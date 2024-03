Wochenausblick. DAX schließt auf Rekordniveau. CureVac, SMA Solar und Varta im Blickpunkt

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Zum Wochenschluss hangelte sich der DAX® doch noch über die Marke von 18.200 Punkte. Die Aussicht auf Zinssenkungen seitens der Notenbanken reicht für eine gute Stimmung. Kommende Woche könnte Zinsspekulationen durch Reden von Notenbänkern sowie zahlreichen Wirtschafts- und Inflationsdaten weiter befeuert werden.

An den Anleihemärkte gaben die Renditen im Wochenverlauf etwas nach. Die Rendite 10jähriger Bundesanleihen fiel auf 2,32 Prozent und die Rendite vergleichbarer US-Papiere auf 4,21 Prozent. Bei den Edelmetallen hat sich die Lage nach der Kursrallye der Vorwoche hingegen beruhigt. Zwar schielte der Goldpreis kurzzeitig über die Marke von 2.220 US-Dollar. Zum Wochenschluss stabilisierte sich die Notierung jedoch bei 2.160 US-Dollar. Der Preis für eine Feinunze Silber pendelte sich bei 24,70 US-Dollar ein. Der Ölpreis zeigte zwei Halbzeiten. In der ersten Wochenhälfte hatten die Bullen das Zepter in der Hand und schoben den Preis für ein Barrel Brent Crude Oil zeitweise auf 87,70 US-Dollar. In der zweiten Wochenhälfte übernahmen die Bären und drückten den Ölpreis auf 85,70 US-Dollar – dem Schlusslevel der Vorwoche.

Unternehmen im Fokus

Die Kursentwicklung einzelner Titel war erneut von Zahlen und Nachrichten geprägt. Mit Rheinmetall, Siemens Energy, Vonovia und Zalando verbuchten vier DAX®-Titel ein zweistelliges Wochenplus. Größere Verlust mussten unter anderem die Aktien von Adidas, Henkel und Siemens hinnehmen. In der zweiten Reihe waren mit LEG Immobilien und TAG Immobilien ebenfalls Immobilienaktien besonders gefragt. Von Fraport, HelloFresh und United Internet zeigten sich die Investoren hingegen enttäuscht.

Kommende Woche werden unter anderem Aroundtown, CompuGroup, CTS Eventim, Dermapharm, Deutsche Pfandbriefbank, Encavis, Hypoport, Jenoptik, Jungheinrich, MTU Aero Engines, Norma Group, Pfeiffer Vacuum, Rational, SFC Energy, Sixt, SMA Solar, Stöer, Süss MircoTec, Varta und Wacker Neuson finale Geschäftszahlen veröffentlichen und möglicherweise einen Ausblick auf 2024 geben. CureVac und Sartorius laden jeweils zur Hauptversammlung.

Wichtige Termine

MONDAY MARCH 25, 2024

Atlanta Federal Reserve Bank President Bostic speaks on „equitable economic development“

Federal Reserve Board Governor Cook gives lecture on the dual mandate and balance of

TUESDAY MARCH 26, 2024

Germany-GfK consumer confidence

Spain-GDP Final

Philadelphia Federal Reserve Bank issues monthly Nonmanufacturing Business Outlook

United States-Durables

United States-Consumer confidence

ECB chief economist Lane speaks

WEDNESDAY MARCH 27, 2024

Spain-Inflation Prelim

ECB board ember Cipollone speaks

Euro Zone-Sentiment

ECB board member Elderson speaks about climate

Federal Reserve Board Governor Waller speaks on the economic

THURSDAY MARCH 28, 2024

Germany-Retail Sales

Germany-Unemployment

Euro Zone-M3 Money Supply

United States-Jobless

United States-GDP Final

FRIDAY MARCH 29, 2024

France-Inflation Prelim

Federal Reserve Chair Powell participates in moderated discussion at Fed conference

Widerstandsmarken: 18.240/18.300 Punkte

Unterstützungsmarken: 7.855/17.896/18.000/18.027/18.058/18.159 Punkte

Nach einem verhaltenen Auftakt hangelte sich der DAX® im Tagesverlauf auf 18.220 Punkte nach oben und nähert sich bei 18.240 Punkten der nächste Hürde. Rücksetzer bis 18.159 Punkten werden das aktuell bullishe Bild nicht trüben. Eine Konsolidierung bahnt sich frühestens unterhalb von 18.159 Punkten an.

Strukturierte Produkte wie Reverse-Bonus-Cap-Zertifikate könnten eine Investmentmöglichkeit sein. Sie eignen sich jedoch nur für Investoren, die nur noch ein begrenztes Potenzial nach oben sehen. Diese Wertpapiere sind mit einer Barriere und einem Bonuslevel/Cap ausgestattet. Notiert der Index bis zum finalen Bewertungstag stets unterhalb der Barriere, erhält der Investor am Laufzeitende den maximalen Rückzahlungsbetrag ausbezahlt. Dieser Betrag ergibt sich aus der Differenz aus Reverselevel und Bonuslevel – angepasst um das Bezugsverhaltnis (z.Bsp.: (24.000 – 14.000)/100 = 100 Euro). Andernfalls droht allerdings ein Verlust. Turbo Open End Zertifikate bieten risikofreudigen Anlegern die Möglichkeit, gehebelt von einer Auf- beziehungsweise Abwärtsbewegung des Leitindex teilzunehmen. Es drohen jedoch hohe Verluste, wenn der Index in die entgegengesetzte Richtung einschlägt.

Basiswert

WKN

Verkaufspreis in Euro

Barriere in Pkt.

Bonuslevel/Cap in Pkt.

Reverselevel in Pkt.

Finaler Bewertungstag

DAX®

HD14C2

80,31*

20.000

14.000

24.000

20.09.2024

DAX®

HC9JHK

65,48**

19.000

11.750

22.250

21.06.2024



Tradingmöglichkeiten

Turbo Bull Open End auf DAX® für Spekulationen, dass der Indexkurs steigt

Basiswert

WKN

Verkaufspreis in Euro

Basispreis in Punkte

Knock-Out Barriere in Punkte

Hebel

finaler Bewertungstag

DAX®

HC9HDX

36,79

14.544,149101

14.544,149101

4,95

Open End

DAX®

HD12UF

17,37

16.482,597371

16.482,597371

10,49

Open End

DAX®

HD26ZM

12,33

16.994,565455

16.994,565455

14,77

Open End

DAX®

HD2PNG

7,63

17.473,576546

17.473,576546

23,89

Open End



Turbo Bear Open End auf DAX® für Spekulationen, dass der Indexkurs fällt

Basiswert

WKN

Verkaufspreis in Euro

Basispreis in Punkte

Knock-Out Barriere in Punkte

Hebel

finaler Bewertungstag

DAX®

HD3LKC

31,55

21.365,568232

21.365,568232

-5,78

Open End

DAX®

HD186S

16,39

19.849,218976

19.849,218976

-11,12

Open End

DAX®

HC6KU5

8,34

19.036,897203

19.036,897203

-21,85

Open End

DAX®

HB17J3

6,64

18.865,775876

18.865,775876

-27,45

Open End



Weitere Produkte auf die Aktie der DAX® finden Sie unter www.onemarkets.de oder emittieren Sie einfach Ihr eigenes Hebelprodukt. Mit my.one direct bei stock3 Terminal können Sie in wenigen Schritten Ihr persönliches HVB Hebelprodukt konfigurieren und emittieren!

