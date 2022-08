Wochenausblick: DAX im Abwärtstrend!

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Die Aktienmärkte knüpften in der abgelaufenen Woche an den in der Vorwoche eingeschlagenen Konsolidierungskurs an. So schlossen DAX® und EuroStoxx®50 Index mit Wochenverlusten von 3,4 beziehungsweise 3,6 Prozent. Die veröffentlichten Wirtschaftszahlen fielen mehrheitlich gut aus. Zentrales Thema an den Finanzmärkten ist hingegen die hohe Inflation und der künftige Zinskurs der Notenbanken. Dazu könnte das Notenbankertreffen in Jackson Hole Aufschluss geben.

In der ersten Wochenhälfte kamen die Anleihen noch deutlich unter Druck. Im weiteren Wochenverlauf konnten sie sich allerdings im Bereich stabilisieren. Dies zeigte auch bei den Edelmetallen Wirkung. So schlossen die Notierungen für Gold und Silber bei rund 1.750 beziehungsweise 19 US-Dollar. Am Ölmarkt hatten die Bullen kurzzeitig das Ruder, nachdem der Saudi Arabische Ölminister andeutete, dass die OPEC+ Staaten die Fördermenge reduzieren würden. In der zweiten Wochenhälfte pendelte sich die Notierung für ein Barrel Brent Crude Oil bei rund 100 US-Dollar ein.

Der Kursabschlag beim DAX® gegenüber der Vorwoche wurde von rund drei Viertel der DAX®-Titel getragen. Zu den größten Verlierern zählten Internetunternehmen wie HelloFresh und Zalando. Größere Verluste verbuchten allerdings auch die Aktien von Adidas, Continental und HeidelbergCement. Gegen den Trend verbesserten sich unter anderem die Aktien von Fresenius, Münchener Rück und Porsche. In der zweiten Reihe fielen unter anderen Encavis und K+S mit deutlichen Kursgewinnen auf.

Zu den stärksten Themen- und Strategieindizes zählten in der abgelaufenen Woche die Wasserstoffindizes Global Hydrogen Index und Hydrogen Select Index.

Kommende Woche werden unter anderem Flatexdegiro, Givaudan und PernodRicard Zahlen zum abgelaufenen Quartal veröffentlichen.

SAMSTAG, 27. AUGUST

Notenbank-Kongress der Fed in Jackson Hole, Teilnahme von EZB-Direktorin Schnabel an einer Diskussionsrunde zur Geldpolitik nach der Pandemie

MONTAG, 29. AUGUST 2022

Deutschland: Nominallohn-/Reallohnindex (Verdiensterhebung), Q2

DIENSTAG, 30. AUGUST 2022

Deutschland: Verbraucherpreisindex Länderdaten(inklusive Harmonisierter Verbraucherpreisindex), vorläufige Ergebnisse, August 2022

Wirtschaftsvertrauen, Geschäftsklima, Verbraucher-Vertrauen Euro-Zone, August endgültig

Deutschland: vorläufige Inflationsdaten August

US Verbrauchervertrauen, August

MITTWOCH, 31. AUGUST 2022

Offizielle Einkaufsmanagerindizes Industrie und Dienstleistungen für China, August

Deutschland: Aussenhandelspreise, Juli 2022

Frankreich: Konsumausgaben, Juli

Frankreich: Verbraucherpreise, August vorläufig

Frankreich: BIP, Q2 detailliert

Deutschland: Veröffentlichung der Arbeitsmarktdaten für August

Deutschland: DIW Konjunkturbarometer

Verbraucherpreise Euro-Zone, August vorläufig

US ADP-Arbeitsmarktbericht, August

US Einkaufsmanagerindex Chicago, August

DONNERSTAG, 1. SEPTEMBER 2022

US-Autoabsatz, August

Caixin PMI Industrie für China, August, endgültig

Deutschland: Einzelhandelsumsatz, Juli

S&P Global/BME Einkaufsmanagerindex Industrie Deutschland: für August, detaillierts Ergebnis

S&P Global Einkaufsmanagerindex Industrie für die Euro-Zone, August, detailliertes Ergebnis

S&P Global/CIPS Einkaufsmanagerindex für die britische Industrie, August, detailliertes Ergebnis

US Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe für die Woche bis zum 27. August

US Produktivität Q2, endgültig

US Bauausgaben, Juli

US ISM-Einkaufsmanagerindex Industrie, August

FREITAG, 2. SEPTEMBER 2022

Deutschland: Aussenhandel, Juli 2022

Erzeugerpreise Euro-Zone, Juli

US Arbeitsmarktbericht, August

US Auftragseingang Industrie, Juli

Chart: DAX®

Widerstandsmarken: 13.300/13.350/13.480/13.610/13.920/14.100 Punkte

Unterstützungsmarken: 12.870/13.010/13.100 Punkte

Der DAX® pendelte zum Wochenschluss in einer engen Range. Damit bleibt des technische Bild unverändert. Bullen und Bären warten weiterhin auf entscheidende Impulse. Bei einem Ausbruch über 13.350 Punkten besteht die Chance auf eine zügige Erholung bis 13.610/13.920 Punkte. Unterhalb von 13.100 Punkten droht eine weitere Verkaufswelle.

Faktorzertifikate Long auf den DAX®

Basiswert

WKN

Verkaufspreis in Euro

Faktor

Basispreis in Pkt.

Resetbarriere in Pkt.

FinalerBewertungstag

DAX®

HB84HP

6,52

15

12.388,338356

12.830,602035

Open End

DAX®

HB8MRA

3,93

20

12.609,539205

12.941,170086

Open End



Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 26.08.2022; 17:00 Uhr

Faktorzertifikate Short auf den DAX®

Basiswert

WKN

Verkaufspreis in Euro

Faktor

Basispreis in Pkt.

Resetbarriere in Pkt.

FinalerBewertungstag

DAX®

HB84HR

3,35

-15

14.155,63895

13.712,567451

Open End

DAX®

HB8MRC

8,85

-20

13.934,440046

13.602,800373

Open End



Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 26.08.2022; 17:00 Uhr

