Wochenausblick: DAX mit Schlussspurt. Autobauer geben Gas [...]

Auf der Zielgerade mobilisierten die Bullen noch einmal alle Kräfte und trieben Leitindizes wie den DAX®, CAC®40 und EuroSTOXX®50 auf die Gewinnerstrasse. Gute Vorgaben aus den USA gaben den europäischen Aktienmärkten zum Handelsauftakt bereits Schwung nach oben. Unterstützung kam unter anderem von Raphael Bostic, Präsidenten der Federal Reserve Bank of Atlanta, wonach die US-Notenbank im Sommer eine Pause bei der Erhöhung der Leitzinsen einlegen könnte. Zu Mittag wurden die Erzeugerpreise aus der Eurozone veröffentlicht. Demnach gingen sie deutlicher zurück als von Experten im Vorfeld erwartet. Dies könnte im weiteren Verlauf bei den Verbrauchern zu einem Rückgang der Inflation führen. Kommende Woche wird Fed-Chef Powell dem Senat Rede und Antwort stehen. Im weiteren Wochenverlauf richtet sich der Fokus auf den US-Arbeitsmarktbericht.

Die Anleihemärkte reagierten heute mit einem deutlichen Rückgang der Renditen auf 10jährigen Papieren. Das Niveau bleibt dennoch hoch und eine nachhaltige Trendumkehr ist damit noch nicht eingeleitet. Bei den Edelmetallen wurden die Entwicklung an den Anleihemärkten hingegen ignoriert. Der Goldpreis verbesserte sich im Wochenverlauf auf 1.840 US-Dollar. Die Notierungen für Palladium, Platin und Silber pendelten in einer engen Range seitwärts. Derweil hangelte sich die Notierung für ein Barrel Brent Crude Oil unter dem Strich um rund einen US-Dollar nach oben.

Die Aufwärtsbewegung beim DAX® wurde von rund drei Viertel der Indexmitglieder getragen. Die Autobauer und -zulieferer BMW, Continental, Dr. Ing. h.c.F. Porsche, Mercedes-Benz, Porsche und VW konnten dank einer Aufholjagd am Freitag noch unter die Top10 der Woche fahren. DAX®-Rückkehrer Commerzbank wurde mit stattlichen Kursgewinnen in der ersten Woche begrüßt. Die Gesundheitsaktien Fresenius und Fresenius Medical Care sowie Bayer und Sartorius mußten hingegen Kursverluste hinnehmen. In der zweiten Reihe fielen unter anderem Aixtron, Lufthansa, Fuchs Petrolub und ThyssenKrupp mit überdurchschnittlichen Kursgewinnen auf.

Bei den Strategie- und Themenindizes zeigten sich in der abgelaufenen Woche unter anderem Deutschland Top Aktien Index, Global Hydrogen Index, Solactive Maschinenbau Index und der Solactive European Mergers & Acquisitions Index stark. Der Global Anti Virus Index sowie der Solactive Blockchain & Crypto Technologies konnte mit dem Gesamtmarkt in dieser Woche nicht ganz mithalten. Anleger sollten jedoch beachten: Historische Betrachtungen sind kein Indiz für künftige Entwicklungen.

Kommende Woche werden unter anderem Adidas, ADVA Optical, Brenntag, Continental, Deutsche Post, Drägerwerk, Fuchs Petrolub, GEA Group, Hannover Rück., HelloFresh, Henkel, Hugo Boss, Lindt & Sprüngli, Schaeffler, Siltronic, Symrise, Traton und Zalando Geschäftszahlen zum zurückliegenden Quartal veröffentlichen oder zur Bilanzpressekonferenz laden. Möglicherweise wir ein aktualisierter Ausblick auf das laufende Jahr geben. Nächste Woche öffnet die Internationale Tourismusmesse ITB ihre Türen. Damit könnten Fluggesellschaften wie AirFranceKLM und Lufthansa sowie TUI in den Fokus der Investoren rücken.

MONTAG, 6. MÄRZ 2023

Eurozone: Sentix Konjunkturindex, März

Eurozone: Einzelhandelsumsatz, Januar

EZB-Chefvolkswirt Lane nimmt an Q&A zur „zugrunde liegenden Inflation“ teil

USA: Auftragseingang Industrie, Januar

FED-Chef Powell legt vor dem Bankenausschuss des Senats seine halbjährliche geldpolitische Stellungnahme ab

DIENSTAG, 7. MÄRZ 2023

China: Außenhandel, Januar und Februar

Deutschland: Verarbeitendes Gewerbe, (Auftragseingangs- und Umsatzindex), Januar

Deutschland: Auftragseingang Industrie, Januar, vorläufig

EZB: Veröffentlichung der Ergebnisse der EZB-Umfrage zu den Verbrauchererwartungen

EZB: Veröffentlichung der wöchentlichen APP- und PEPP-Portfolioaktualisierungen und der CSPP-Wertpapierleihdaten

EZB: Veröffentlichung der monatlichen APP-Aktualisierung (mit Länderaufschlüsselung) und der PEPP-Aktualisierung (nur monatliche und kumulative Nettokäufe von Schuldtiteln im Rahmen des PEPP)

MITTWOCH, 8. MÄRZ 2023

Deutschland: Einzelhandelsumsatz, Januar

Deutschland: Industrieproduktion, Januar

Eurozone: BIP Q4/22, zweite Schätzung

Einleitende Bemerkungen von EZB-Direktor Panetta auf einer Sitzung von Euro Cyber Resilience Board for pan-European Financial Infrastructures

EZB-Präsidentin Lagarde nimmt an einer Diskussion mit Frau Okonjo-Iweala auf einer von der Welthandelsorganisation (WTO) organisierten Veranstaltung zum Internationalen Frauentag in Genf teil

USA: ADP-Arbeitsmarktbericht, Februar

USA: Handelsbilanz, Januar

Fed-Chef Powell sagt vor dem House Financial Services Committee aus

EU Industry Talks mit BDI-Präsident Russwurm und Binnenmarktkommissar Breton

Federal Reserve veröffentlicht das Beige Book

DONNERSTAG, 9. MÄRZ 2023

Japan: BIP Q4/22, zweite Schätzung

China: Verbraucherpreise, Februar

China: Erzeugerpreise, Februar

USA: Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe KW09

FREITAG, 10. MÄRZ 2023

Japan: Zinsentscheid der Bank of Japan

Großbritannien: Industrieproduktion, Januar

Deutschland: Verbraucherpreisindex (inklusive Harmonisierter Verbraucherpreisindex), endgültige Ergebnisse, Februar

Vortrag von EZB-Direktor Panetta über den digitalen Euro bei einer Sitzung des Exekutivausschusses der European Banking Federation in Frankfurt

EZB-Bankenaufseherin McCaul nimmt an einer Podiumsdiskussion auf der Konferenz „The New Frontiers in Digital Finance“ (organisiert von Commissione Nazionale per le Società e la Borsa) teil

USA: Arbeitsmarktbericht, Februar

Widerstandsmarken: 15.590/15.650 Punkte

Unterstützungsmarken: 15.300/15.360/15.470/15.540 Punkte

Der DAX® startete heute mit einem Gap auf 15.400 Punkte und baute die Gewinne seither stetig aus. Zum Handelsschluss setzte sich der Leitindex bei 15.560 Punkten fest. Die nächste Hürde auf dem Weg nach oben liegt bei 15.590 Punkten ehe das Februarhoch von 15.650 Punkten angepeilt werden kann. Auf der Unterseite findet der Index bei 15.470 Punkten eine starke Kreuzunterstützung. Eine deutlichere Korrektur bahnt sich frühestens unterhalb dieser Marke an.

Basiswert

WKN

Verkaufspreis in Euro

Faktor

Basispreis in Pkt.

Resetbarriere in Pkt.

FinalerBewertungstag

DAX®

HB9WK8

26,50

15

14.308,028366

14.818,824979

Open End

DAX®

HC4J55

21,21

25

14.716,793182

15.022,90248

Open End



Basiswert

WKN

Verkaufspreis in Euro

Faktor

Basispreis in Pkt.

Resetbarriere in Pkt.

FinalerBewertungstag

DAX®

HC3612

4,42

-15

16.349,482667

15.837,74386

Open End

DAX®

HC4J4X

9,15

-25

15.940,568018

15.634,509112

Open End



