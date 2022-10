Die Woche im Minus beendet

Von Craig Erlam, leitender Marktanalyst, UK & EMEA, OANDA

Nachdem die Aktienmärkte zu Beginn der Woche im Erholungsmodus waren, drehten sie am Freitag wieder ins Minus, und die Renditen stiegen weltweit wieder an.

Der Aufschwung schien nie nachhaltig zu sein, und das ist er auch jetzt nicht. Es herrscht nach wie vor große Unsicherheit über die Wirtschaft, die Inflation und die Entwicklung der Zinssätze, und all dies ist einer starken und nachhaltigen Erholung der Aktienmärkte nicht förderlich.

Die Lage im Vereinigten Königreich sieht besonders düster aus, und das, bevor man die Tatsache berücksichtigt, dass die konservative Partei weniger als zwei Monate nach der Ernennung des letzten Vorsitzenden einen neuen wählen will. Ich bin mir nicht sicher, ob irgendjemand besonders zuversichtlich ist, dass wir plötzlich Stabilität in der Regierung erleben werden. Die Tatsache, dass Boris Johnson auf spektakuläre Weise in die Nummer 10 zurückkehren könnte, macht deutlich, wie verfahren die Situation ist.

Die Anleger scheinen diesen Pessimismus zu teilen, wie die Entwicklung des Pfunds zeigt, das heute Morgen erneut um 1 % gegenüber dem Dollar gefallen ist. Dazu beigetragen hat natürlich auch ein weiterer erschreckender Bericht über die Einzelhandelsumsätze, die im letzten Monat um 1,4 % gesunken sind, nachdem sie im Vormonat um 1,7 % zurückgegangen waren.

Dies untermauert die Ansicht, dass sich die Wirtschaft wahrscheinlich bereits in einer Rezession befindet und sich dieser Druck in den kommenden Monaten noch verstärken wird, da die Bank of England ihren Straffungszyklus beschleunigt. Ben Broadbent versuchte zwar, die Märkte zu beruhigen, indem er ihnen unterstellte, dass sie zu aggressiv kalkulierten, was dazu führte, dass die Erwartungen ein wenig zurückgeschraubt wurden.

Yen rutscht weiter ab, da die BoJ weitere Käufe tätigt

Die Bank of Japan war über Nacht erneut aktiv und versuchte zu verhindern, dass die Rendite des 10-jährigen JGB über die Obergrenze von 0,25 % steigt. Dies ist der zweite Tag, an dem sie als Reaktion auf den Marktdruck außerplanmäßige Käufe durchführt, was dem Yen, der gegenüber dem Dollar die Marke von 150 Punkten durchbrochen hat, weiteres Ungemach beschert. Das Finanzministerium hat trotz weiterer Warnungen über Nacht noch immer nicht eingegriffen.

Es scheint, dass die Dringlichkeit, mit der sie die Situation beobachten, in Wirklichkeit gar nicht so dringend ist. Auch wenn man bedenkt, wie wirkungslos die letzte Intervention war, fragt man sich vielleicht, was genau die richtige politische Reaktion ist. Aussitzen und warten, dass der Dollar fällt, funktioniert allerdings auch nicht. Und die BoJ scheint nicht in der Stimmung zu sein, ihre Ziele zur Steuerung der Zinskurve zu ändern, obwohl die Inflation bei 3 % bleibt und die Kerninflation auf 1,8 % steigt.

Öl mit unruhigem Verlauf und neuer Handelsspanne

Ein weiterer unruhiger Handelstag an den Ölmärkten, bei dem der Preis im Tagesverlauf jedoch erneut weitgehend unverändert blieb. Gestern erlebten wir eine anständige Erholung, bevor die Gewinne wieder zunichte gemacht wurden, und heute ist das Gegenteil der Fall. Es sieht weiterhin so aus, als würde der Ölpreis eine neue Spanne bilden, nachdem eine Reihe von Faktoren zu massiven Preisschwankungen geführt haben, darunter die zunehmend pessimistischen globalen Wirtschaftsaussichten und die enorme Produktionskürzung der OPEC+ um zwei Millionen. Brent könnte sich jetzt zwischen 90 und 100 $ stabilisieren, sofern nicht eine weitere koordinierte SPR-Freigabe erfolgt.

Erholungsrallye nur von kurzer Dauer

Die Goldpreise geben wieder etwas nach, nachdem eine Erholungsrallye am Donnerstag abgebrochen wurde. Angesichts der unsicheren Inflations- und Zinsaussichten sind die Argumente für eine Aufwärtsbewegung beim gelben Metall nach wie vor schwach. Der Goldpreis testet heute Morgen die Unterstützung um $1.620, wobei eine weitere Unterstützung um $1.600 möglich ist.

Bitcoin rutscht inmitten der Risikoaversion ab

Bitcoin liegt zum Ende der Woche ebenfalls im Minus und folgt damit den Bewegungen bei anderen Risikoanlagen. Bitcoin verliert etwa 1,5 %, verglichen mit Verlusten von mehr als 2 % in Europa und mehr als 1 % bei den US-Futures. Dennoch ist er heute Morgen unter die Marke von 19.000 $ gerutscht, was jedoch wenig an den Aussichten ändert. In den letzten Monaten schwankte er um die 20.000 $, und der heutige Morgen ändert daran nicht wirklich etwas.







