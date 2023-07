Wochenausblick: Durchwachsene Aussichten für zweites Halbjahr

So gut wie das erste Halbjahr 2023 wird das heute startende zweite Börsenhalbjahr nach Einschätzung der meisten wohl nicht ausfallen. Ganz schlecht sind die Perspektiven aber auch nicht.

3. Juli 2023. FRANKFURT (Börse Frankfurt). Um satte 16 Prozent hat der DAX im gerade abgeschlossenen ersten Halbjahr zugelegt, für das zweite Halbjahr zeigen sich Analyst*innen nun aber meist skeptischer. Die höheren Zinsen lasteten auf der Konjunktur, die Inflation gehe zwar zurück, die Kerninflation zeige sich aber hartnäckiger als erhofft, heißt es meist. Der DAX steht am Montagmorgen bei x Punkten, nach dem schwungvollen Ausklang am Freitag mit einem deutlichen Plus auf 16.147 Punkte. Das Rekordhoch von Mitte Juni bei 16.427 Punkten rückt wieder näher.

Auch in den USA hatten die Börsen ein extrem gutes Halbjahr abgeschlossen: Der S&P 500 legte in den ersten sechs Monaten um 16,4 Prozent zu. Der Nasdaq 100 kommt sogar auf knapp 39 Prozent – das war beste erste Halbjahr seiner Geschichte. Am Freitag schoben die jüngsten US-Inflationszahlen die Börsen an: Der Preisindex PCE, das von der US-Notenbank bevorzugte Inflationsmaß, lag im Mai niedriger als erwartet. Das schürte Hoffnungen auf ein baldiges Ende der Zinsanhebungen.

Konsolidierung voraus

Andreas Hürkamp von der Commerzbank ist für die kommenden Monate allerdings nicht so zuversichtlich: Dank eines zwischenzeitlichen Anstiegs des Ifo, stabiler DAX-Gewinnerwartungen, pessimistischem Anlegersentiment und Rückenwind durch den Mega-Trend Künstliche Intelligenz habe sich der DAX besser entwickelt als erwartet. „Doch nun dürfte der Ifo-Index einen neuen Abwärtstrend gestartet haben, und das Anlegersentiment ist mittlerweile wieder recht optimistisch.“ Daher erwartet die Bank für das dritte Quartal eine Konsolidierung. Die implizite DAX-Volatilität VDAX werde zwischenzeitlich wieder auf 25 bis 30 steigen. „Erst in einem wieder von hoher Nervosität geprägtem Umfeld sollten Investoren Positionen am deutschen Aktienmarkt ausbauen.“

„Weiter Luft nach oben“

Die Helaba hält unterdessen an ihrem Jahresendziel für den DAX von 17.000 Punkten fest. Die hartnäckigen Pessimismus zeigenden Anlegerumfragen seien im Sinne der Kontraindikation durchaus positiv zu bewerten. Allerdings träten die Bremsspuren der Geldpolitik immer stärker zutage. „Es ist nicht auszuschließen, dass es die Notenbanken mit ihren restriktiven Maßnahmen übertreiben“, meint Markus Reinwand. Das sei aber bereits eingepreist, Aktien – zumindest hierzulande – seien ausgesprochen moderat bewertet. Außerdem entwickelten sich die Unternehmensgewinne überraschend gut, Schätzungen würden mehrheitlich nach oben revidiert. „Damit besteht aus fundamentaler Sicht weiterhin Luft nach oben. Schwächephasen bieten daher aus unserer Sicht Gelegenheit, Positionen auszubauen.“

Charttechnik: Rückkehr zum Allzeithoch möglich

Aus technischer Sicht sieht es nicht schlecht aus: „Die Zinssorgen sind zuletzt kein Belastungsfaktor mehr für die Aktiennotierungen gewesen, und so konnte der DAX die 16.000er Marke sowie die 21-Tagelinie bei 16.046 Punkten zurückerobern“, bemerkt Ulrich Wortberg von der Helaba. Eine weitere Erholung bis zum Zwischenhoch bei 16.331 Punkten oder sogar bis zum Allzeithoch bei 16.427 sei möglich. Allerdings böten die quantitativen Indikatoren kaum Unterstützung. So verweise der niedrige ADX auf die übergeordnet trendlose Verfassung. Stochastic und MACD drehten zwar gen Norden, ersterer liege aber im neutralen Bereich und letzterer weiterhin unterhalb seiner Signallinie. „Rutscht der DAX wieder unter 16.000 Punkte, dürften das Vorwochentief und die 100-Tagelinie um 15.700 ins Visier geraten.“

Wichtige Konjunktur- und Wirtschaftstermine der Woche

Dienstag, 4. Juli

USA: Independence Day. Die Märkte bleiben geschlossen.

Mittwoch, 5. Juli

11.00 Uhr. Eurozone: Produzentenpreise Mai. Die jährliche Teuerungsrate könnte mit minus 1,4 Prozent in negative Gefilde gedreht haben, meint die Deutsche Bank. Im Mai 2022 lag die durchschnittliche Preissteigerung noch bei 36,2 Prozent.

20.00 Uhr. USA: Protokoll der letzten US-Notenbanksitzung. Nach Einschätzung der DekaBank könnte das Sitzungsprotokoll ein paar Ungereimtheiten erklären. So sei zum Beispiel nicht klar, weshalb die Fed das Leitzinsniveau unverändert ließ und gleichzeitig noch zwei weitere Leitzinserhöhungen bis Ende des Jahres in Aussicht gestellt hatte.

Donnerstag, 6. Juli

8.00 Uhr. Deutschland: Auftragseingänge Industrie Mai. Nach Einschätzung der Helaba könnten die Auftragseingänge nach den Rückgängen in den vergangenen beiden Monaten für eine positive Überraschung sorgen.

Freitag, 7. Juli

8.00 Uhr. Deutschland: Industrieproduktion Mai. Die Zahlen werden laut DekaBank nochmals positiv ausfallen. So seien die Lkw-Mautdaten, die Pkw-Produktion oder die Umsatzsteuervoranmeldungen gestiegen. Die Bauproduktion belaste allerdings.

14.30 Uhr. USA: Arbeitslosenzahlen Juni. Etwa 200.000 Personen dürften im Juni eine Beschäftigung außerhalb der Landwirtschaft gefunden haben, meint die Deutsche Bank. Das sei deutlich weniger als die 339.000 im Vormonat. Die Arbeitslosenquote sollte aber bei niedrigen 3,7 Prozent verharren.

von: Anna-Maria Borse, 3. Juli 2023, © Deutsche Börse AG

Über die Autorin

Anna-Maria Borse ist Finanz- und Wirtschaftsredakteurin mit den Schwerpunkten Finanzmarkt/Börse und volkswirtschaftliche Themen.

Feedback und Fragen an redaktion@deutsche-boerse.com