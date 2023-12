Wochenausblick: DAX – Allzeithoch rückt näher. Auf diese Daten wird es ankommen!

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Der DAX® kletterte zum Wochenschluss auf 16.380 Punkte und näherte sich damit dem Allzeithoch. Rückenwind gab es vor allem vom Anleihemarkt. Kommende Woche werden US-Arbeitsmarkdaten und wichtige Frühindikatoren aus der Eurozone veröffentlicht, die weitere signifikante Impulse geben können.

Die Renditen purzeln. So sank die Rendite 2-jähriger Bundesanleihen im Vergleich zur Vorwoche um knapp 40 Basispunkte. Bei den 10jährigen Papieren sanken die Renditen um 25 BP auf das tiefste Niveau seit Juli diesen Jahres. Ein vergleichbares Bild zeigte sich in den USA. Diese Entwicklung stützte im Wochenverlauf nicht nur die Aktienmärkte, sondern auch Edelmetalle wie Gold und Silber. Konjunktursensible Edelmetalle wie Palladium und Platin, die unter anderem in der Automobilindustrie verwendet werden, konnten von diesem Trend nicht profitieren. Vielmehr büßte Palladium gegenüber der Vorwoche deutlich ein. Angesichts des verschobenen OPEC+ Treffens stand der Ölpreis in den zurückliegenden Tagen besonders im Fokus. Zwar einigten sich die OPEC+ Staaten schließlich auf freweilige Förderkürzung ab 2024. Dennoch gab der Preis für ein Barrel Brent Crude Oil nach. Experten erwarten eine Abschwächung der weltweiten Konjunktur und einem damit verbundenen Rückgang der Ölnachfrage.

Unternehmen im Fokus

Die Aufwärtsbewegung des DAX® wurde von rund 80 Prozent der Mitglieder getragen. Zu den stärksten Werten in der abgelaufenen Woche zählten die Aktien von Adidas, Deutsche Post und Infineon. Gegen den allgemeinen Trend mussten unter anderem BASF, Bayer und Zalando im Vergleich zur Vorwoche Verluste hinnehmen. Die zweite Reihe hinkte den Blue Chips erneut hinterher. Dennoch gab es auch hier Titel wie Aixtron, Encavis, Jenoptik MorphoSys und SFC Energy, die überdurchschnittlich zulegen konnten. Die drei deutschen Blue Chips waren auch maßgeblich dafür verantwortlich, dass der EUROSTOXX®50 Index auf Wochensicht im Plus schloss. An den Luxusartikelherstellern Kering und LVMH ging die Kursrally im November hingegen vorbei.

Kommende Woche werden unter anderem Broadcom, Stabilus und TUI Geschäftszahlen veröffentlichen.

Wichtige Termine

MONDAY DECEMBER 4, 2023

Germany-Trade

Euro Zone-Sentix Index

United States-Factory Orders

TUESDAY DECEMBER 5, 2023

Spain-Industrial output

Spain-PMI Services

Germany-PMI Services

ECB publishes weekly bond purchase and balance sheet data

Federal Reserve’s Gibson testifies before House Financial Services subcommittee

WEDNESDAY DECEMBER 6, 2023

Germany-Industrial Orders

Germany-PMI Construction

Euro Zone-Retail Sales

United States-ADP

THURSDAY DECEMBER 7, 2023

China (Mainland)-Trade balance

Germany-Industrial production

Euro Zone-GDP Revised

United States-Jobless

Euro zone finance ministers meet on draft budget plans for 2024

Federal Reserve issues Flow of Funds accounts for Q3 2023

FRIDAY DECEMBER 8, 2023

Germany-Inflation Final

United States-Employment

Widerstandsmarken: 16.361/16.528/16.558 Punkte

Unterstützungsmarken: 15.784/15.949/16.042/16.120/16.200 Punkte

Der DAX® eröffnete mit einem Sprung auf 16.300 Punkten und zog am Nachmittag bis auf 16.380 Punkte weiter nach oben. Die 138,2%-Retracementlinie konnte der Index allerdings noch nicht signifikant überwinden. Ein Ausbruch über das Level könnte noch einmal neue Kaufimpulse bis zum Allzeithoch auslösen. Die Bullen haben aktuell alles im Griff. Gleichwohl zeigt der RSI seit Tagen, dass der Markt „überkauft“ ist. Anleger sollten also mit Rücksetzern bis 16.200 oder gar 16.120 Punkte rechnen.

Strukturierte Produkte wie Reverse Bonus-Cap-Zertifikate könnten eine Investmentmöglichkeit sein. Diese Wertpapiere eignen sich für Investoren, den nur noch begrenztes Aufwärtspotenzial für den Basiswert erwarten. Die Produkte sind mit einer Barriere, einem Bonuslevel/Cap sowie einem Reverselevel ausgestattet. Notiert der Index bis zum finalen Bewertungstag stets unterhalb der Barriere, erhält der Investor am Laufzeitende den Abstand zwischen Reverselevel und Cap – angepasst um das Bezugsverhältnis – ausbezahlt. Bei dem erstgenannten Produkt würden somit 104 Euro ((22.000 – 11.600)*0,01 = 104) bezahlt. Wird die Barriere hingegen berührt oder überschritten, droht ein Verlust. Faktor Optionsscheine bieten risikofreudigen Anlegern die Möglichkeit, gehebelt von einer Auf- beziehungsweise Abwärtsbewegung des Leitindex teilzunehmen. Es drohen jedoch hohe Verluste, wenn der Index in die entgegengesetzte Richtung einschlägt.

Basiswert

WKN

Verkaufspreis in Euro

Barriere in Pkt.

Bonuslevel/Cap in Pkt.

Reverselevel in Pkt.

Finaler Bewertungstag

DAX®

HD0ULK

86,31*

19.000

11.600

22.000

20.09.2024

DAX®

HC7CG3

144,98**

19.000

8.500

24.000

21.06.2024



Basiswert

WKN

Verkaufspreis in EUR

Basispreis in EUR

Reset Barriere in EUR

Hebel

Letzter Bewertungstag

DAX®

HC0554

19,97

12.975,054331

145.96,936122

5

Open End

DAX®

HC01QX

11,71

14.596,769526

15.408,349912

10

Open End

DAX®

HC07KT

19,63

15.137,341257

15.677,74434

15

Open End

DAX®

HD10KZ

15,43

15.569,798643

15.893,650455

25

Open End



Basiswert

WKN

Verkaufspreis in EUR

Basispreis in EUR

Reset Barriere in EUR

Hebel

Letzter Bewertungstag

DAX®

HC99KA

7,95

19.459,249559

17.838,294071

-5

Open End

DAX®

HC8E76

6,27

17.837,534365

17.025,926551

-10

Open End

DAX®

HC7FDJ

13,06

17.296,962633

16.755,567703

-15

Open End

DAX®

HC7FDA

3,80

16.864,505248

16.540,706747

-25

Open End



Faktor Optionsscheine Long auf DAX® für eine Spekulation auf einen Kursanstieg des IndexFaktor Optionsscheine Short auf DAX® für eine Spekulation auf einen Kursverlust des Index

Informationen rund um die Funktionsweise von Bonus Cap-Zertifikaten und Faktor Optionsscheinen sowie zahlreichen anderen Produkten finden Sie hier bei onemarkets Wissen.

