Wochenausblick: DAX schließt auf Allzeithoch. Zinsentscheidungen und Hexensabbat warten!

Der DAX® schloss die sechste Woche in Folge mit Kursgewinnen. Seit dem Tief Ende Oktober steht ein Plus von über 2.000 Punkten zu Buche. Jede Menge Vorschusslorbeeren auf baldige Zinssenkungen. Ob diese Spekulationen weitere Nahrung bekommen, könnten die Situngen von EZB und Fed in der kommenden Woche zeigen.

Zum Wochenschluss nahmen auch die Anleger an den Rentenmärkten den Fuß vom Gas. Die Anleihekurse gaben leicht nach und die Renditen kurz- und langlaufender Papiere legten leicht zu. Gegenüber der Vorwoche verbuchten die Renditen dennoch einen Abschlag. Die bevorstehenden Sitzungen von EZB und Fed könnten den Märkten nächste Woche weitere Impulse geben. Edelmetalle wie Gold und Silber gaben gegenüber der Vorwoche deutlich nach. Der Goldpreis pendelte sich am Freitag bei rund 2.000 USD ein. Die Notierung für eine Feinunze Silber verlor seit dem Hoch vom Montag über 2,5 USD.

Unternehmen im Fokus

Der Anstieg des DAX® wurde erneut von der breiten Mehrheit der Mitglieder getragen. Hoch im Kurs standen vor allem Zykliker wie BMW, Mercedes-Benz, VW sowie BASF und Siemens. Mit Commerzbank, Fresenius, Merck und MTU Aero Engines mussten nur vier DAX®-Titel nennenswerte Verluste gegenüber der Vorwoche hinnehmen. In der zweiten Reihe fielen Delivery Hero, HelloFresh und Lanxess mit teils zweistelligen Kursgewinnen auf.

Kommende Woche lädt Hannover Rück zum Investorentag. Adobe, Bertrandt, Carl Zeiss Meditec, Inditex und Metro veröffentlichen jeweils Zahlen zum zurückliegenden Quartal und Fraport gibt Verkehrszahlen für November bekannt.

Wichtige Termine

SATURDAY DECEMBER 9, 2023

China releases inflation data

MONDAY DECEMBER 11, 2023

ECB calls for bids in 7-day liquidity operation

TUESDAY DECEMBER 12, 2023

Federal Open Market Committee begins two-day meeting on interest rate policy

Germany’s VDMA engineering group news conference on 2024 outlook

Germany-ZEW

United States-CPI

ECB publishes weekly bond purchase and balance sheet data

ECB’s Villeroy speaks in Frankfurt

WEDNESDAY DECEMBER 13, 2023

United States-PPI demand

Germany-Current account

United States-Fed policy decision

THURSDAY DECEMBER 14, 2023

WTO general council meets in Geneva

Spain-Inflation

DIW Economic Forecasts 2023-2025

Ifo Forecast

OECD releases long-term economic projections out to 2060

Germany-IPSOS PCSI

United States-Jobless

ECB to keep rates unchanged and likely push back on rate cut best

United States-Imports/Exports

United States-Retail Sales

FRIDAY DECEMBER 15, 2023

China (Mainland)-Activity indicators

Germany-WPI

France-Inflation Final

Germany-PMI Flash

United States-Empire State

United States-Industrial production

Widerstandsmarken: 16.741/16.953Punkte

Unterstützungsmarken: 16.137/16.195/16.253/16.375/16.439/16.626 Punkte

Der DAX® zeigte am Nachmittag teils kräftige Schwankungen. Dennoch schloss der Leitindex mit 16.760 Punkten im Bereich des Allzeithochs. Damit ist auch das nächste Ziel – die 161,8%-Retracementlinie abgearbeitet. Bestätigt sich der Ausbruch über 16.741 Punkten eröffnet sich weiteres Aufwärtspotenzial bis an die Oberkante des Aufwärtstrendkanals bei aktuell 16.953 Punkten. Seit Tagen hangelt sich der Index an der oberen Grenze des Bollinger Bands entlang und der Status ist weiterhin „überkauft“. Investoren sollten daher wachsam bleiben. Wer sich gegen den Trend stellt, muss dies oft teuer bezahlen. Rücksetzer unter 16.626 Punkte könnten kurzfristige Gewinnmitnahmen auslösen und den Index auf 16.439 oder gar 16.375 Punkte drücken.

Strukturierte Produkte wie Bonus-Cap-Zertifikate könnten eine Investmentmöglichkeit sein. Diese Wertpapiere sind mit einer Barriere und einem Bonuslevel/Cap ausgestattet. Notiert der Index bis zum finalen Bewertungstag stets oberhalb der Barriere, erhält der Investor am Laufzeitende den Cap – angepasst um das Bezugsverhältnis – ausbezahlt. Andernfalls droht allerdings ein Verlust. Faktor Optionsscheine bieten risikofreudigen Anlegern die Möglichkeit, gehebelt von einer Auf- beziehungsweise Abwärtsbewegung des Leitindex teilzunehmen. Es drohen jedoch hohe Verluste, wenn der Index in die entgegengesetzte Richtung einschlägt.

Basiswert

WKN

Verkaufspreis in Euro

Barriere in Pkt.

Bonuslevel/Cap in Pkt.

Finaler Bewertungstag

DAX®

HD0NN7

238,40

11.600

25.000

20.09.2024

DAX®

HC74VS

287,56

13.000

30.000

21.06.2024



Basiswert

WKN

Verkaufspreis in EUR

Basispreis in EUR

Reset Barriere in EUR

Hebel

Letzter Bewertungstag

DAX®

HC01KH

9,95

13.305,96854

14.969,214608

5

Open End

DAX®

HC977R

12,49

14.969,043762

15.801,322595

10

Open End

DAX®

HC0558

12,06

15.523,402169

16.077,587626

15

Open End

DAX®

HD136D

14,55

15.966,888895

16.299,000184

25

Open End



Basiswert

WKN

Verkaufspreis in EUR

Basispreis in EUR

Reset Barriere in EUR

Hebel

Letzter Bewertungstag

DAX®

HC99KA

7,06

19.955,535895

18.293,239755

-5

Open End

DAX®

HC8E76

4,89

18.292,460673

17.460,153712

-10

Open End

DAX®

HC7FDJ

8,91

17.738,102266

17.182,899665

-15

Open End

DAX®

HD15GY

6,24

17.294,61554

16.962,558922

-25

Open End



Bitte beachten Sie die wichtigen Hinweise und den Haftungsausschluss.

Diese Informationen stellen keine Anlageberatung, sondern eine Werbung dar. Das öffentliche Angebot erfolgt ausschließlich auf Grundlage eines Wertpapierprospekts, der von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") gebilligt wurde. Die Billigung des Prospekts ist nicht als Empfehlung zu verstehen, diese Wertpapiere der UniCredit Bank AG zu erwerben. Allein maßgeblich sind der Prospekt einschließlich etwaiger Nachträge und die Endgültigen Bedingungen. Es wird empfohlen, diese Dokumente vor jeder Anlageentscheidung aufmerksam zu lesen, um die potenziellen Risiken und Chancen bei der Entscheidung für eine Anlage vollends zu verstehen. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

