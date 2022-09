Wochenausblick: Aktienmärkte bleiben volatil – US-Inflationsdaten im Fokus

Weitere Suchergebnisse zu "Inflation":

An den Aktienmärkten geht eine sehr volatile Handelswoche voraussichtlich mit Kursgewinnen zu Ende. Am Donnerstag hatte der EZB-Zinsentscheid zwar kurzzeitig zu einem deutlichen Kursrutsch geführt, anschließend aber wieder die Schnäppchenjäger auf den Plan gerufen. Am Freitag ging es sowohl in Europa als auch an der Wall Street deutlich nach oben.

In der kommenden Woche dürften Inflationsdaten aus den USA am Dienstag im Fokus des Interesses stehen. Sowohl die US-Notenbank Fed als auch die Europäische Zentralbank (EZB) haben sich inzwischen voll der Inflationsbekämpfung verschrieben. Volkswirte der Banken erwarten, dass die US-Inflationsrate von 8,5 Prozent im Juli auf 8,1 Prozent im August gesunken sein dürfte. Sollte sich der erwartete Rückgang tatsächlich bewahrheiten, könnte das der jüngsten Kurserholung möglcherweise neue Nahrung liefern. Unternehmenstermine bleiben in der kommenden Woche Mangelware. Der große Verfallstag am Freitag könnte aber zu einer erhöhten Volatilität beitragen.

Um den steigenden Bedarf des für die Batterieproduktion unabdingbar wichtigen Rohstoffs Lithium zu decken, plant der Elektroautobauer Tesla, eine Raffinerie in Texas hochzuziehen. In der möglichen Anlage an der Küste solle das Metall bearbeitet werden, hieß es in einem Antrag an die texanischen Behörden vom 22. August, wie Reuters berichtet. Sollte die Anlage genehmigt werden, könnte der Bau im vierten Quartal starten. Bis Ende 2024 könnte dann Lithium in Texas verarbeitet werden.

Deutschland – ZEW-Konjunkturerwartungen September

USA – Verbraucherpreise August

USA – Erzeugerpreise August

USA – Philadelphia-Fed-Index September

USA – Einzelhandelsumsatz August

USA – Konsumklima Uni Michigan September (vorläufig)

Chart: DAX®

Widerstandsmarken: 13.0091/13.051/13.104 Punkte

Unterstützungsmarken: 12.688/12.629/12.603/12.390 Punkte

Der DAX® hat eine äußerst bewegte Handelswoche hinter sich gebracht. Die Bullen schafften zum Wochenschluss doch noch das Kunststück, den Index über das Hoch bei 13.051 Punkten zu hieven und gehen damit mit viel Rückenwind in das Wochenende. Insgesamt haben die Bären in dieser Woche einige Chancen ausgelassen, neue Zwischentiefs im Index herbeizuführen. Größere Verkaufssignale entstehen somit auch in der kommenden Woche erst unter der Zone 12.629 bis 12.603 Punkten. Der Widerstand bei 13.051 Punkten dient wiederum nun als kleinerer Support.

Auf der Oberseite deckelt seit einigen Stunden der EMA200 Stunde um 13.100 Punkte den Kurs. Darüber wäre das Hoch bei 13.154 Punkten erreichbar. Wiederum darüber könnte der Index in der kommenden Woche Kurse im Bereich von 13.380 Punkten ansteuern.

Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Faktor Basispreis in Pkt. Resetbarriere in Pkt. FinalerBewertungstag DAX® HB8X6Z 5,40 11 11732,34098 12318,958029 Open End DAX® HB8X75 1,84 19 12226,289626 12566,180478 Open End

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 09.09.2022; 17:38 Uhr

Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Faktor Basispreis in Pkt. Resetbarriere in Pkt. FinalerBewertungstag DAX® HB8X7E 9,73 -11 14076,468078 13489,479359 Open End DAX® HB8X7L 7,03 -19 13582,519702 13242,956709 Open End

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 09.09.2022; 17:40 Uhr

