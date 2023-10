Wochenausblick: DAX stabilisiert sich. Bilanzsaison startet [...]

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Der US-Arbeitsmarkt ist weiterhin robust. Dies zeigte der US-Arbeitsmarktbericht am Freitag. Viele Marktteilnehmer haben gehofft, die Zahlen würden schwächer ausfallen und der US-Notenbank damit Spielraum für eine längere Zinspause geben. Die Enttäuschung war an den Märkten klar abzulesen. Die Aktienmärkte tauchten kurzzeitig kräftig ab. Zum Handelsschluss fing sich der DAX® allerdings wieder und stabilisierte sich oberhalb von 15.100 Punkten. In der kommenden Wochen wird das Protokoll der jüngsten Fed-Sitzung veröffentlicht. Zudem werden eine Reihe von US-Notenbänkern Reden halten.

An den Anleihemärkten sackten die Notierungen nach Veröffentlichung des US-Arbeitsmarktberichts ebenfalls nach unten. Die Lage bleibt somit weiterhin angespannt. Dies gilt vor allem für langlaufende Staatspapiere. Edelmetalle zeigten derweil kaum Reaktionen. Die Preise für die Feinunze Gold und Feinunze Silber pendelten mehrheitlich in der Range der zurückliegenden Tage. Im Brennpunkt stand diese Woche der Ölpreis. Nach dem kräftigen Kurssturz von 97,70 US-Dollar auf 84,10 US-Dollar pro Barrel Brent Crude Oil hat sich die Notierung zum Wochenschluss zunächst stabilisiert. Das Augusttief und die 200-Tage-Durchschnittslinie im Bereich von 84 US-Dollar könnten der Ölpreis in den kommenden Tagen Unterstützung geben.

Unternehmen im Fokus

Der schwache Gesamtmarkt hat bei einem Großteil der Aktien teils deutliche Spuren hinterlassen. Im DAX® kamen vor allem die Aktien von Fresenius, Siemens Energy und die beiden Versorger E.On und RWE unter Druck. Nur rund 10 Prozent der DAX®-Wert konnte nennenswerte Kursgewinne gegenüber der Vorwoche einfahren. Dazu zählen Infineon, Münchener Rück und Zalando. In der zweiten Reihe kamen unter anderem Encavis, Lanxewss und Puma unter Druck. Hensoldt und ProSiebenSat.1 verbuchten sogar zweistellige Kursverluste

In der kommenden Woche fällt der Startschussschuss für die Berichtssaison. So werden unter anderem Citigroup, Crop Energies, JP Morgan, Givaudan, LVMH, PepsiCo, Südzucker TomTom und Wells Fargo Zahlen für das abgelaufene Geschäftsquartal präsentieren. BMW wird Auslieferungszahlen und Fraport Passagierzahlen für September melden.

Wichtige Termine

MONDAY OCTOBER 9, 2023

World financial leaders gather for the IMF-World Bank Annual Meetings in Marrakech, Morocco (until October 15th)

Germany-Industrial production

ECB’s Centeno to open conference in Lisbon

Euro Zone-Sentix Index

ECB’s Knot speaks at Dutch central bank press conference

Dallas Federal Reserve Bank President Logan speaks before NABE annual meeting

Federal Reserve Vice Chair Barr speaks at ABA convention

Federal Reserve Vice Chair Jefferson speaks on economy at NABE conference

TUESDAY OCTOBER 10, 2023

World financial leaders gather for the IMF-World Bank Annual Meetings in Marrakech, Morocco (until October 15th)

ECB publishes weekly bond purchase and balance sheet data

Atlanta Fed’s Bostic speaks at bankers convention in Tennessee

Federal Reserve Board Governor Waller speaks on evolution of monetary policy

Minneapolis Federal Reserve Bank President Kashkari participates in town hall

WEDNESDAY OCTOBER 11, 2023

World financial leaders gather for the IMF-World Bank Annual Meetings in Marrakech, Morocco (until October 15th)

San Francisco Federal Reserve Bank President Daly participates in town hall discussion

Germany-Inflation Final

Federal Reserve Board Governor Bowman speaks in Morocco

United States-PPI demand

Federal Reserve Board Governor Waller speaks in Park City, Utah

Atlanta Federal Reserve Bank President Bostic speaks on economic conditions

Federal Open Market Committee issues minutes from its meeting of Sept. 19-20, 2023.

Boston Federal Reserve Bank President Collins gives lecture at Wellesley College

THURSDAY OCTOBER 12, 2023

World financial leaders gather for the IMF-World Bank Annual Meetings in Marrakech, Morocco (until October 15th)

Germany-IPSOS PCSI

United States-Jobless

United States-CPI

Germany-Current account

Atlanta Federal Reserve Bank President Bostic speaks before agriculture conference

Boston Federal Reserve Bank President Collins speaks on economy

Lipper reports weekly U.S. fund flows

FRIDAY OCTOBER 13, 2023

World financial leaders gather for the IMF-World Bank Annual Meetings in Marrakech, Morocco (until October 15th)

China (Mainland)-Inflation

China (Mainland)-Trade

France-Inflation Final

Spain-Inflation

United States-Imports/Exports

Philadelphia Federal Reserve Bank President Harker speaks on economic outlook

Widerstandsmarken: 15.210/15.264/15.508/15.628/15.695/15.806/15.987 Punkte

Unterstützungsmarken: 14.464/14.794/14.947 Punkte

Das technische Bild hat sich kaum verändert. Bei 15.210 Punkten findet der DAX® weiterhin eine Widerstandsmarke. Gelingt der Ausbruch über das Level besteht die Chance auf eine Erholung bis 15.264 Punkte. Eine nachhaltige Trendwende dürfte jedoch frühestens oberhalb von 15.264 Punkten eingeleitet werden. Solange der kurzfristige Abwärtstrend noch nicht überwunden ist, sind weitere Rücksetzer bis 14.947 oder gar 14.794 Punkte nicht auszuschließen.

Strukturierte Produkte wie Bonus-Cap-Zertifikate könnten eine interessante Alternative zum Direkteinstieg sein. Diese Wertpapiere sind mit einer Barriere und einem Bonuslevel/Cap ausgestattet. Notiert der Index bis zum finalen Bewertungstag stets oberhalb der Barriere, erhält der Investor am Laufzeitende den Cap – angepasst um das Bezugsverhältnis – ausbezahlt. Andernfalls droht allerdings ein Verlust. Faktor Optionsscheine bieten risikofreudigen Anlegern die Möglichkeit, gehebelt von einer Auf- beziehungsweise Abwärtsbewegung des Leitindex teilzunehmen. Es drohen jedoch hohe Verluste, wenn die Aktie die entgegengesetzte Richtung einschlägt.

Basiswert

WKN

Verkaufspreis in Euro

Barriere in Pkt.

Bonuslevel/Cap in Pkt.

Finaler Bewertungstag

DAX®

HC74V7

241,50

12.600

26.000

15.03.2024

DAX®

HC714R

228,91

14.500

31.000

21.06.2024



Basiswert

WKN

Verkaufspreis in EUR

Basispreis in EUR

Reset Barriere in EUR

Hebel

Letzter Bewertungstag

DAX®

HB8X6U

10,05

12.058,685336

13.566,021003

5

Open End

DAX®

HC01QX

6,88

13.565,866172

14.320,128331

10

Open End

DAX®

HC0558

4,38

14.068,259784

14.570,496658

15

Open End

DAX®

HC9GQC

6,99

14.470,17467

14.771,154307

25

Open End



Basiswert

WKN

Verkaufspreis in EUR

Basispreis in EUR

Reset Barriere in EUR

Hebel

Letzter Bewertungstag

DAX®

HC292F

5,86

18.084,93138

16.578,4566

-5

Open End

DAX®

HC8E76

14,81

16.577,750548

15.823,462898

-10

Open End

DAX®

HC6WGY

13,39

16.075,356936

15.572,198264

-15

Open End

DAX®

HC8E7N

18,21

15.673,442046

15.372,511959

-25

Open End



Faktor Optionsscheine Long auf DAX® für eine Spekulation auf einen Kursanstieg des IndexFaktor Optionsscheine Short auf DAX® für eine Spekulation auf einen Kursverlust des Index

Informationen rund um die Funktionsweise von Bonus Cap-Zertifikaten und Faktor Optionsscheinen sowie zahlreichen anderen Produkten finden Sie hier bei onemarkets Wissen.

Bitte beachten Sie die wichtigen Hinweise und den Haftungsausschluss.

Diese Informationen stellen keine Anlageberatung, sondern eine Werbung dar. Das öffentliche Angebot erfolgt ausschließlich auf Grundlage eines Wertpapierprospekts, der von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") gebilligt wurde. Die Billigung des Prospekts ist nicht als Empfehlung zu verstehen, diese Wertpapiere der UniCredit Bank AG zu erwerben. Allein maßgeblich sind der Prospekt einschließlich etwaiger Nachträge und die Endgültigen Bedingungen. Es wird empfohlen, diese Dokumente vor jeder Anlageentscheidung aufmerksam zu lesen, um die potenziellen Risiken und Chancen bei der Entscheidung für eine Anlage vollends zu verstehen. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

