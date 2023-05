Wochenausblick: DAX steckt weiter im Seitwärtstrend. Dividenden im Blickpunkt.

Leichte Kursgewinne bei DAX®, CAC®40 und EuroSTOXX®50 am Freitag dämmten die Wochenverluste der drei europäischen Indizes noch ein. Unter dem Strich fehlen allerdings die signifikanten Impulse. Weder der Datenreigen noch Inflationsdaten oder Zinsentscheidungen, sind aktuell in der Lage die Aktienmärkte aus ihrer Lethargie zu reißen. In der kommenden Woche werden Reden von zahlreichen Notenbänkern erwartet. Möglicherweise geben sie Hinweise auf eine mögliche Zinspause in den USA. Zum Wochenschluss kommen Erzeugerpreisdaten aus Deutschland, die Indizien für die Inflationsentwicklung liefern könnte.

Die Renditen europäischer und US-amerikanischer Staatsanleihen zogen zwar zum Wochenschlus leicht an. Dennoch ist die Konsolidierung weiter intakt. Auch hier könnten Aussagen der Notenbänker kommende Woche möglicherweise für Bewegung sorgen. Bei den Edelmetallen bröckelten die Gewinne der zurückliegenden Tage weiter ab. Der Goldpreis kann nur mit großer Mühe die 2.000 USD-Marke halten. Die Notierung für das Barrel Brent Crude Oil fiel derweil zurück auf das Niveau der Vorwoche. Der Abwärtstrend bleibt somit intakt.

Unternehmen im Fokus

Unter den Einzelwerten war die zurückliegende Woche stark von Geschäftszahlen und Dividendenzahlungen geprägt. Continental, Fresenius, RWE und Mercedes-Benz konnten überzeugen. Bayer, BMW, Siemens Healthineers und VW gaben im Wochenvergleich ab. In der zweiten Reihe mussten unter anderem Aurubis, Jungheinrich und Rational Federn lassen. Nordex, Talanx und Teamviewer konnte hingegen bei den Anlegern punkten.

Kommende Woche melden unter anderem AXA, Ceconomy, Dermapharm, Deutsche Pfandbriefbank, Encavis, Munich Re, Nagarro, SFC Energy, Siemens, Siemens Energy und Varta (finale) Zahlen zum abgelaufenen Quartal. 1&1, Aixtron, BNP Paribas, Credit Agricole, CTS Eventim, Deutsche Bank, Deutsche Börse, E.On, Fresenius, Fresenius Medical Care, Kion, Klöckner, MorphoSys, TAG Immobilien, Tesla und Vonovia laden zur Hauptversammlung. In diesen Tagen finden zahlreiche Aktionärstreffen statt. Dabei wird unter anderem über die Dividende entschieden. Anleger, für die eine nachhaltige Dividende wichtig ist, sollten einen Blick auf den UC European Dividend Stars Index werfen. Der UC European Dividend Stars Index beinhaltet die Aktien von bis zu 30 europäischen Unternehmen, die in den zurückliegenden zehn Jahren stets ihre Dividende erhöht oder zumindest stabil gehalten haben. Zudem müssen die Unternehmen an den relevanten Anpassungstagen eine Dividendenrendite von mindestens 2,5 Prozent aufweisen.

Wichtige Termine

SATURDAY MAY 13, 2023

G7 Finance Ministers and Central Bank Governors‘ Meeting in Niigata

Federal Reserve’s Bullard, Jefferson speak on monetary policy strategy

Federal Reserve Board Governor Cook gives commencement address at Tuskegee University

MONDAY MAY 15, 2023

Euro group finance ministers meet in Brussels

Germany-WPI

European Commission economic forecasts for 2023 and 2024

United States-Empire State

Atlanta Federal Reserve Bank President Bostic gives welcome at Fed conference

Minneapolis Federal Reserve Bank President Kashkari participates in fireside chat

New York Fed issues Q1 Household Debt & Credit Report

Federal Reserve Board Governor Cook gives commencement address at U.C. Berkeley

TUESDAY MAY 16, 2023

EU Finance Ministers meet in Brussels

China (Mainland)-Activity indicators

ECB’s Makhlouf, Fed’s Mester speak at Irish central bank conference

Germany-ZEW

Euro Zone-GDP Flash

Cleveland Federal Reserve Bank President Mester speaks in Dublin, Ireland

United States-Retail Sales

ECB publishes weekly bond purchase and balance sheet data

United States-Industrial production

ECB bank supervisor Tuominen speaks

New York Federal Reserve Bank President Williams participates in conversation

Dallas Federal Reserve Bank President Logan moderates session at Fed conference

WEDNESDAY MAY 17, 2023

Federal Reserve’s Bostic, Goolsbee speak on economy

Euro Zone-Inflation

United States-Housing Stats

ECB Vice President de Guindos speaks

THURSDAY MAY 18, 2023

United States-Jobless

United States-Philly Fed New

Federal Reserve Board Governor Jefferson speaks on economy

Dallas Federal Reserve Bank President Logan speaks in San Antonio, Texas

United States-Existing Homes

FRIDAY MAY 19, 2023

Germany-PPI

New York Federal Reserve Bank President Williams speaks in Washington

Federal Reserve Board Governor Bowman speaks before Texas bankers‘ group

ECB board member Schnabel speaks

Federal Reserve Chair Powell participates in conversation at Fed conference

Widerstandsmarken: 15.910/15.960/16.000/16.020 Punkte

Unterstützungsmarken: 15.680/15.780/15.800/15.835/15.870 Punkte

Der DAX® schob sich zum Wochenschluss zurück über die Marke von 15.900 Punkten. Damit bleibt der Leitindex dennoch auf Konsolidierungskurs. Positive Impulse bekommt der Index möglicherweise oberhalb von 15.910 Punkten. Bei einem Ausbruch über das Level hat das Aktienbarometer Luft bis 15.960 Punkte. Auf der Unterseite findet der DAX® zwischen 15.780 und 15.870 Punkten zahlreiche Unterstützungsmarken. Ein Ausbruch aus dem Seitwärtstrend (15.680/16.010) ist aktuell noch nicht in Sicht. Das Pendeln in einer engen Range hält das Volatilitätsbarometer für den DAX®, den VDAX® new weiterhin auf einem extrem niedrigen Niveau. Niedrige Volatilitäten sorgen für vergleichsweise geringe Prämien bei Optionsscheinen. Sowohl Call-Optionsscheine für Spekulationen auf weiter steigende Kurse als auch Put-Optionsscheine zur Absicherung von Positionen sind gemessen am Aufgeld derzeit günstig. Hebelprodukte wie Optionsscheine bieten allerdings aufgrund ihrer Hebelwirkung nicht nur hohe Gewinnchancen. Sie bergen jedoch auch entsprechende Verlustrisiken, wenn sich der Basiswert in die entgegengesetzte Richtung entwickelt.

Basiswert

WKN

Verkaufspreis in Euro

Barriere in Pkt.

Bonuslevel/Cap in Pkt.

Finaler Bewertungstag

DAX®

HB6Q17

187,87

11.750

20.000

15.12.2023

DAX®

HC4VFY

270,87

12.500

30.000

15.12.2023



Basiswert

WKN

Verkaufspreis in Euro

Basispreis in Pkt.

Finaler Bewertungstag

DAX®

HC0XP9

31,19

13.300

12.12.2023

DAX®

HC0XQ2

10,03

16.000

12.12.2023



Basiswert

WKN

Verkaufspreis in Euro

Basispreis in Pkt.

Finaler Bewertungstag

DAX®

HC1AYL

6,41

15.500

12.12.2023

DAX®

HC37PA

12,94

17.000

12.12.2023



