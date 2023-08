Wochenausblick: Märkte, die man nächste Woche im Auge behalten sollte (05.08.23) - Gold, S&P 500 und GBPUSD

Weitere Suchergebnisse zu "Angold Resources":

Der Wirtschaftskalender für die nächste Woche ist weniger voll als in dieser Woche, enthält aber dennoch einige Berichte, die als hochkarätig angesehen werden können. Der US-VPI-Bericht für Juli am Donnerstag ist ein Schlüsselereignis der Woche, aber auch die britischen BIP-Daten für Q2 2023 am Freitag werden zu beachten sein. Achten Sie in der neuen Handelswoche auf GOLD, GBPUSD und S&P 500!

Die US-Arbeitsmarktdaten für Juli liegen bereits hinter uns, und nun ist es an der Zeit für ein weiteres wichtiges Ereignis - den US-Verbraucherpreisinflationsbericht für Juli (Donnerstag, 14:30 Uhr deutscher Zeit). Diese beiden Berichte für Juli werden zusammen mit den Daten für August ein Schlüssel für die Entscheidung der US Notenbank Fed im September sein. Es wird erwartet, dass der Bericht für Juli eine Beschleunigung des Gesamtpreiswachstums von 3,0 auf 3,3% im Jahresvergleich zeigt, während die Kerninflationsrate unverändert bei 4,8% im Jahresvergleich bleiben dürfte. Ein höherer Wert als dieser würde die Chancen für eine Zinserhöhung im September erhöhen und könnte die Edelmetalle unter Druck setzen.

GBPUSD

Trotz einer Zinserhöhung um 25 Basispunkte durch die Bank of England am Donnerstag setzte das GBP seinen Abwärtstrend fort. Der Rückgang erfolgte, nachdem BoE-Gouverneur Bailey sagte, dass die Zinssätze bereits restriktiv seien und sich bereits auf die Wirtschaft auswirkten, was darauf hindeutet, dass die BoE möglicherweise nicht so aggressiv vorgehen muss, wie zuvor erwartet. Der britische BIP-Bericht für Q2 2023 sowie die Produktionsdaten für Juni werden diese Woche am Freitag um 08:00 Uhr dt. Zeit veröffentlicht und könnten das GBP beeinflussen. Die BoE sagte, dass sie in diesem Jahr nicht mehr mit einer Rezession rechnet, aber werden harte Daten diese Ansicht bestätigen?

Die Berichte der US-Mega-Tech-Unternehmen wurden bereits veröffentlicht, aber das bedeutet nicht, dass die Gewinnsaison an der Wall Street für das zweite Quartal 2023 vorbei ist! Auch wenn der Ertragsstrom, vor allem der von US-Spitzenunternehmen, Woche für Woche nachlässt, gibt es immer noch eine Reihe bemerkenswerter Unternehmen, die zu berichten haben. Zu den Highlights dieser Woche gehören Palantir Technologies (Montag), Lyft (Dienstag), Rivian (Dienstag), Take-Two Interactive (Dienstag) und Walt Disney (Mittwoch).

