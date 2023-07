Wochenausblick: DAX deutet Stabilisierung an. Start der Berichtssaison.

Zum Wochenschluss machten DAX®, CAC®40 und EuroSTOXX®50 noch etwas Boden gut. Im Vergleich zur Vorwoche verbuchten die europäischen Leitindizes dennoch Verluste von jeweils über drei Prozent. Katalysator der Rücksetzer waren neu entflammte Zinsängste nach Veröffentlichung des Protokolls der jüngsten Fed-Sitzung.

Die Aussicht auf weitere zwei oder gar mehr Zinserhöhungen in diesem Jahr seitens der Fed sorgte an den Rentenmärkten für deutliche Kursabschläge bei Staatspapieren. Große Bewegung war vor allem bei 10jährigen Papieren zu beobachten. Bei den Edelmetallen blieb es hingegen ruhig. Die Notierungen für Gold und Silber pendelten in einer Range seitwärts. Der Preis für das Barrel Brent Crude Oil verbesserte sich zwar im Wochenverlauf. Der Ausbruch über die Widerstandsmarke bei 77,20 USD läßt dennoch auf sich warten.

Unternehmen im Fokus

Der Rücksetzer im DAX® wurden von der breiten Mehrheit der Mitglieder getragen. Einzig BASF und Covestro erzielten ein marginales Wochenplus. Die übrigen 38 DAX®-Titel verbuchten Verluste. Bei Heidelberg Materials, Siemens Energy und Zalando summierten sich die Wochenverluste jeweils auf über sieben Prozent. In der zweiten Reihe konnten Internetwerte wie HelloFresh und Redcare Pharmacy (ehem. Shop Apotheke) dem allgemeinen Trend trotzen und deutlich zulegen. Kion, Nemetschek und SMA Solar Technology büßten hingegen zweistellig ein. In der ersten Wochenhälfte zeigten Immobilienaktien wie LEG Immobilien und Vonovia eine deutliche Erholung. Bis zum Wochenschluss blieb jedoch kaum etwas von den Gewinnen übrig.

Daimler Truck lädt zum Kapitalmarkttag. Fielmann, Südzucker sowie Varta laden zur Hauptversammlung. VW veröffentlicht Absatzzahlen und die drei US-Banken Citigroup, JP Morgan und Wells Fargo legen Zahlen zum abgelaufenen Quartal vor und eröffnen damit die Berichtssaison.

Wichtige Termine

MONDAY JULY 10, 2023

China (Mainland)-Inflation

Euro Zone-Sentix Index

Federal Reserve rules chief Barr to discuss bank capital

Cleveland Federal Reserve Bank President Mester speaks on economy

San Francisco Federal Reserve Bank President Daly speaks to Brookings Institution

Atlanta Federal Reserve Bank President Bostic speaks on national and metro Atlanta economies

TUESDAY JULY 11, 2023

Germany-Inflation Final

Germany-ZEW

ECB publishes weekly bond purchase and balance sheet data

WEDNESDAY JULY 12, 2023

Spain-Inflation

United States-CPI

Richmond Federal Reserve Bank President Barkin speaks on inflation

ECB’s Vujcic speaks

Minneapolis Federal Reserve Bank President Kashkari is panelist at NBER event

Atlanta Federal Reserve Bank President Bostic speaks on financial and payments inclusion

Federal Reserve issues the Beige Book.

Cleveland Federal Reserve Bank President Mester speaks at NBER event

THURSDAY JULY 13, 2023

China (Mainland)-Trade

China (Mainland)-Trade balance

France-Inflation Final

ECB publishes account of June meeting

United States-PPI demand

United States-Initial Jobless Claims

FRIDAY JULY 14, 2023

Federal Reserve Board Governor Waller speaks on economic outlook

Germany-WPI

United States-Imports/Exports

Chart: DAX®

Widerstandsmarken: 15.680/15.900/16.000/16.030/16.360 Punkte

Unterstützungsmarken: 14.580/15.260/15.470 Punkte

Der DAX® schwächelte zu Handelsbeginn und sank kurzzeitig unter die 50%-Retracementlinie von 15.470 Punkte. Nach einer kurzen Stabilisierung im Bereich dieser Unterstützungsmarke zeigten sich ein paar mutige Bullen, die den Index in Richtung 15.600 Punkte schoben. Solange die Marke von 15.470 Punkten hält, besteht die Chance auf eine technische Gegenbewegung bis 15.680 Punkte. Erste Kaufsignale zeigen sich jedoch erst bei einer längeren Stabilisierung oder einem Ausbruch über 15.680 Punkte. Das Risiko weiterer Rücksetzer bis 15.260 Punkte ist weiterhin hoch.

Bonus-Zertifikate eignen sich vor allem für Anleger, die mittelfristig einen moderaten Anstieg des Index erwarten, aber eine kurzfristige begrenzte Konsolidierung nicht ausschließen können. Diese Wertpapiere sind mit einer Barriere und einem Bonuslevel/Cap ausgestattet. Bei einem der beiden Produkte wurde die Barriere bei 11.500 Punkten und das Bonuslevel/Cap bei 25.000 Punkten festgelegt Notiert der DAX® bis zum finalen Beobachtungstag stets oberhalb der Barriere und somit oberhalb von 11.500 Punkten erhält der Anleger den maximalen Rückzahlungsbetrag von 250 Euro. Wird die Barriere während der Laufzeit hingegen verletzt, droht ein Verlust. Aktuell liegen die Barrieren jeweils über 20 Prozent unter dem aktuellen Kurs des DAX®.

Faktor-Optionsscheine bieten Anlegern die Möglichkeit täglich mit dem festgelegten Hebel überdurchschnittlich an der Kursentwicklung des DAX® zu partizipieren. Allerdings drohen hohe Verluste bis hin zum Totalverlust, wenn der Basiswert die entgegengesetzte Richtung einschlägt. Zudem sind sie aufgrund ihrer Konstruktion nicht als langfristige Anlage geeignet.

Basiswert

WKN

Verkaufspreis in Euro

Barriere in Pkt.

Bonuslevel/Cap in Pkt.

Finaler Bewertungstag

DAX®

HC19A5

226,34*

12.250

24.000

15.12.2023

DAX®

HB9DJJ

238,79*

11.500

25.000

15.12.2023



Basiswert

WKN

Verkaufspreis in EUR

Basispreis in EUR

Reset Barriere in EUR

Hebel

Letzter Bewertungstag

DAX®

HB8X6U

12,67

12425,265173

13978,42332

5

Open End

DAX®

HC01N6

11,49

14495,929982

15013,434682

15

Open End

DAX®

HC4YCJ

3,19

14.910,062944

15.220,192253

25

Open End



Basiswert

WKN

Verkaufspreis in EUR

Basispreis in EUR

Reset Barriere in EUR

Hebel

Letzter Bewertungstag

DAX®

HC6WGZ

11,49

18.634,706964

17.082,435874

-5

Open End

DAX®

HC6WGY

12,57

16.564,042155

16.045,587636

-15

Open End

DAX®

HC701M

12,35

16.149,909193

15.839,830936

-25

Open End



Faktor Optionsscheine Long auf DAX® für eine Spekulation auf einen Anstieg des IndexFaktor Optionsscheine Short auf DAX® für eine Spekulation auf einen Kursverlust des Index

Informationen rund um die Funktionsweise von Bonus-Zertifikaten und Faktor Optionsscheine sowie zahlreichen anderen Produkten finden Sie hier bei onemarkets Wissen.

Bitte beachten Sie die wichtigen Hinweise und den Haftungsausschluss.

Diese Informationen stellen keine Anlageberatung, sondern eine Werbung dar. Das öffentliche Angebot erfolgt ausschließlich auf Grundlage eines Wertpapierprospekts, der von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") gebilligt wurde. Die Billigung des Prospekts ist nicht als Empfehlung zu verstehen, diese Wertpapiere der UniCredit Bank AG zu erwerben. Allein maßgeblich sind der Prospekt einschließlich etwaiger Nachträge und die Endgültigen Bedingungen. Es wird empfohlen, diese Dokumente vor jeder Anlageentscheidung aufmerksam zu lesen, um die potenziellen Risiken und Chancen bei der Entscheidung für eine Anlage vollends zu verstehen. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

