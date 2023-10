Wochenausblick: DAX mit taucht ab. EZB, ifo und Bilanzzahlen im Blickpunkt

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Es war die fünfte Woche in Folge mit Verlusten für den DAX®. Was vor allem Charttechniker beunruhigt ist, dass die 15.000 Punktemarke zum Wochenschluss unterschritten wurde. Zins-und Konjunktursorgen sowie die Spannungen im Nahen Osten sind aktuell Belastungsfaktoren, die nicht so einfach zur Seite geschoben werden können. Kommende Woche warten allerdings eine Reihe von Daten und Entscheidungen auf die Investoren. So wird der Ifo-Geschäftsklimaindex sowie eine Vielzahl von Geschäftszahlen veröffentlichtan. Zudem entscheidet die EZB über eine mögliche Leitzinserhöhung.

Die Anleihemärkte dürften somit auch kommende Woche im Fokus stehen. Zwar gab es zuletzt ermutigende Daten wie die Erzeugerpreisdaten aus Deutschland, die Hoffnung auf eine Zinspause seitens der EZB machen. Ein Ende des Zinserhöhungszyklus wäre jedoch auch in einem solchen Fall noch nicht gesichert. Auch aus den USA kamen zuletzt robuste Wirtschaftsdaten, die derlei Spekulationen zerstreuten. Im Höhenflug befinden sich hingegen die Notierungen für Gold und Silber. Der Preis für eine Feinunze Gold näherte sich im Wochenverlauf mit großen Schritten der 2.000 US-Dollarmarke. Ebenfalls gefragt ist derzeit Öl. Anders als meist üblich notiert das Barrel Brent Crude Oil für eine Lieferung im Dezember 2023 höher als der Preis für eine Lieferung im März oder Juni nächsten Jahres. Experten bezeichnen dies als Backwardation. Bei derlei Kursformationen gibt es für Investoren einiges zu beachten. Mehr dazu hier.

Unternehmen im Fokus

Die Abwärtsbewegung beim DAX® und den Nebenwerteindizes wurde von einer breiten Mehrheit der im jeweiligen Index enthaltenen Titel getragen. Mit Adidas, Commerzbank, SAP und Zalando verbuchten nur vier DAX®-Titel ein nennenswertes Wochenplus. Die Mehrheit tauchte gegenüber der Vorwoche ab. Die größten Verluste waren bei Heidelberg Materials, Infineon, Sartoriusund Vonovia zu beoachten. In der zweiten Reihe gaben Delivery Hero, Dürr, LEG Immobilien und SMA Solar überdurchschnittlich stark ab. Freenet, Fresenius Medical Care, Stabilus und Ströer zählten zu den wenigen Wochengewinnern.

Kommende Woche gewinnt die Berichtssaison an Fahrt. Aus Europa melden unter anderem Aixtron, Atoss Software, Befesa, Beiersdorf, Carrefour, Danone, Deutsche Bank, HelloFresh, Kering, Kion, Mercedes-Benz, Michelin, MTU Aero Engines, Nemetschek, Novartis, Puma, Spotify, Symrise, Totalenergies, Traton, UniCredit, Unilever, VW und Wacker Chemie Geschäftszahlen zum abgelaufenen Quartal. In den USA öffnen unter anderem Alphabet, Boeing, Coca Cola, General Electric, ExxonMobil, Intel, Meta Platforms, Microsoft, Texas Instruments, Verizon und Visa ihre Bücher

Wichtige Termine:

MONDAY OCTOBER 23, 2023

Euro Zone-Consumer confidence

TUESDAY OCTOBER 24, 2023

Germany-GfK consumer confidence

Germany-PMI Flash

Philadelphia Federal Reserve Bank issues monthly Nonmanufacturing Business Outlook Survey

ECB publishes weekly bond purchase and balance sheet data

Federal Reserve Board holds open meeting on the CRA

WEDNESDAY OCTOBER 25, 2023

Germany-Ifo Index

Federal Reserve Board holds open meeting on debt interchange fee cap

THURSDAY OCTOBER 26, 2023

Spain-Jobless survey

German industry association DIHK will publish results of latest poll on the state of the economy

Euro Zone-ECB rate decision

United States-GDP Advance

United States-Durables

United States-Jobless

FRIDAY OCTOBER 27, 2023

Spain-GDP Flash

Spain-Retail Sales

Widerstandsmarken: 14.945/15.089/15.281/15.350/15.484/15.572 Punkte

Unterstützungsmarken: 14.464/14.794/ Punkte

Der DAX® kippte am Freitag zu Handelsbeginn unter die Unterstützung bei 14.947 Punkte und pendelte im weiteren Verlauf zwischen 14.820 und 14.940 Punkte. Damit rückte der Index nah an die Kreuzunterstützng bei 14.794 Punkten. Erste Indikatoren signalisieren bereits eine überverkaufte Situation. Eine Gegenbewegung deutet sich jedoch frühestens oberhalb von 15.089 Punkten an. In diesem Fall wäre eine Erholung bis 15.281 oder gar 15.350 Punkte möglich. Bis dahin muss jedoch mit weiteren Rücksetzern bis 14.794 oder gar 14.463 Punkte gerechnet werden.

Strukturierte Produkte wie Bonus-Cap-Zertifikate könnten eine interessante Alternative zum Direkteinstieg sein. Diese Wertpapiere sind mit einer Barriere und einem Bonuslevel/Cap ausgestattet. Notiert der Index bis zum finalen Bewertungstag stets oberhalb der Barriere, erhält der Investor am Laufzeitende den Cap – angepasst um das Bezugsverhältnis – ausbezahlt. Andernfalls droht allerdings ein Verlust. Faktor Optionsscheine bieten risikofreudigen Anlegern die Möglichkeit, gehebelt von einer Auf- beziehungsweise Abwärtsbewegung des Leitindex teilzunehmen. Es drohen jedoch hohe Verluste, wenn die Aktie in die entgegengesetzte Richtung einschlägt.

Basiswert

WKN

Verkaufspreis in Euro

Barriere in Pkt.

Bonuslevel/Cap in Pkt.

Finaler Bewertungstag

DAX®

HC74V7

234,59

12.600

26.000

15.03.2024

DAX®

HC714R

212,45

14.500

31.000

21.06.2024



Basiswert

WKN

Verkaufspreis in EUR

Basispreis in EUR

Reset Barriere in EUR

Hebel

Letzter Bewertungstag

DAX®

HB8X6U

8,66

12.038,689175

13.543,525322

5

Open End

DAX®

HC01QX

4,97

13.543,370748

14.296,382162

10

Open End

DAX®

HC0558

2,57

14.044,931272

14.546,335318

15

Open End

DAX®

HC9GQC

2,44

14.446,179691

14.746,660229

25

Open End



Basiswert

WKN

Verkaufspreis in EUR

Basispreis in EUR

Reset Barriere in EUR

Hebel

Letzter Bewertungstag

DAX®

HC292F

6,56

18.054,942277

16.550,965585

-5

Open End

DAX®

HC8E76

17,95

16.550,260704

15.797,223842

-10

Open End

DAX®

HC6WGY

17,12

16.048,70018

15.546,375864

-15

Open End

DAX®

HC8E7N

22,58

15.647,451761

15.347,020687

-25

Open End



Faktor Optionsscheine Long auf DAX® für eine Spekulation auf einen Kursanstieg des IndexFaktor Optionsscheine Short auf DAX® für eine Spekulation auf einen Kursverlust des Index

Informationen rund um die Funktionsweise von Bonus Cap-Zertifikaten und Faktor Optionsscheinen sowie zahlreichen anderen Produkten finden Sie hier bei onemarkets Wissen.

