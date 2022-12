Wochenausblick: DAX schloss mit deutlichen Wochenverlusten. Goldpreis steckt in Range fest

Vier Wochen lang pendelten Leitindizes wie DAX®, CAC®40 und Euro STOXX®50 in einer engen Range. Weder Bullen noch Bären konnten entscheidende Treffer landen. In der abgelaufenen Woche schlug das Pendel in Richtung der Bären. Der Reigen an Zinserhöhungen und die Aussicht auf weitere Schritte stärkten den Bären den Rücken. So verlor der DAX® im Vergleich zur Vorwoche 3,2 Prozent und schloss bei rund 13.900 und der Euro STOXX®50 gab 3,4 Prozent ab und landete bei rund 3.800 Punkten. Kommende Woche werden noch einige Wirtschaftsdaten wie beispielsweise der ifo-Geschäftsindex, Arbeitsmarktdaten aus den USA und zum Verbrauchervertrauen in der Eurozone veröffentlicht.

Darüberhinaus werden die Investoren die Entwicklungen an den Rentenmärkten genau beobachten. Bei 10jährigen europäischen Staatspapieren sind die Renditen in der zweiten Wochenhälfte deutlich angestiegen. In den USA ging die Rendite vergleichbarer Papiere gegenüber der Vorwoche hingegen leicht zurück. Die Edelmetalle reagierten recht unterschiedlich. Während der Goldpreis im Wochenverlauf in einer Range zwischen 1.780 US-Dollar und 1.820 US-Dollar pendelte kippte die Notierung für Palladium deutlich nach unten. Die Notierung für ein Barrel Brent Crude Oil glich derweil einer Achterbahnfahrt. Nach einem Sprint von 76 auf knapp 84 US-Dollar drehte der Preis am Freitag wieder und schloss im Bereich von 79 US-Dollar.

Zur Korrektur im DAX® steuerten fast alle Titeln etwas bei. Die prozentual höchsten Verluste verbuchten dabei die Anteilsscheine von Bayer, Porsche und Vonovia. Die Aktien von Adidas und Zalando stellten sich derweil erfolgreich gegen den Trend. In der zweiten Reihe fielen unter anderem Befesa, Commerzbank, Deutsche Lufthansa und Südzucker durch teils deutliche Kursaufschläge auf. Die Mehrheit der im MDAX® und SDAX® notierten Anteilsscheine musste allerdings Verluste hinnehmen. Zu den größten Verlierern zählten dabei die Aktien von Ceconomy, Fraport, HelloFresh, Morphosys und Varta.

Uniper lädt kommende Woche zur außerordentlichen Hauptversammlung. Aurubis, FedEx, Hornbach und Micron Technologies melden Zahlen zum abgelaufenen Quartal.

MONTAG, 19. DEZEMBER

Verarbeitendes Gewerbe (Auftragsbestandsindex und Reichweiten), Oktober

Deutschland: Ifo-Geschäftsklimaindex 12/22

EZB: Veröffentlichung des Monetary Analysts Survey, Dezember, Gesamtergebnisse

Bundesbank-Monatsbericht, Dezember

DIENSTAG, 20. DEZEMBER

Deutschland: Erzeugerpreise, November (Neues Basisjahr: 2015)

EZB: Veröffentlichung des Research Bulletins

Eurozone: Leistungsbilanz, Oktober

FED von Philadelphia, Non-Manufacturing-Geschäftsausblick, Dezember

USA: Wohnbaubeginne, November

EZB: Veröffentlichung von wöchentlichen APP- und PEPP-Portfolioaktualisierungen und CSPP-Wertpapierleihedaten

Eurozone: Verbrauchervertrauen, Dezember, vorläufig

MITTWOCH, 21. DEZEMBER

Deutschland: Gfk-Konsumklimaindex 01/23

Frühindikator für den Außenhandel (Exporte in Nicht-EU-Staaten, vorläufige Ergebnisse), November

Deutschland: DIW Konjunkturbarometer

USA: Leistungsbilanz, Q3

DONNERSTAG, 22. DEZEMBER

Bauhauptgewerbe (Auftragseingangs- und Umsatzindex), Oktober

Preise für Wohnimmobilien (Häuserpreisindex), Q3

USA: BIP, Q3, endgültig

USA: Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe KW50

USA: Frühindikatoren, November

FREITAG, 23. DEZEMBER

Italien: Geschäftsklima, Dezember

Italien: Verbrauchervertrauen, Dezember

USA: Persönliche Einkommen und Konsum, November

USA: Auftragseingang Langlebige Güter, November

USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen, Dezember, endgültig

USA: Eigenheimabsatz, November

Widerstandsmarken: 13.920/14.240/14.360/14.560/14.700 Punkte

Unterstützungsmarken: 12.940/13.250/13.560 Punkte

Der DAX® bestätigte heute die Verletzung der Unterstützungsmarke von 14.240 Punkten und sackte bereits am frühen Vormittag unter die Unterstützungsmarke von 13.920 Punkten. Angesichts der starken Korrektur besteht die Chance auf eine Gegenbewegung bis 14.240 Punkte. Nächste Woche ist die Vorweihnachtswoche. Einige Investoren sind bereits im Urlaub oder haben die Bücher für dieses Jahr bereits geschlossen. Kleine Orders können in solchen Phasen reichen, um den Markt nach oben zu bewegen. Anleger sollten allerdings die Kreuzunterstützung bei 13.560 genau im Auge behalten. Wird dieses Level verletzt, könnte eine weitere Verkaufswelle folgen.

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Barriere in Pkt Bonuslevel/Cap in Pkt. Finaler Beobachtungstag DAX® HC1Q52 255,25 11.750 28.000 17.03.2023 DAX® HB6PT2 300,45 11.500 33.000 17.03.2023

Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Faktor Basispreis in Pkt. Resetbarriere in Pkt. FinalerBewertungstag DAX® HB9WK8 8,41 15 13055,50497 13521,586497 Open End DAX® HC01HP 4,80 20 13288,618459 13638,109124 Open End

Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Faktor Basispreis in Pkt. Resetbarriere in Pkt. FinalerBewertungstag DAX® HC291A 10,27 -15 14.918,645333 14.451,691734 Open End DAX® HC1S53 8,99 -10 14.685,5415 14.336,025612 Open End

