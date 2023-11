Wochenausblick: DAX schließt über 16.000 Punkte. Inflationsdaten im Blickpunkt

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Nach der starken Vorwoche blieben die Bullen in der abgelaufenen Woche weiter am Drücker und schoben den DAX® zum Wochenschluss über die Marke von 16.000 Punkten. Der Datenreigen ist zu Ende. Nun richtet sich der Fokus wieder auf Wirtschaftschaften. Kommende Woche stehen hier vor allem Inflationszahlen aus Europa im Fokus.

An den Anleihemärkte zogen die Renditen in der zweiten Wochenhälfte mehrheitlich etwas an. Der Trend ist jedoch weiterhin abwärtsgerichtet. Rohstoffe zeigten derweil kein einheitliches Bild. Edelmetalle wie Gold, Palladium, Platin und Silber legten im Wochenverlauf zu. Der Ölpreis gab hingegen nach. Meldungen zufolge wurde das OPEC+Treffen auf Anfang nächster Woche verschoben. Weitere Förderkürzungen könnten den Ölpreis wieder deutlichen Auftrieb geben.

Unternehmen im Fokus

Das Kursplus des DAX® gegenüber der Vorwoche wurde keineswegs von allen Titeln getragen. Rückversicherer wie Hannnover Rück und Münchener Rück. sowei Sartorius und Symrise zogen gegenüber der Vorwoche kräftig an. Automobilaktien wie BMW, Porsche und VW legten hingegen den Rückwärtsgang ein. Die Bayer-Aktie brach gar zweistellig ein. Nebenwerteindizes konnten einmal mehr dem Tempo des DAX® nicht folgen und schlossen sogar leicht im Minus. Zu den größten Wochenverlierern zählten in der zweiten Reihe die Aktien von HelloFresh, MorphoSys, Stratec, Teamviewer und Varta. Mit Ausnahme von HelloFresh ging es mit den übrigen vier jeweils zweistellig nach unten. Puma, Süss MicroTec und ThyssenKrupp standen derweil auf der Einkaufsliste zahlreicher Anleger.

Kommende Wochen werden unter anderem Aroundtown, Easyjet, Hewlett Packard, Salesforce und Siemens Healthineers finale Geschäftszahlen veröffentlichen. ABB und RWE laden jeweils zum Kapitalmarkttag.

Wichtige Termine

MONDAY NOVEMBER 27, 2023

ECB President Lagarde speaks, Introductory statement by Ms Lagarde at ECON Hearing before the Committee on Economic and Monetary Affairs (ECON) of the European Parliament in Brussels, Belgium

TUESDAY NOVEMBER 28, 2023

Germany-GfK consumer confidence

Euro Zone-M3 Money Supply

ECB publishes weekly bond purchase and balance sheet data

United States-Consumer confidence

Chicago Federal Reserve Bank President Goolsbee gives welcome and opening remarks at agricultural conference

Federal Reserve Board Governor Waller speaks on economic outlook

Federal Reserve Board Governor Bowman speaks on monetary policy and the economy

Federal Reserve Vice Chair for Supervision Barr speaks on the CRA

ECB chief economist Lane speaks – Lecture by Mr Lane at Michael Chae Seminar on Macroeconomic Policy organised by Harvard University in Cambridge, USA.

Federal Reserve Vice Chair for Supervision Barr participates in discussion on the CRA

WEDNESDAY NOVEMBER 29, 2023

German FinMin to propose supplementary 2023 budget, including suspension of debt brake

Spain-Inflation Prelim

Euro Zone-Sentiment

OECD releases global economic outlook

Germany-Inflation Prelim

United States-GDP Prelim

Cleveland Federal Reserve Bank President Mester speaks in Chicago

Federal Reserve issues the Beige Book.

THURSDAY NOVEMBER 30, 2023

ECB’s Lagarde, Enria, Elderson speak at a bank supervision conference

China (Mainland)-Non-Mfg PMI

China (Mainland)-PMI Manuf

Germany-Retail Sales

France-Inflation Prelim

France-GDP Final

Germany-Unemployment

Euro Zone-Unemployment

Euro Zone-flash inflation

United States-Jobless

New York Federal Reserve Bank President Williams speaks before Bretton Woods Committee

FRIDAY DECEMBER 1, 2023

China (Mainland)-PMI

Federal Reserve Vice Chair for Supervision Barr speaks in Frankfurt, Germany

Spain-PMI Manuf

United States-ISM – man

Federal Reserve Board Chair Powell participates in fireside chat at Spelman College

Chicago Federal Reserve Bank President Goolsbee participates in moderated Q&A

Federal Reserve’s Powell, Cook participate in roundtable at Spelman College

Widerstandsmarken: 16.043/16.090/16.233 Punkte

Unterstützungsmarken: 15.252/15.484/15.628/15.722/15.784/15.859/15.941/16.000 Punkte

Der DAX® hangelte sich im Tagesverlauf über die 16.000 Punktemarke. Kommende Woche werden wir sehen, ob sich der Ausbruch bestätigt und der Index Kurs auf 16.043/16.090 Punkte nimmt. Unterstützung findet der Leitindex bei 15.859 Punkten. Rücksetzer unter 15.859 Punkte könnten eine kurzfristige Konsolidierung bis 15.784 oder gar 15.722 Punkte nach sich ziehen. Der kurzfristige Trend ist jedoch aufwärtsgerichtet.

Strukturierte Produkte wie Bonus-Cap-Zertifikate könnten eine Investmentmöglichkeit sein. Diese Wertpapiere sind mit einer Barriere und einem Bonuslevel/Cap ausgestattet. Notiert der Index bis zum finalen Bewertungstag stets oberhalb der Barriere, erhält der Investor am Laufzeitende den Cap – angepasst um das Bezugsverhältnis – ausbezahlt. Andernfalls droht allerdings ein Verlust. Faktor Optionsscheine bieten risikofreudigen Anlegern die Möglichkeit, gehebelt von einer Auf- beziehungsweise Abwärtsbewegung des Leitindex teilzunehmen. Es drohen jedoch hohe Verluste, wenn der Index in die entgegengesetzte Richtung einschlägt.

Basiswert

WKN

Verkaufspreis in Euro

Barriere in Pkt.

Bonuslevel/Cap in Pkt.

Finaler Bewertungstag

DAX®

HD0NN7

235,57

11.600

25.000

20.09.2024

DAX®

HC74VS

281,66

13.000

30.000

21.06.2024



Basiswert

WKN

Verkaufspreis in EUR

Basispreis in EUR

Reset Barriere in EUR

Hebel

Letzter Bewertungstag

DAX®

HC0554

18,20

12.798,457442

14.398,264622

5

Open End

DAX®

HC07KP

29,34

14.398,100293

15.198,634669

10

Open End

DAX®

HC07M8

17,79

14.931,314577

15.464,362507

15

Open End

DAX®

HC07KT

14,91

14.931,314577

15.464,362507

25

Open End



Basiswert

WKN

Verkaufspreis in EUR

Basispreis in EUR

Reset Barriere in EUR

Hebel

Letzter Bewertungstag

DAX®

HC292F

4,39

19.194,399575

17.595,50609

-5

Open End

DAX®

HC3TKP

3,23

17.594,756724

16.794,195293

-10

Open End

DAX®

HC8E7B

5,73

17.061,542441

16.527,516163

-15

Open End

DAX®

HC7FDA

6,70

16.634,971014

16.315,579571

-25

Open End



Faktor Optionsscheine Long auf DAX® für eine Spekulation auf einen Kursanstieg des IndexFaktor Optionsscheine Short auf DAX® für eine Spekulation auf einen Kursverlust des Index

