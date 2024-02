Wochenausblick: DAX stagniert. Datenreigen geht weiter [...]

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Der DAX® schloss die Woche mit leichten Verlusten und unterhalb der 17.000 Punktemarke. Die teils starken Unternehmensdaten lieferten keine nachhaltigen Impulse und die US-Notenbank hat wie erwartet die Leitzinsen unverändert gelassen. In der kommenden Woche kommt der Datenreigen vor allem in Europa in Fahrt. Zudem werden zahlreiche Notenbänker Reden halten und darin möglicherweise Signale zum künftigen Zinskurs liefern.

An den Anleihenmärkten kamen die Wertpapiere zum Wochenschluss deutlich unter Druck und radierten damit einen großen Teil ihrer Wochengewinne wieder aus. Diese überraschende Wende ging auch bei den Edelmetallen nicht spurlos vorbei. Der Goldpreis sackte zurück auf 2.030 USD und die Notierung für eine Feinunze Silber auf 22,50 USD. Ein ähnliches Bild zeigte sich beim Ölpreis. Gestern sank der Preis für ein Barrel Brent Crude Oil unter die 200-Tagelinie. Heute bestätigte sich der Trend. Dabei gab der Kurs bis auf 77,30 USD nach.

Unternehmen im Fokus

In der abgelaufenen Woche gaben Autowerte wie Dr. Ing. Porsche, Mercedes-Benz und VW kräftig Gas. Auf der Verliererseite im DAX® standen Gesundheitstitel wie Bayer, Fresenius und Merck. In der zweiten Reihe waren unter anderem Befesa, CTS Eventim und Knorr Bremse gefragt. Delivery Hero brach hingegen kräftig ein.

Kommende Woche werden unter anderem Akzo Nobel, Amgen, Aurubis, BP, CompuGroup, Credit Agricole, Eli Lilly, Ford, GE Healthcare Technologies, Infineon, Jenoptik, Linde, McDonalds, PayPal, Qiagen, Siemens, Société Générale, Spotify, Teamviewer, Totalenergies, UniCredit und Walt Disney Geschäftszahlen veröffentlichen. Siemens und ThyssenKrupp Nucera laden jeweils zur Hauptversammlung.

Wichtige Termine

MONDAY FEBRUARY 5, 2024

Germany-Trade

Germany-PMI Services

Euro Zone-Sentix Index

(PRE-RECORDED) Atlanta Fed’s Bostic gives welcome remarks at virtual Fed event

TUESDAY FEBRUARY 6, 2024

Germany-Industrial Orders

Germany-PMI Construction

ECB publishes consumer expectations survey

Euro Zone-Retail Sales

Cleveland Federal Reserve Bank President Mester speaks on economy at bankers‘ conference

Minneapolis Federal Reserve Bank President Kashkari participates in Q&A

Boston Federal Reserve Bank President Collins gives opening remarks at Fed labor conference

WEDNESDAY FEBRUARY 7, 2024

Philadelphia Federal Reserve Bank President Harker speaks on Fed’s role in the economy

Germany-Industrial production

Federal Reserve Board Governor Kugler speaks on the economy and monetary policy

Boston Federal Reserve Bank President Collins speaks on the economy

Richmond Federal Reserve Bank President Barkin speaks before Economic Club of Washington D.C.

(VIA PRE-RECORDED VIDEO) Federal Reserve’s Bowman speaks on entrepreneurship

THURSDAY FEBRUARY 8, 2024

China (Mainland)-Inflation

United States-Jobless

ECB board member Elderson sepaks

ECB chief economist Lane speaks

Richmond Federal Reserve Bank President Barkin speaks before Economic Club of New York

FRIDAY FEBRUARY 9, 2024

Germany-Inflation Final

ECB board member Cipollone speaks

Widerstandsmarken: 17.000/17.155 Punkte

Unterstützungsmarken: 16.628/16.723/16.774/16.819/16.864/16.893 Punkte

Der DAX® schielte zum Wochenschluss mehrfach über die Marke von 17.000 Punkte. Dennoch hat es nicht gereicht, die Marke nachhaltig zu überwinden. Vielmehr gab der Leitindex am Nachmittag bis in den Bereich von 16.893 Punkte nach unten. MACD und RSI deuten darauf hin, dass sich die Konsolidierung bis 16.864 Punkte (61,8%-Retracementlinie) und im weiteren Verlauf bis 16.819 Punkte (50%-Retracementlinie) fortsetzen könnte. Neue Kaufsignale zeigen sich frühestens bei einer Stabilisierung oder bei einem nachhaltigen Ausbruch über 17.000 Punkte.

Strukturierte Produkte wie Reverse-Bonus-Cap-Zertifikate könnten eine Investmentmöglichkeit sein. Sie eignen sich jedoch nur für Investoren, die nur noch ein begrenztes Potenzial nach oben sehen. Diese Wertpapiere sind mit einer Barriere und einem Bonuslevel/Cap ausgestattet. Notiert der Index bis zum finalen Bewertungstag stets unterhalb der Barriere, erhält der Investor am Laufzeitende den maximalen Rückzahlungsbetrag ausbezahlt. Dieser Betrag ergibt sich aus der Differenz aus Reverselevel und Bonuslevel – angepasst um das Bezugsverhaltnis (z.Bsp.: (24.000 – 14.000)/100 = 100 Euro). Andernfalls droht allerdings ein Verlust. Faktor Optionsscheine bieten risikofreudigen Anlegern die Möglichkeit, gehebelt von einer Auf- beziehungsweise Abwärtsbewegung des Leitindex teilzunehmen. Es drohen jedoch hohe Verluste, wenn der Index in die entgegengesetzte Richtung einschlägt.

Basiswert

WKN

Verkaufspreis in Euro

Barriere in Pkt.

Bonuslevel/Cap in Pkt.

Reverselevel in Pkt.

Finaler Bewertungstag

DAX®

HD14C2

94,96*

20.000

14.000

24.000

20.09.2024

DAX®

HC9JHK

97,73**

19.000

11.750

22.250

21.06.2024



Basiswert

WKN

Verkaufspreis in EUR

Basispreis in EUR

Reset Barriere in EUR

Hebel

Letzter Bewertungstag

DAX®

HC01KH

9,87

13.490,050277

15.176,306562

5

Open End

DAX®

HC977R

9,85

15.176,133353

16.019,926367

10

Open End

DAX®

HC0558

10,63

15.738,161044

16.300,013393

15

Open End

DAX®

HD136D

10,19

16.187,783198

16.524,489089

25

Open End



Basiswert

WKN

Verkaufspreis in EUR

Basispreis in EUR

Reset Barriere in EUR

Hebel

Letzter Bewertungstag

DAX®

HC99KA

6,72

20.231,61123

18.546,318015

-5

Open End

DAX®

HC8E76

4,28

18.545,528154

17.701,706623

-10

Open End

DAX®

HC7FDJ

6,93

17.983,500462

17.420,616898

-15

Open End

DAX®

HD15GY

3,50

17.533,878309

17.197,227845

-25

Open End



Faktor Optionsscheine Long auf DAX® für eine Spekulation auf einen Kursanstieg des IndexFaktor Optionsscheine Short auf DAX® für eine Spekulation auf einen Kursverlust des Index

Informationen rund um die Funktionsweise von Bonus Cap-Zertifikaten und Faktor Optionsscheinen sowie zahlreichen anderen Produkten finden Sie hier bei onemarkets Wissen.

Bitte beachten Sie die wichtigen Hinweise und den Haftungsausschluss.

Diese Informationen stellen keine Anlageberatung, sondern eine Werbung dar. Das öffentliche Angebot erfolgt ausschließlich auf Grundlage eines Wertpapierprospekts, der von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") gebilligt wurde. Die Billigung des Prospekts ist nicht als Empfehlung zu verstehen, diese Wertpapiere der UniCredit Bank GmbH zu erwerben. Allein maßgeblich sind der Prospekt einschließlich etwaiger Nachträge und die Endgültigen Bedingungen. Es wird empfohlen, diese Dokumente vor jeder Anlageentscheidung aufmerksam zu lesen, um die potenziellen Risiken und Chancen bei der Entscheidung für eine Anlage vollends zu verstehen. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

Funktionsweisen der Produkte