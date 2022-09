Wochenausblick: DAX sucht den Boden. Amazon, Tesla, ifo und Inflationszahlen im Fokus!

Weitere Suchergebnisse zu "Amazon":

Die Bären sind los. Rückendeckung bekamen sie von zahlreichen Notenbanken. Neben der amerikanischen Fed drehten in der abgelaufenen Woche eine Reihe von Währungshütern kräftig an der Zinsschraube. Was für Investoren an den Aktien- und Anleihemärkten allerdings schwerer wog, war die Aussicht auf weitere Zinserhöhungen. Eine Beruhigung der Lage ist in absehbarer Zeit somit nicht in Sicht. Vielmehr wächst die Angst vor einer Rezession. Die ersten Konzerne revidierten in den zurückliegenden Tagen bereits ihre Jahresprognosen oder deuteten an, dass erste Bremsspuren in den Auftragsbücher sichtbar werden. DAX®. CAC®40 und EuroStoxx®50 haben zum Wochenschluss wichtige Unterstützungsmarken unterschritten und neue Jahrestiefs markiert. Seit Mitte des Monats verlor der DAX® damit zeitweise zehn Prozent. Die Lage ist somit durchaus überverkauft und die Chance auf eine technische Gegenbewegung gegeben. Gleichwohl heißt es: „Nie in ein fallendes Messer greifen!“ Investoren sollten also Anzeichen für eine Stabilisierung abwarten.

Zudem benötigen die Aktienmärkte dazu die Unterstützung der Anleihemärkte. Eine Entspannung an den Rentenmärkten ist jedoch noch nicht in Sicht. Die Rendite 10jähriger Bundesanleihen hat sich zum Wochenschluss bei knapp zwei Prozent festgesetzt. Die Rendite vergleichbarer US-Papiere hat mit 3,8 Prozent den höchsten Stand seit Mai 2010 erreicht! Kommende Woche warten eine Reihe von Inflationszahlen auf die Investoren. Dem Ausverkauf an den Anleihemärkten konnten sich die Edelmetalle in der ersten Wochenhälfte noch widersetzen. Am Freitag mussten Gold, Palladium, Platin und Silber dem Druck jedoch nachgeben. So sank der Preis für eine Feinunze Gold zeitweise auf 1.640 US-Dollar. Ein ähnliches Bild zeigte sich beim Ölpreis. Die Furcht vor einer Rezession drückte die Notierung von ein Barrel Brent Crude Oil am Freitag auf 86,50 US-Dollar und damit auf den tiefsten Stand seit Januar diesen Jahres.

Standard- und Nebenwerte haben in der abgelaufenen Woche mehrheitlich deutlich Federn lassen müssen. Bei den DAX®-Werten Fresenius, HeidelbergCement und Vonovia fielen die Verluste gegenüber der Vorwoche sogar zweistellig aus. Dies gilt auch für eine Reihe von Nebenwerten – unter anderem Immobilienaktien wie Aroundtown und LEG Immobilien sowie Internetdienstleister wie Auto1 Group, Delivery Hero und HelloFresh. Hypoport und Varta kassierten ihre Jahresprognosen und mussten daraufhin Verluste von 45 beziehungsweise 34 Prozent hinnehmen. Kommende Woche endet für viele Unternehmen das Geschäftsquartal. Anleger sollten sich darauf einstellen, dass das ein oder andere Unternehmen möglicherweise schon vor dem offiziellen Termin, Eckdaten und möglicherweise Anpassungen in der Jahresprognose kommunizieren wird.

Hella, Hennes & Mauritz, Nike, Hornbach und Verbio präsentieren kommende Woche Zahlen zum abgelaufenen Quartal. Bei Porsche endet die Zeichnungsfrist und am Freitag kommt der Sportwagenhersteller an die Börse. LPKF Laser, Totalenergies und Vonovia laden jeweils zum Kapitalmarkttag. Amazon wird Neuheiten vorstellen und Tesla hat die Präsentation des Prototyps eines humanoiden Roboters angekündigt. Nächste Woche findet zudem in Hamburg die WindEnergy & H2Expo-Messe statt. Damit rücken Windanlagenbauer wie Nordex und Siemens Energy in den Fokus.

MONTAG, 26. SEPTEMBER

EZB-Vize de Guindos im Gespräch bei einer Veranstaltung der Asociación Española de Directivos (AED) in Madrid

Deutschland: Ifo-Geschäftsklimaindex 09/22

OECD-Interims-Wirtschaftsausblick – Reden von OECD-Generalsekretär Mathias Cormann und Chefvolkswirt Alvaro Pereira

EZB-Präsidentin Lagarde vor dem Wirtschafts- und Währungsausschuss (Econ) des Europäischen Parlaments

Keynote von Bundesfinanzminister Linder auf der F.A.Z. European Economic Conference 2022

DIENSTAG, 27. SEPTEMBER

Online-Teilnahme von EZB-Präsidentin Lagarde an einem Panel zum Thema „How should central banks address financial stability challenges related to digitalisation of financial services?“ bei einer von der französischen Zentralbank organisierten Veranstaltung

Vereinigte Staaten: Auftragseingang Langlebige Güter 08/22

Rede von EZB-Vize de Guindos beim Barclays-CEPR International Monetary Policy Forum in London

Vereinigte Staaten: Eigenheimabsatz 08/22

Vereinigte Staaten: Verbrauchervertrauen 09/22

MITTWOCH, 28. SEPTEMBER

Deutschland: Gfk-Konsumklimaindex 10/22

EZB veröffentlicht ihr Research Bulletin

Frankreich: Verbrauchervertrauen 09/22

EZB-Präsidentin Lagarde nimmt an einer Diskussion beim Frankfurt Forum on US-European GeoEconomics teil, die vom Atlantic Council und der Atlantik-Brücke in Frankfurt organisiert wird

Italien: Geschäftsklima 09/22

Italien: Verbrauchervertrauen 09/22

Deutschland: DIW Konjunkturbarometer

BaFin und Deutschen Bundesbank präsentieren die Ergebnisse des Stresstests für kleine und mittelgroße Banken 2022

Einführende Worte von EZB-Direktor Elderson bei einer Veranstatlung der Grünen im Europaparlament zum Thema „A European monetary policy for the planet and for the people“

DONNERSTAG, 29. SEPTEMBER

Großbritannien: BIP Q2/22, endgültig

EZB-Direktor Panetta vor dem Wirtschafts- und Währungsausschuss (Econ) des Europäischen Parlaments

Online-Rede von EZB-Vize de Guindos zum Thema „Future of Central Banking“ bei einer Konferenz anlässlich des 100. Jubiläums der litauischen Zentralbank

Keynote-Rede von EZB-Direktor Elderson bei der Konferenz „Moving beyond climate: integrating biodiversity into financial markets“ in Amsterdam

Pressegespräch zur aktuellen Lage im Maschinenbau,

Eurozone: Wirtschaftsvertrauen, Geschäftsklima, Verbraucher-Vertrauen 09/22, endgültig

Begrüßungsrede von EZB-Vize de Guindos beim Workshop „Working Group on Stress Testing“ der EZB in Frankfurt

Deutschland: Vorläufiger Verbraucherpreisindex 09/22

Vereinigte Staaten: Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe KW38/22

Vereinigte Staaten: BIP Q2/22, endgültig

Teilnahme von EZB-Chefvolkswirt Lane an einem Panel bei der Konferenz „Inflation: Drivers and Dynamics 2022“ in Cleveland

FREITAG, 30. SEPTEMBER

China: Offizielle Einkaufsmanagerindizes Industrie und Dienstleistungen 09/22

China: Caixin PMI Industrie 09/22, endgültig

Frankreich: Konsumausgaben 08/22

Frankreich: Verbraucherpreise 09/22, vorläufig

Deutschland: Veröffentlichung der Arbeitsmarktdaten 09/22

Eurozone: Arbeitsmarkt 08/22

Italien: Verbraucherpreise 09/22, vorläufig

Eurozone: Verbraucherpreise 09/22, vorläufig

Vereinigte Staaten: Persönliche Einkommen und Konsum 08/22

Vereinigte Staaten: Einkaufsmanagerindex Chicago 09/22

Vereinigte Staaten: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 09/22 endgültig

Bundesbank-Vorständin Buch nimmt an einer Podiumsdiskussion bei der Federal Reserve Bank of New York teil

EZB-Direktorin Schnabel nimmt an einem Panel zum Thema Fight against inflation“ beim La Toja Forum 2022 in La Toja teil

Widerstandsmarken: 12.520/12.765/12.930/13.170 Punkte

Unterstützungsmarken: 11.470/11.890/12.180 Punkte

Zum Wochenschluss sackte der DAX® unter die Marke von 12.500 Punkten und markierte mit 12.180 Punkten den tiefsten Stand seit Dezember vergangenen Jahres. Anzeichen für eine Stabilisierung gibt es noch nicht. Im Bereich von 11.890/12.180 Punkten findet der Index eine Unterstützungszone. Indikationen für eine technische Gegenbewegung gibt es frühestens oberhalb von 12.520 Punkte.

Faktorzertifikate Long auf den DAX®

Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Faktor Basispreis in Pkt. Resetbarriere in Pkt. FinalerBewertungstag DAX® HB9WK8 3,68 15 11.697,298108 12.114,89165 Open End DAX® HB9WK6 5,61 10 11.279,574247 11.906,718575 Open End

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 23.09.2022; 17:00 Uhr

Faktorzertifikate Short auf den DAX®

Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Faktor Basispreis in Pkt. Resetbarriere in Pkt. FinalerBewertungstag DAX® HB9WKA 14,68 -15 13.366,126234 12.947,766483 Open End DAX® HB9WKB 13,33 -20 13.157,264418 12.844,121525 Open End

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 23.09.2022; 17:00 Uhr

