Wochenausblick: DAX mit freundlichem Wochenschluss. Berichtssaison und Inflationszahlen im Fokus.

Zum Wochenschluss gab es aus der ersten Börsenliga eine Reihe guter Nachrichten. Schwache Vorgaben aus Asien und den USA bremsten den DAX® zunächst jedoch aus. Im weiteren Verlauf drehten die europäischen Aktienbarometer in die Gewinnzone. In der kommenden Woche kommt die Berichtssaison in Fahrt. Zudem werden Inflationszahlen erwartet. Auf die Märkte warten somit eine Reihe von potenziellen Impulsgebern.

Mit der positiven Stimmung an den Aktienmärkten gaben die Anleihekurse zum Wochenschluss weiter nach. Der Aufwärtstrend bei den Renditen kurz- und langfristiger Staatspapiere hält somit an. Möglicherweise geben die anstehenden Verbraucherpreise Indizien für den weiteren EZB-Zinskurs. Nachdem Spekulationen auf eine mögliche Zinspause weiter nachgelassen haben, verloren die Aufwärtsentwicklungen bei Gold und Silber an Schwung. Ein ähnliches Bild zeichnete der Ölpreis. Von der Zwischenrally nach der überraschenden Verkündung einer Förderkürzung seitens der OPEC+ Staaten ist nichts mehr übrig. Das gerissene Gap ist geschlossen.

Unternehmen im Fokus

Die Kursentwicklung bei den Einzelwerten war in der abgelaufenen Woche stark von Unternehmensmeldungen beziehungsweise den veröffentlichten Daten geprägt. Gute Zahlen beflügelten im Wochenverlauf die Aktien von MTU Aero Engines und SAP. Darüber sorgen Speklutionen um eine Aufspaltung bei Brenntag für Kursgewinne. Schwach präsentierten sich hingegen Sartorius und Autobauer wie Porsche Holding und VW.

Kommende Woche kommt die Berichtssaison in Fahrt. Aus Europa melden unter anderem ABB, Aixtron, Atoss Software, BASF, Beiersdorf, CureVac, Danone, Delivery Hero, Deutsche Bank, Deutsche Börse, GlaxomSmithKline, HelloFresh, Kering, Kion, MTU Aero Engines, Nestlé, Novartis, Philips, Puma, Roche, Software AG, Symrise und TotalEnergies Zahlen zum abgelaufenen Quartal. In den USA öffnen unter anderem Boeing, Coca Cola, General Electric und Meta Platforms die Bücher. BASF, Carrefour, Danone, Shop Apotheke laden jeweils zur Hauptversammlung. Mit den Hauptversammlungen rücken die Dividenden in den Fokus der Anleger. Im UC European Dividend Stars Index starke Dividendenzahler Aus Europa in einem Index zusammengefasst.

Montag, 24.04.2023

Germany-Ifo Business Sentiment April

ECB bank supervisor Enria speaks

ECB board member Panetta speaks

Kieler Konjunkturgespräche – „Re-Energizing the World Economy“

Commerce Dept. issues annual revisions to U.S. Retail Sales through March 2023, for seasonally adjusted and unadjusted data.

Dienstag, 25.04.2023

Kieler Konjunkturgespräche – „Re-Energizing the World Economy“

Federal Reserve Bank of Philadelphia issues Nonmanufacturing Business Outlook Survey for April.

ECB publishes weekly bond purchase and balance sheet data

United States-Consumer confidence

Mittwoch, 26.04.2023

Germany-GfK consumer confidence

ECB bank supervisor Enria speaks at a conference

ECB Vice President de Guindos speaks

United States-Durables

Donnerstag, 27.04.2023

Euro Zone-Sentiment

United States-GDP Advance Q1

United States-Initial Jobless claims

Freitag, 28.04.2023

Euro zone finance ministers meet for informal talks in Stockholm to discuss the completion of the EU’s Banking Union through an EU-wide deposit guarantee scheme.

Participation by Ms Lagarde in press conference following the Eurogroup meeting in Stockholm

Japan-BOJ rate decision

France-Inflation Prelim

Germany-Unemployment

Germany-GDP Flash

Germany-Inflation Prelim

Widerstandsmarken: 15.900/15.915/16.000/16.100 Punkte

Unterstützungsmarken: 15.700/15.750/15.800/15.835/15.865 Punkte

Der DAX® startete mit Verlusten in den Handelstag und tauchte dabei unter die Unterstützungsmarke von 15.750 Punkte. Am frühen Nachmittag drehte der Index allerdings und schob sich bis Handelsschluss in den Bereich von 15.900 Punkte zurück. Gelingt der Sprung über das jüngste Hoch von 15.915 Punkte eröffnet sich weiteres Aufwärtspotenzial bis 16.000/16.100 Punkte. Der Rücksetzer auf 15.750 Punkte sollte den Anlegern allerdings eine Warnung sein, dass sie weiterhin auf der Hut sein sollten.

Basiswert

WKN

Verkaufspreis in Euro

Barriere in Pkt.

Bonuslevel/Cap in Pkt.

Finaler Bewertungstag

DAX®

HB6Q17

187,25

11.750

20.000

15.12.2023

DAX®

HC4VFY

270,76

12.500

30.000

15.12.2023



Basiswert

WKN

Verkaufspreis in Euro

Basispreis in Pkt.

Finaler Bewertungstag

DAX®

HC0XP9

32,03

13.300

12.12.2023

DAX®

HC0XQ2

10,80

16.000

12.12.2023



Basiswert

WKN

Verkaufspreis in Euro

Basispreis in Pkt.

Finaler Bewertungstag

DAX®

HC1AYL

7,04

15.500

12.12.2023

DAX®

HC37PA

13,72

17.000

12.12.2023



