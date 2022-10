Wochenausblick: DAX - schwächelt zum Wochenschluss. Berichtssaison startet!

Wie gewonnen, so zerronnen – nach einer starken Entwicklung in der ersten Wochenhälfte, gaben die europäischen Aktienmärkte in der zweiten Hälfte einen Großteil der Wochengewinne wieder ab. So blieben DAX®, CAC®40 und EuroStoxx®50 zum Handelsschluss am Freitag nur noch Wochengewinne zwischen 1,4 und 1,7 Prozent. Primäre Einflussfaktoren sind weiterhin die Inflation und die Entwicklung an den Anleihemärkten. Dort zogen die Renditen zuletzt wieder deutlich an und belasteten damit die Aktienmärkte. Kommende Woche werden erneut eine Reihe von Mitgliedern der EZB und Fed Reden halten und aus den USA werden Inflationszahlen erwartet. Darüberhinaus rückt die Berichtssaison in den Fokus. Den Anfang machen traditionell die US-Banken.

Im Fokus dürfte kommende Woche allerdings auch der Ölmarkt stehen. Die angekündigten Förderkürzungen seitens der OPEC+ Staaten gaben dem Ölpreis Auftrieb. Die Notierung für ein Barrel Brent Crude Oil klopft bereits an das Septemberhoch von 95,50 US-Dollar. Gelingt der Ausbruch über diese Marke gibt es kaum noch Widerstände bis 105 US-Dollar. Den Edelmetallen droht aktuell ein ähnliches Schicksal wie den Aktienbarometern. Die Zinsen geben den Kurs vor.

Der Anstieg des DAX® wurde in der abgelaufenen Woche von der breiten Mehrheit der Mitglieder getragen. Die größten Gewinne verbuchten die Anteilsscheine von Continental, Infineon und Sartorius. Die Gewinnwarnung von AMD hinterließ bei Infineon jedoch am Freitag deutliche Spuren. Kräftige Verluste verbuchten im Vergleich zur Vorwoche die Gesundheitsaktien Fresenius und Fresenius Medical Care sowie der Immobilienkonzern Vonovia. In der zweiten Reihe fielen ebenfalls Immobilientitel wie Aroundtown und TAG Immobilien durch überdurchschnittliche Verluste auf. Der bevorstehende Wechsel an der Spitze von ProSiebenSat.1 wurde von den Investoren nicht positiv gewertet. Vielmehr sank die Medienaktie in den Bereich des Tiefs von 2020.

Amazon wird am 11. und 12. Okober erneut einen Prime Day veranstalten. Fraport veröffentlicht Verkehrszahlen und Mercedes-Benz Absatzzahlen. Vitesco lädt zum Kapitalmarkttag. Zudem startet die Berichtssaison. So werden unter anderem About You, Auto1 Group, Citigroup, CropEnergies, Gerresheimer, Givaudan, JPMorgan Chase, LVMH, Südzucker, TomTom und Wells Fargo Zahlen zum abgelaufenen Geschäftsquartal melden.

SAMSTAG, 08. OKTOBER

China: Caixin PMI Services endgültig, September

MONTAG, 10. OKTOBER

Herbsttagung von IWF und Weltbank (bis 16. Oktober)

Eurozone: Sentix Konjunkturindex, Oktober

Eröffnungsrede von EZB-Chefvolkswirt Lane auf der EZB-Konferenz zur Geldpolitik

FED-Präsident von Chicago, Evans, spricht vor der 64. Jahrestagung der National Association for Business Economics (NABE) zum Thema „Shocks and Aftershocks: Finding Balance in an Unstable World“

DIENSTAG, 11. OKTOBER

Herbsttagung von IWF und Weltbank

Bundesbank-Vorstand Balz nimmt am Podiumsdiskussion zum Thema „Big Issue Debate: Fragmentation is an obstacle to achieving an interconnected, digital economy. Is Interlinking or interoperability the way forward?“ teil

Rede von EZB-Chefvolkswirt Lane auf einer Konferenz von SUERF, SIPA, EIB und Societe Generale zum Thema “EU and US Perspectives: New Directions for Economic Policy”

Rede von Bundesbank-Vorstand Wuermeling bei der Herbsttagung des e-finance lab

FED-Präsident von Philadelphia, Patrick, spricht vor der Veranstaltung „Young, Smart and Local“ an der University of North Carolina in Greensboro zum Thema „How Anchor Institutions Drive Impact for Their Regions“

FED-Präsidentin von Cleveland, Mester, spricht vor Signature Luncheon des Economic Club of New York über die Geldpolitik und die wirtschaftlichen Aussichten

Fireside Chat mit EZB-Chefvolkswirt Lane beim Central Banking Seminar der New Yorker Fed

MITTWOCH, 12. OKTOBER

Herbsttagung von IWF und Weltbank und Treffen der G20-Finanzminister und -Notenbankchefs

IIF Konferenz – 1530 EZB-Chefin Lagarde spricht mit IIF-Präsident Adams

Die Bank of England veröffentlicht eine Zusammenfassung der letzten Sitzung ihres Financial Policy Summary Committee.

Eurozone: Industrieproduktion, August

USA: Erzeugerpreise, September

FED-Präsident von Minneapolis, Kashkari, nimmt am Northwoods Economic Development Summit 2022, teil

DONNERSTAG, 13. OKTOBER

Deutschland: Außenhandel, August (detaillierte Ergebnisse)

Herbsttagung von IWF und Weltbank

Deutschland: Verbraucherpreisindex und harmonisierter Verbraucherpreisindex, September, endgültig

Rede von EZB-Direktoriumsmitglied de Guindos auf der von PwC und Expansión organisierten Konferenz „Mergers and Acquisitions (M&A) market in Spain and Europe“

USA: Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe KW40

USA: Verbraucherpreise, September

FREITAG, 14. OKTOBER

Pressemeldung des Bundeswirtschaftsministeriums zur wirtschaftlichen Lage, Oktober

Herbsttagung von IWF und Weltbank

Verbraucherpreise China, September

Erzeugerpreise in China, Septemer

Außenhandel in China, September

Deutschland: Großhandelspreise, September

Frankreich: Verbraucherpreise September, endgültig

Eurozone: Handelsbilanz Eurostat, August, NSA

USA: Einfuhrpreise, September

USA: Einzelhandelsumsatz, September

USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen, Oktober, vorläufig

Widerstandsmarken: 12.670/12.930/13.170 Punkte

Unterstützungsmarken: 11.470/11.890/12.000/12.140/12.360 Punkte

Der DAX® kippte zum Wochenschluss unter die Marke von 12.500 Punkte und pendelte sich erst bei rund 12.300 Punkten ein. Damit bestätigte sich der Mitte August gebildete Abwärtstrend. Unterstützung findet der Leitindex nun zwischen 11.890 und 12.140 Punkten. Solange diese Zone nicht verletzt wird, besteht die Chance auf eine technische Gegenbewegung bis 12.670 Punkte. Dort baut sich aktuell jedoch eine starke Widerstandsmarke auf. Gelingt es diese zu überwinden, können die nächsten Hürden bei 12.930/13.170 wieder angepeilt werden. Kippt der DAX® jedoch unter 11.890 Punkte droht eine weitere Verkaufswelle.

