank President Williams participates in moderated discussion

THURSDAY JULY 6, 2023

Germany-Industrial Orders

Germany-PMI Construction

Euro Zone-Retail Sales

United States-ADP

United States-Initial Jobless Claims

Dallas Federal Reserve Bank President Logan is panelist at New York Fed/CEBRA event

FRIDAY JULY 7, 2023

Germany-Industrial production

ECB Vice President de Guindos speaks

United States-Employment

ECB President Lagarde speaks

Widerstandsmarken: 16.170/16.220/16.300/16.420 Punkte

Unterstützungsmarken: 15.780/15.900/15.940/16.000/16.080 Punkte

Der DAX® knackte kurz nach Handelsbeginn die Marke von 16.000 Punkte und baute die Gewinne im Tagesverlauf weiter aus. Dabei hat der Index die Hürde bei 16.080 Punkten überwunden und ging erst im Bereich von 16.170 Punkten vom Gas. Kann der Index dieses Momentum halten und gelingt der Ausbruch über 16.170 Punkte rücken die nächsten Hürden bei 16.220 und 16.300 Punkte in greifbare Nähe. Unterstützung findet der Leitindex derweil bei 16.080 und 16.000 Punkte.

Der Volatilitätsindex für den DAX®, der VDAX® new steigt im frühen Handel auf rund 13. Damit liegt die Kennzahl dennoch deutlich unter dem langfristigen Durchschnitt. Niedrige Volatilitäten sorgen für vergleichsweise geringe Prämien bei Optionsscheinen. Sowohl Call-Optionsscheine für Spekulationen auf weiter steigende Kurse als auch Put-Optionsscheine zur Absicherung von Positionen sind gemessen am Aufgeld derzeit günstig. Hebelprodukte wie Optionsscheine bieten allerdings aufgrund ihrer Hebelwirkung nicht nur hohe Gewinnchancen. Sie bergen jedoch auch entsprechende Verlustrisiken, wenn sich der Basiswert in die entgegengesetzte Richtung entwickelt.

Vom Marktumfeld niedriger Volatilitäten und höherer Zinsen profitieren auch Reverse-Bonus-Zertifikate. Sie eignen sich vor allem für Anleger, die nur noch ein begrenztes Kurspotenzial nach oben sehen. Vergleichbar mit klassischen Bonus-Zertifikaten sind auch diese Wertpapiere mit einer Barriere und einem Bonuslevel ausgestattet. Allerdings liegt die Barriere über dem Bonuslevel. Darüberhinaus wurde ein Reverselevel fixiert. Bei dem unten angegeben Reverse-Bonus-Zertifkat mit Laufzeit bis Dezember 2023 wurde die Barriere bei 18.000 Punkte, das Bonuslevel bei 10.000 und das Reverse-Level bei 22.000 Punkten festgelegt. Notiert der DAX® bis zum finalen Beobachtungstag stets unterhalb von 18.000 Punkten erhält der Anleger den maximalen Rückzahlungsbetrag von 120 Euro. Dieser ergibt sich aus: (Reverse-Level-Bonus-Level)*Bezugsverhältnis. In diesem Fall: (22.000 – 12.000)*0,01 = 100 EUR. Wird die Barriere verletzt, droht ein Verlust.

Basiswert

WKN

Verkaufspreis in Euro

Barriere in Pkt.

Bonuslevel/Cap in Pkt.

Reverselevel in Pkt.

Finaler Bewertungstag

DAX®

HC2CMW

88,99*

18.000

12.000

22.000

15.12.2023

DAX®

HC1VS1

103,55*

17.500

7.750

22.000

15.12.2023



Basiswert

WKN

Verkaufspreis in Euro

Basispreis in Pkt.

Finaler Bewertungstag

DAX®

HC0XQ7

5,74

16.500

12.12.2023

DAX®

HC0XQ2

8,93

16.000

12.12.2023



Basiswert

WKN

Verkaufspreis in Euro

Basispreis in Pkt.

Finaler Bewertungstag

DAX®

HC1KXS

4,90

16.000

12.12.2023

DAX®

HC37PA

9,50

17.000

12.12.2023



Informationen rund um die Funktionsweise von Reverse Bonus-Zertifikaten und Optionsscheinen sowie zahlreichen anderen Produkten finden Sie hier bei onemarkets Wissen.

