Wochenausblick: DAX erholt sich kräftig - US-Arbeitsmarktdaten liefern Rückenwind

Der deutsche Aktienmarkt hat sich am Freitag kräftig von den vorangegangenen Kursverlusten erholt. Rückenwind lieferten die Daten vom US-Arbeitsmarkt. So wurden einerseits zwar im August weiter zahlreiche neue Stellen geschaffen, während andererseits die Stundenlöhne nicht mehr so stark stiegen wie zuvor. Dies verstärkt Hoffnungen, dass sich auch der Inflationsdruck in den kommenden Monaten abmildern könnte.

Der US-Arbeitsmarkt hat sich im August etwas stärker als erwartet entwickelt. Außerhalb der Landwirtschaft wurden netto 315.000 neue Stellen geschaffen, wie das US-Arbeitsministerium am Freitag mitteilte. Damit wurden die Erwartungen der Volkswirte, die mit 295.000 Stellen gerechnet hatten, leicht übertroffen. Die separat ermittelte Arbeitslosenquote stieg unterdessen überraschend von 3,5 Prozent im Juli auf 3,7 Prozent im August. Verantwortlich dafür war, dass wieder mehr Amerikaner einen Job suchten. Die durchschnittlichen Stundenlöhne, die wegen der hohen Inflation stark beachtet werden, stiegen weniger stark als erwartet. Gegenüber dem Vormonat legten die Stundenlöhne im August um 0,3 Prozent zu, während ein Plus von 0,4 Prozent erwartet wurde, nach einem Plus von 0,5 Prozent im Juli.

Die Lufthansa hat wegen des Pilotenstreiks am Freitag rund 800 Flüge und damit den Großteil ihrer Flugverbindungen gestrichen. Die Airline versuchte, mit einem Antrag auf einstweilige Unterlassung den Streik kurzfristig zu verhindern, scheiterte damit aber vor dem Arbeitsgericht München. Begründet wurde die Klage von der Lufthansa damit, dass der von der Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit geforderte automatische Inflationsausgleich ein illegitimes Streikziel sei. Die Vereinigung Cockpit nahm ihre Forderung nach einem automatischen Inflationsausgleich anschließend zurück.

Deutschland – Einkaufsmanagerindex Dienstleistungssektor August (endgültig)

Deutschland – Auftragseingang Industrie Juli

Deutschland – Erzeugung im Produzierenden Gewerbe Juli

Eurozone – Einkaufsmanagerindex Dienstleistungssektor August (endgültig)

Eurozone – sentix-Konjunkturindex September

Eurozone – Einzelhandelsumsatz Juli

Eurozone – BIP Q2 (endgültig)

Eurozone – EZB-Zinsentscheid & Pressekonferenz

USA – ISM-Einkaufsmanagerindex Dienstleistungssektor August

Chart: DAX®

Widerstandsmarken: 13.042/13.097/13.154/13.351/13.375 Punkte

Unterstützungsmarken: 12.834/12.758/12.743/12.693/12.630/12.434/12.390 Punkte

Durch die heutigen Nonfarm-Payrolls und den bullische Signalen von den US-Märkten strömen auch beim DAX® die Käufer wieder zurück. Dabei kann im heutigen Handel der EMA50 auf Stundenbasis und die Abwärtstrendlinie überwunden werden. Zudem läuft der deutsche Leitindex den Widerstandsbereich bei 13.042 – 13.154 Punkten an. Kann dieses bullische Momentum nun auch in der nächsten Handelswoche aufrechterhalten werden und es kommt zum Anstieg über 13.154 Punkte, ergeben sich damit weitere Erholungssignale mit dem Aufwärtsziel 13.351 – 13.375 Punkte. Dreht der DAX® vorher ein, sollte es im Sinne einer technischen Gegenbewegung ab jetzt zu keinem Rückfall mehr unter die Abwärtstrendlinie kommen.

Geschieht dies doch, so würde sich das Blatt wieder zugunsten der Verkäufer wenden. Bei Kursständen unter 12.834 Punkten wäre im Folgenden von Verlusten auf die Supportbereiche bei 12.743 – 12.758 Punkten sowie 12.630 – 12.693 Punkten auszugehen.

DAX®in Punkten; Stundenchart (1 Kerze = 1 Stunde)

Basiswert

WKN

Verkaufspreis in Euro

Faktor

Basispreis in Pkt.

Resetbarriere in Pkt.

FinalerBewertungstag

DAX®

HB84HP

5,44

15

11789,333509

12210,212715

Open End

DAX®

HB8MRA

2,83

20

11999,838784

12315,434544

Open End



Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 02.09.2022; 17:41 Uhr

Basiswert

WKN

Verkaufspreis in Euro

Faktor

Basispreis in Pkt.

Resetbarriere in Pkt.

FinalerBewertungstag

DAX®

HB84HR

2,50

-15

13921,674667

13485,92625

Open End

DAX®

HB8MRC

6,23

-20

13596,7335

13273,131243

Open End



Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 02.09.2022; 17:42 Uhr

