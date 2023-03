Wochenausblick: DAX - Anleger suchen sichere Anlagen. ZEW und Fed im Blickpunkt

Zum Wochenschluss hat die Stimmung deutlich nach unten gedreht und DAX® und EuroSTOXX®50 mit Wochenverlusten von 4,3 beziehungsweise 4,0 Prozent ins Wochenende geschickt. Die Verunsicherung rund um die Bankenpleiten in den USA und der Krise bei Credit Suisse konnten die Investoren doch nicht ganz so locker abschütteln wie noch am Donnerstag gehofft. Kommende Woche steht die Zinsentscheidung der US-Fed im Fokus. Möglicherweise kann sie für eine gewisse Stabilisierung sorgen.

Die Inflationsrate in der Eurozone würde für Februar bei 8,5 Prozent bestätigt. Trotz der anhaltend hohen Rate schichteten Investoren kräftig in sichere Anlagen wie Bundesanleihen und US-Staatspapiere um. Dabei sank die Rendite 10jähriger Bundesanleihen unter die Marke von 2,1 Prozent. Die Rate vergleichbarer US-Papiere gab auf rund 3,4 Prozent nach. Anfang des Monats lag die Rendite noch bei über vier Prozent. Von den Verschiebungen in Richtung sicherer Anlagen profitierten auch Edelmetalle. Der Goldpreis stieg zum Wochenschluss auf rund 1.960 US-Dollar. Zu den größten Verlierern der Woche zählt zweifelsohne der Ölpreis. So verlor die Notierung für ein Barrel Brent Crude Oil im Wochenverlauf um rund 10 US-Dollar auf 72,50 US-Dollar.

In der abgelaufenen Woche musste ein Großteil der DAX®-Aktien deutlich Federn lassen. Bei den beiden Banken Commerzbank und Deutsche Bank, den Autobauern VW und Porsche sowie Vonovia summierten sich die Wochenverluste gar auf jeweils über zehn Prozent. Kursgewinne verbuchten primär defensive Titel wie Beiersdorf, E.On und Symrise und beflügelt vom geplanten Verkauf der Anteile an Qualtrics, die Aktie von SAP. In der zweiten Reihe zählten vor allem Zykliker wie Kion, Lanxess und ThyssenKrupp zu den größten Verlierern.

Kommende Woche werden unter anderem Hella, Knorr Bremse, Leoni, New Work, Nike, Pfeiffer Vacuum, RWEund Vitesco Geschäftszahlen zum zurückliegenden Quartal veröffentlichen beziehungsweise zur Bilanzpressekonferenz laden. Möglicherweise wird es einen aktualisierten Ausblick auf das laufende Jahr geben. HelloFresh lädt zum Kapitalmarkttag und Carl Zeiss Meditec zur Hauptversammlung.

Am Montag erfolgen die Anpassungen in den DAX®-Indizes. Dabei wird Rheinmetall die Aktien von Fresenius Medical Care im DAX® ersetzen. Jenoptik und Hensoldt verdrängen Software AG und Verbio aus dem MDAX®. Der europäische Automobilverband ACEA veröffentlicht Zahlen zu den Pkw-Zulassungen in Europa. Damit rücken Autobauer wie BMW, Mercedes-Benz, Porsche und VW in den Fokus.

MONTAG, 20. MÄRZ 2023

Deutschland: Erzeugerpreise 02/23

Eurozone: Handelsbilanz Eurostat 01/23

DIENSTAG, 21. MÄRZ 2023

Deutschland: ZEW-Konjunkturerwartungen März 2023

MITTWOCH, 22. MÄRZ 2023

Eurozone: Leistungsbilanz 01/23

DONNERSTAG, 23. MÄRZ 2023

Großbritannien: Zinsentscheid der Bank of England und Protokoll der geldpolitischen Sitzung

USA: Leistungsbilanz Q4/22

USA: Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe KW11

USA: Eigenheimabsatz 02/23

USA: Fed-Zinsentscheidung

Eurozone: Verbrauchervertrauen 03/23, vorläufig

FREITAG, 24. MÄRZ 2023

Deutschland: S&P Global Einkaufsmanagerindex (Industrie, Service, Composite) 03/23, vorläufig

Eurozone: S&P Global Einkaufsmanagerindex (Industrie, Service, Composite) 03/23, vorläufig

USA: Auftragseingang Langlebige Güter 02/23

Widerstandsmarken: 14.980/15.080/15.140/15.260/15.480 Punkte

Unterstützungsmarken: 14.380/14.540/14.660/14.760 Punkte

Der DAX® büßte am Freitag die anfänglichen Gewinne zügig wieder ein und tauchte tief in die Verlustzone. Im Bereich zwischen 14.660 und 14.760 Punkten hatte die Talfahrt zunächst ein Ende. Solange diese Unterstützungszone hält besteht die Chance auf eine Gegenbewegung bis in den Bereich von 15.080/15.140 Punkte. Die Nervosität dürfte allerdings anhalten. Drücken die Bären den Index unter 14.660 Punkte droht eine weitere Verkaufswelle bis 14.540 oder gar 14.380 Punkte.

Basiswert

WKN

Emissionspreis in EUR

Finaler Beobachtungstag

Bemerkung

DAX®

A2FHD9*

1.025,00

24.03.2028

Chance auf Ertragszahlung von 42,50 EUR p.a.; 100% Kapitalschutz**



Basiswert

WKN

Verkaufspreis in Euro

Faktor

Basispreis in Pkt.

Resetbarriere in Pkt.

FinalerBewertungstag

DAX®

HB9WK8

7,20

15

13.971,471887

14.470,253433

Open End

DAX®

HC4L2X

2,67

25

14.370,62165

14.669,53058

Open End



Basiswert

WKN

Verkaufspreis in Euro

Faktor

Basispreis in Pkt.

Resetbarriere in Pkt.

FinalerBewertungstag

DAX®

HC3612

6,87

-15

15964,760358

15465,063359

Open End

DAX®

HC4J4X

13,37

-25

15565,610595

15266,750872

Open End



