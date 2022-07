Die Leitindizes in Europa und den USA legten in der abgelaufenen Woche mehrheitlich zu. Der französische CAC®40 und der EuroStoxx®50 konnten sogar den seit Jahresbeginn gebildeten Abwärtstrend nach oben durchbrechen. Beim DAX® fehlen noch rund 600 Punkte bis zum Ausbruch. In der kommenden Woche werden eine Vielzahl von Unternehmen, Zahlen zum abgelaufenen Geschäftsquartal veröffentlichen. Bei den Wirtschaftsdaten stehen Frühindikatoren aus China, Europa und den USA im Fokus.

An den Anleihemärkten gingen die Renditen langfristiger Staatspapiere gegenüber der Vorwoche deutlich zurück und erreichten damit Niveaus vom April. Zu den Profiteuren dieser Entwicklung zählten neben Aktien vor allem Edelmetalle. Seit dem Hoch im März büßte der Goldpreis zeitweise 18 Prozent ein. In der zurückliegenden Woche meldeten sich die ersten Bullen zurück. Der Silberpreis erreichte zum Wochenschluss wieder die Marke von 20 US-Dollar. Die Notierung für ein Barrel Brent Crude Oil brach zum Wochenschluss aus dem Seitwärtstrend nach oben aus. Der nächste Widerstand zeigt sich bei 113,70 US-Dollar.

Unternehmen im Fokus

Die Aufwärtsbewegung im DAX® wurde vom Großteil der Mitglieder getragen. Überdurchschnittlich gut präsentierten sich die Aktien von Deutsche Börse, Infineon und RWE. Regelrecht abgestraft nach Gewinnwarnungen wurden die Aktien von Fresenius und Fresenius Medical Care. In der zweiten Reihe fielen die Aktien von Bechtle, Delivery Hero, Encavis und Siltronic mit deutlichen Kursgewinnen auf. Zu den stärksten Strategie- und Branchenindizes zählten in der abgelaufenen Woche die Wasserstoffindizes Global Hydrogen II Index und Hydrogen Select Index sowie der ESG Global Anti Plastic Index und der Deutschland Top Aktien Index.

Aus Europa werden kommende Woche unter anderem Adidas, Auto1 Group, AXA, Bayer, BMW, BP, Commerzbank, Covestro, Erste Group, Ferrari, Heineken, Hugo Boss, Infineon, Klöckner, Krones, Lanxess, Lufthansa, Pfeiffer Vacuum, Rational, Shop Apotheke, Siemens Gamesa, Siemens Healthineers, Société Générale, Symrise, Siltronic, Teamviewer, Vonovia und Zalando die Geschäftsbücher öffnen. Aus den USA melden unter anderem Airbnb, AMD, Amgen, Dropbox, GoPro, Moderna, PayPal, Starbucks und Uber Geschäftszahlen für das abgelaufene Quartal. Aus den USA werden zudem Daten zum Autoabsatz gemeldet und der Verband der deutschen Maschinen- und Anlagenbauer veröffentlicht Daten zum Auftragseingang.

Wichtige Termine

SONNTAG, 31. JULI

Offizielle Einkaufsmanagerindizes Industrie und Dienstleistungen für China, Juli

MONTAG, 01. AUGUST

Caixin PMI Industrie für China, Juli, endgültig

Einzelhandelsumsatz Deutschland, Juni

S&P Global/BME Einkaufsmanagerindex Industrie Deutschland für Juli, detailliertes Ergebnis

VDMA, Auftragseingang Maschinenbau, Juni

S&P Global Einkaufsmanagerindex Industrie für die Euro-Zone, Juli, detailliertes Ergebnis

US-Bauausgaben, Juni

US-ISM-Einkaufsmanagerindex Industrie, Juli

DIENSTAG, 02. AUGUST

Erzeugerpreise Euro-Zone, Juni

Chicagos FED-Direktor Evans spricht mit Medienvertretern über die US-Wirtschaft und die Geldpolitik

MITTWOCH, 03. AUGUST

Caixin PMI Services für China, Juli, endgültig

Außenhandel Deutschland, Juni

S&P Global Services und Composite Einkaufsmanagerindex Deutschland für Juli, detailliert

S&P Global Services and Composite Einkaufsmanagerindex Euro-Zone Juli, detailliert

Einzelhandelsumsatz Euro-Zone, Juni

US-Auftragseingang Industrie, Juni

ISM-Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen US, Juli

DONNERSTAG, 04. AUGUST

Auftragseingang Industrie Deutschland, Juni vorläufig

EZB veröffentlicht Wirtschaftsbericht (Economic Bulletin)

US-Handelsbilanz, Juni

Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe in den USA für die Woche bis zum 30. Juli

FREITAG, 05. AUGUST

Industrieproduktion Deutschland, Juni

Industrieproduktion Frankreich, Juni

US-Arbeitsmarktbericht, Juli

SONNTAG, 07. AUGUST

Außenhandel China, Juli

Chart: DAX®

Widerstandsmarken: 13.570/13.770/14.100 Punkte

Unterstützungsmarken: 12.670/12.740/12.870/13.010/13.380 Punkte

Zum Wochenschluss gelang dem DAX® der Ausbruch über die Widerstandsmarke von 13.380 Punkten. Allerdings baut sich zwischen 13.570 und 13.770 Punkten bereits die nächste Widerstandszone auf dem Weg nach oben auf. Unterstützung findet der Leitindex zwischen 13.200 und 13.380 Punkten.

Betrachtungszeitraum: 04.06.2021 – 29.07.2022. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

Betrachtungszeitraum: 30.07.2014– 29.07.2022. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

Discount-Call-Optionsscheine auf den DAX®

Basiswert

WKN

Verkaufspreis in Euro

BasispreisinPkt.

Cap-Level (obere Kursgrenze)in Pkt.

FinalerBewertungstag

DAX®

HR8BMD

3,88*

12.700

13.200

13.09.2022

DAX®

HR8BMH

3,21*

13.100

13.600

13.09.2022



Discount-Put-Optionsscheine auf den DAX®

Basiswert

WKN

Verkaufspreis in Euro

Basispreisin Pkt.

Cap-Level (untere Kursgrenze) in Pkt.

FinalerBewertungstag

DAX®

HB09QP

1,45*

13.300

12.800

13.09.2022

DAX®

HR8BNV

2,90*

14.000

13.500

13.09.2022



Informationen rund um die Funktionsweise von Discount-Optionsscheinen und zahlreichen anderen Produkten finden Sie hier bei onemarkets Wissen.

