Wochenausblick: DAX schließt mit neuem Rekord. Apple, Amazon und Infineon im Blickpunkt

Leitzinserhöhungen haben ihren Schrecken verloren. Zwar ist weiterhin noch offen, wann in der Eurozone und den USA das Zinspeak erreicht ist. Dennoch reagierten DAX®, CAC®40 und EuroSTOXX®50 gelassen auf die Erhöhungen in der abgelaufenen Woche. Für den DAX® reichte es zum Wochenschluss sogar für ein neues Allzeithoch. Kommende Woche rücken Wirtschaftsdaten aus China und den USA in den Fokus der Investoren. Darüberhinaus werden zahlreiche Blue Chips aus Europa und Tech-Giganten wie Apple und Amazon Quartalszahlen vorlegen.

An den Anleihemärkten in Europa blieb es im Wochenverlauf ruhig. Kurz- und langlaufende Staatspapiere pendelten in einer engen Range. Nachdem Fed-Chef Jerome Powell sich nicht zu Aussagen bezüglich einer möglichen Zinspause hinreißen ließ, zogen die Renditen langfristiger US-Papiere in der zweiten Wochenhälfte an. Diese Entwicklung hinterließ auch bei den Wechselkursen und Edelmetallen Spuren. Der Euro/Dollar-Kurs gab dabei deutlich nach und die Notierungen für eine Feinunze Gold sowie Silber gerieten stark ins Schwanken. Robust zeigte sich in der abgelaufenen Woche hingegen der Ölpreis. Nach dem gelungenen Ausbruch über die 200-Tage-Durchschnittlinie werden die Bullen beim Brent Crude Oil mutiger.

Unternehmen im Fokus

Die Entwicklungen bei den Einzelwerten waren stark von Unternehmensnachrichten geprägt. Gute Intel-Zahlen halfen beispielsweise auch der Infineon-Aktie auf die Sprünge. Bei Adidas kam die Prognoseerhöhung bei den Investoren gut an. MTU Aero Engines litt aufgrund von Meldungen, wonach Airbus eine Vielzahl von 320neo-Modellen vorzeitig zur Wartung einbestellen muss. In der zweiten Reihe konnten unter anderem Aixtron, HelloFresh und Hochtief zweistellige Kursgewinne verbuchen. In der kommenden Woche geht der Datenreigen weiter.

Dann melden unter anderem Adidas, Amazon, Apple, Auto1 Group, BMW, Commerzbank, Covestro, Daimler Truck, Deutsche Lufthansa, Deutsche Post, Ferrari, Fresenius, Fresenius Medical Care, Hugo Boss, Infineon, Klöckner, Kraft Heinz, Krones, Merck, Nemetschek, PayPal, Pfeiffer Vacuum, Pfizer, ProSiebenSat.1, Rational, Redcare Pharmacy, Siemens Healthineers, Société Générale, Symrise, Teamviewer, Uniper und Zalando (finale) Zahlen zum abgelaufenen Quartal.

Wichtige Termine

MONDAY JULY 31, 2023

China (Mainland)-PMI Manuf

China (Mainland)-Non-Mfg PMI

Germany-Import Prices

Germany-Retail Sales

Euro Zone-flash inflation

TUESDAY AUGUST 1, 2023

China (Mainland)-PMI

Spain-PMI Manuf

Germany-Unemployment

Germany-PMI Manuf

Euro Zone-Unemployment

ECB publishes weekly bond purchase and balance sheet data

United States-ISM

WEDNESDAY AUGUST 2, 2023

United States-ADP

Treasury Dept. releases quarterly refunding data

THURSDAY AUGUST 3, 2023

Germany-Trade

Spain-PMI Services

Germany-PMI Services

United States-Initial Jobless Claims

Richmond Federal Reserve Bank President Barkin speaks in Blacksburg, Va.

United States-Factory Orders

FRIDAY AUGUST 4, 2023

Germany-Industrial Orders

Germany-PMI Construction

Euro Zone-Retail Sales

United States-Employment

Chart: DAX®

Widerstandsmarken: 16.490/16.660 Punkte

Unterstützungsmarken: 15.940/16.000/16.130/16.220/16.260/16.310/16.420 Punkte

Nach dem gestrigen Kurssprung auf rund 16.400 Punkte ließ es der DAX® zum Handelsstart etwas ruhiger angehen. Im weiteren Verlauf wurden die Bullen jedoch mutiger und schoben den Leitindex auf ein neues Allzeithoch. Damit besteht die Chance auf eine Fortsetzung der Aufwärtsentwicklung bis 16490/16.660 Punkte. Unterstützung findet der Leitindex zwischen 16.200 und 16.260 Punkte. Eine Konsolidierung droht frühestens unterhalb von 16.200 Punkten.

Der Volatilitätsindex für den DAX®, der VDAX® new sank heute auf 14. Damit liegt die Kennzahl deutlich unter dem langfristigen Durchschnitt. Niedrige Volatilitäten sorgen für vergleichsweise geringe Prämien bei Optionsscheinen. Sowohl Call-Optionsscheine für Spekulationen auf weiter steigende Kurse als auch Put-Optionsscheine zur Absicherung von Positionen sind gemessen am Aufgeld derzeit günstig. Hebelprodukte wie Optionsscheine bieten allerdings aufgrund ihrer Hebelwirkung nicht nur hohe Gewinnchancen. Sie bergen jedoch auch entsprechende Verlustrisiken, wenn sich der Basiswert in die entgegengesetzte Richtung entwickelt.

Vom Marktumfeld niedriger Volatilitäten und höherer Zinsen profitieren auch Reverse-Bonus-Zertifikate. Sie eignen sich vor allem für Anleger, die nur noch ein begrenztes Kurspotenzial nach oben sehen. Vergleichbar mit klassischen Bonus-Zertifikaten sind auch diese Wertpapiere mit einer Barriere und einem Bonuslevel ausgestattet. Allerdings liegt die Barriere über dem Bonuslevel. Darüberhinaus wurde ein Reverselevel fixiert. Bei dem unten angegeben Reverse-Bonus-Zertifkat mit Laufzeit bis Dezember 2023 wurde die Barriere bei 18.500 Punkte, das Bonuslevel bei 11.000 und das Reverse-Level bei 22.000 Punkten festgelegt. Notiert der DAX® bis zum finalen Beobachtungstag stets unterhalb von 18.000 Punkten, erhält der Anleger den maximalen Rückzahlungsbetrag von 120 Euro. Dieser ergibt sich aus: (Reverse-Level-Bonus-Level)*Bezugsverhältnis. In diesem Fall: (22.000 – 11.000)*0,01 = 110 EUR. Wird die Barriere verletzt, droht ein Verlust.

Basiswert

WKN

Verkaufspreis in Euro

Barriere in Pkt.

Bonuslevel/Cap in Pkt.

Reverselevel in Pkt.

Finaler Bewertungstag

DAX®

HC3RWU

76,23*

18.000

11.000

22.000

15.03.2024

DAX®

HC3RWX

80,06

18.500

12.200

22.000

15.03.2024



Basiswert

WKN

Verkaufspreis in Euro

Basispreis in Pkt.

Finaler Bewertungstag

DAX®

HC0XQ7

6,96

16.500

12.12.2023

DAX®

HC37Q1

13,52

16.000

12.03.2024



Basiswert

WKN

Verkaufspreis in Euro

Basispreis in Pkt.

Finaler Bewertungstag

DAX®

HC1KXS

3,62

16.000

12.12.2023

DAX®

HC37PA

7,33

17.000

12.12.2023



