Wochenausblick: Märkte, die man nächste Woche im Auge behalten sollte

Der NFP-Bericht für August liegt bereits hinter uns, und während bis zur FOMC-Sitzung noch einige Zeit vergeht, werden die Anleger in der kommenden Woche von der Reserve Bank of Australia und der Bank of Canada hören. In beiden Fällen wird jedoch erwartet, dass die Zinssätze unverändert bleiben. Getreidehändler werden auf der Hut sein, da Erdogan mit Putin zusammentreffen wird, um ein Getreideabkommen zu besprechen. Achten Sie in der neuen Handelswoche auf USDCAD, EURAUD und WHEAT!

USDCAD

CAD-Händler werden in der neuen Woche auf der Hut sein müssen. Die Bank of Canada wird ihre nächste geldpolitische Entscheidung diesen Mittwoch um 16:00 Uhr deutscher Zeit bekannt geben. Der Markt geht davon aus, dass der Leitzins unverändert bei 5,00% bleiben wird, wobei die Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung um 25 Basispunkte bei nur 11% liegt. Angesichts der Tatsache, dass die BoC häufig die Schritte der Fed nachahmt, ist eine Überraschung jedoch sehr unwahrscheinlich. Eine weitere Quelle der CAD-Volatilität ist für Freitag, 14:30 Uhr dt. Zeit, vorgesehen - der kanadische Arbeitsmarktbericht für August.

EURAUD

Die Bank of Canada ist nicht die einzige wichtige Zentralbank, die in der kommenden Woche eine Entscheidung bekannt geben wird. Die Händler werden am Dienstag um 06:30 Uhr dt. Zeit auch von der Reserve Bank of Australia hören. Wie bei der BoC wird erwartet, dass die RBA die Zinssätze unverändert belässt, wobei der Leitzins unverändert bei 4,10% bleibt. Die Zinsentscheidung der RBA in Verbindung mit den deutschen Werksaufträgen (Mittwoch, 08:00 Uhr dt. Zeit) und den Daten zur Industrieproduktion für Juli (Donnerstag, 08:00 Uhr dt. Zeit) werden diese Woche für Volatilität beim EURAUD sorgen.

WEIZEN

Wheat / Weizen und andere Getreidesorten könnten in der kommenden Woche aktiver werden. Es wird erwartet, dass der türkische Präsident Erdogan seinen russischen Amtskollegen Wladimir Putin in Sotschi, Russland, trifft und die beiden die Schwarzmeer-Getreide-Initiative besprechen. Russland hat sich aus der Vereinbarung zurückgezogen, weil der Westen seinen Verpflichtungen nicht nachkommt, und nun wird versucht, Getreideexporte aus der Ukraine wieder zuzulassen.

