Wochenausblick: DAX schließt schwach. Apple, Novo Nordisk und Fed im Blickpunkt

Der DAX® bewegte sich in der abgelaufenen Woche mehrheitlich in einer engen Range zwischen 14.655 und 14.900 Punkte und schloss am unteren Ende der Bandbreite. Die geopolitischen Unsicherheiten und die angespannte Lage an den Anleihemärkten drückten auf die Kauflaune. Zudem fielen die Geschäftszahlen einiger (Tech-) Unternehmen durchwachsen aus. Der überraschende Anstieg des Ifo-Index und die bereits erwartete Zinspause der EZB konnten keine signifikanten Kaufimpulse setzen. Kommende werden eine Reihe von Inflationszahlen aus Europa erwartet. Zudem steht die Zinsentscheidung der US-Notenbank im Fokus.

An den Anleihemärkten haben sich die Renditen zwar in der zweiten Wochenhälfte von ihrem jüngsten Hoch etwas distanziert. Anzeichen für eine nachhaltige Entspannung zeigt sich jedoch noch nicht. Rohstoffe wie Gold und Öl pendelten derweil die Woche hinweg in einer engen Range.

Unternehmen im Fokus

Einzelwerte entwickelten sich im Wochenverlauf teils sehr unterschiedlich. Im DAX® schoben sich Titel wie Deutsche Bank, MTU Aero Engines und Symrise nach guten Quartalszahlen deutlich nach oben. Autobauer wie BMW, Porsche und Mercedes-Benz legten hingegen den Rückwärtsgang ein. Die Aktie von Siemens Energy brach gegenüber der Vorwoche regelrecht ein. In der zweiten Reihe verloren HelloFresh und Kion zweistellig. Fuchs Petrolub und Nemetschek standen nach guten Zahlen auf den Einkaufszetteln der Anleger.

Kommende Woche melden unter anderem AirBnB, AMD, Amgen, ams Osram, Apple, AXA, BASF, BMW, BP, Caterpillar, Clariant, Deutsche Lufthansa, Drägerwerk, Fresenius, Fresenius Medical Care, Heidelberg Materials, Hugo Boss, Klöckner, Knorr Bremse, McDonalds, Novo Nordisk, PayPal, Pfizer, Qiagen, Redcare Pharmacy, Samsung, SGL Carbon, Stellantis, Teamviewer, Vonovia und Zalando Geschäftszahlen für das abgelaufene Quartal.

Wichtige Termine

MONDAY OCTOBER 30, 2023

Spain-Inflation Prelim

Euro Zone-Sentiment

Germany-Inflation Prelim

ECB bank supervisor Enria speak

ECB’s top banking supervisor gives talk in London

U.S. Treasury Department gives borrowing estimate for coming quarter

TUESDAY OCTOBER 31, 2023

Federal Open Market Committee begins two-day meeting on interest rate policy

China (Mainland)-Non-Mfg PMI

China (Mainland)-PMI

BOJ meets as rising global yields, inflation test yield cap

Germany-Retail Sale

Germany-Import Prices

Germany-GDP Flash

France-Inflation Prelim

Euro Zone-flash inflation

ECB publishes weekly bond purchase and balance sheet data

United States-Consumer confidence

Bundesbank President Nagel speaks

ECB Vice President de Guindos speaks

WEDNESDAY NOVEMBER 1, 2023

China (Mainland)-PMI

United States-ADP

Treasury Dept. releases quarterly refunding data

United States-ISM – man

United States-Fed policy decision

THURSDAY NOVEMBER 2, 2023

Spain-PMI Manuf

Germany-PMI Manuf

Germany-Unemployment

Bank of England releases Decision Maker Panel survey

ECB chief economist Lane speaks in Ireland

BoE set to keep high rates on hold despite slowdown signs

United States-Jobless

United States-Factory Orders

ECB board member Schnabel speak

FRIDAY NOVEMBER 3, 2023

ECB board member Schnabel speak

Germany-Trade

Euro Zone-Unemployment

Federal Reserve Vice Chair for Supervision Barr speaks on the CRA

United States-Employment

Federal Reserve Vice Chair for Supervision Barr speaks to NCRC

Widerstandsmarken: 14.898/15.089/15.281/15.350 Punkte

Unterstützungsmarken: 14.464/14.655 Punkte

Der DAX® setzte den Seitwärtstrend des Vortags am Freitag fort und schloss im Bereich von 14.700 Punkten. Der kurzfristige Abwärtstrend bleibt damit zunächst intakt und die Unterstützungszone zwischen 14.600 und 14.655 Punkte unter besonderer Beobachtung. Nachhaltige Kaufimpulse sind frühestens oberhalb von 14.898 Punkten zu erwarten und würden Potenzial bis 15.089 Punkte und im weiteren Verlauf bis 15.281 Punkte eröffnen.

Strukturierte Produkte wie Bonus-Cap-Zertifikate könnten eine interessante Alternative zum Direkteinstieg sein. Diese Wertpapiere sind mit einer Barriere und einem Bonuslevel/Cap ausgestattet. Notiert der Index bis zum finalen Bewertungstag stets oberhalb der Barriere, erhält der Investor am Laufzeitende den Cap – angepasst um das Bezugsverhältnis – ausbezahlt. Andernfalls droht allerdings ein Verlust. Faktor Optionsscheine bieten risikofreudigen Anlegern die Möglichkeit, gehebelt von einer Auf- beziehungsweise Abwärtsbewegung des Leitindex teilzunehmen. Es drohen jedoch hohe Verluste, wenn die Aktie in die entgegengesetzte Richtung einschlägt.

Basiswert

WKN

Verkaufspreis in Euro

Barriere in Pkt.

Bonuslevel/Cap in Pkt.

Finaler Bewertungstag

DAX®

HC74V7

234,59

12.600

26.000

15.03.2024

DAX®

HC9XL8

193,69

11.500

21.000

21.06.2024



Basiswert

WKN

Verkaufspreis in EUR

Basispreis in EUR

Reset Barriere in EUR

Hebel

Letzter Bewertungstag

DAX®

HC0554

12,15

11.787,292861

13.260,704469

5

Open End

DAX®

HC07KP

13,40

13.260,553122

13.997,839876

10

Open End

DAX®

HC07M8

5,65

13.751,639876

14.242,57342

15

Open End

DAX®

HD04LH

6,87

14.144,509279

14.438,715072

25

Open End



Basiswert

WKN

Verkaufspreis in EUR

Basispreis in EUR

Reset Barriere in EUR

Hebel

Letzter Bewertungstag

DAX®

HC292F

6,89

17.677,912364

16.205,342264

-5

Open End

DAX®

HC3TKP

8,23

16.204,652102

15.467,340431

-10

Open End

DAX®

HC73RN

12,65

15.713,565349

15.221,730754

-15

Open End

DAX®

HC65NK

10,60

15.320,695946

15.026,538584

-25

Open End



Faktor Optionsscheine Long auf DAX® für eine Spekulation auf einen Kursanstieg des IndexFaktor Optionsscheine Short auf DAX® für eine Spekulation auf einen Kursverlust des Index

Informationen rund um die Funktionsweise von Bonus Cap-Zertifikaten und Faktor Optionsscheinen sowie zahlreichen anderen Produkten finden Sie hier bei onemarkets Wissen.

Bitte beachten Sie die wichtigen Hinweise und den Haftungsausschluss.

Diese Informationen stellen keine Anlageberatung, sondern eine Werbung dar. Das öffentliche Angebot erfolgt ausschließlich auf Grundlage eines Wertpapierprospekts, der von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") gebilligt wurde. Die Billigung des Prospekts ist nicht als Empfehlung zu verstehen, diese Wertpapiere der UniCredit Bank AG zu erwerben. Allein maßgeblich sind der Prospekt einschließlich etwaiger Nachträge und die Endgültigen Bedingungen. Es wird empfohlen, diese Dokumente vor jeder Anlageentscheidung aufmerksam zu lesen, um die potenziellen Risiken und Chancen bei der Entscheidung für eine Anlage vollends zu verstehen. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

