Wo schlummert das meiste Gold

Das meiste Gold gefördert wurde 2022 in China, Australien, Russland und Nordamerika

China war im vergangenen Jahr der größte Goldförderer und für rund 330 Tonnen Goldförderung verantwortlich, also für etwa doppelt so viel wie die USA. Früher, also bis zum Jahr 2007, war Südafrika der weltgrößte Goldproduzent und das mehr als 100 Jahre lang, aber diese Zeiten sind vorbei. Die Zentralbank mit den größten Goldreserven ist die US-amerikanische Bank, gefolgt von Deutschland. Bei der deutschen Bundesbank bestehen rund 70 Prozent der Währungsreserven aus Gold. Für den einzelnen Anleger gehört Gold zu den wichtigen Bestandteilen der Vermögensanlage. Kostete die Feinunze Gold im Jahr 2022 durchschnittlich 1.824 US-Dollar, so steht der Preis aktuell bei ungefähr 1.960 US-Dollar je Unze. Im Vergleich zu 2008 beispielsweise ist Gold heute rund dreimal so teuer. Schätzungen wieviel Gold noch gefördert werden kann, sehen Australien auf Platz eins, gefolgt von Russland. Übrigens hat Gold, gerechnet in australischen Dollar, letztes Jahr und bisher auch dieses Jahr für Gewinne gesorgt. Da hat auch der australische Staatsfonds Gold in sein Portfolio genommen. In Australien sollen laut Berechnungen rund 20 Prozent der globalen Goldreserven noch schlummern. Auch hat Gold dort die wichtigsten Vermögenswerte geschlagen. Das Metall hat in Australien für eine Rendite von sieben Prozent gesorgt. Auch für das zweite Halbjahr 2023 sollten die Chancen für die Goldpreise nicht schlecht stehen. Positiv für den Goldpreis sollten der Goldhunger der Zentralbanken, das steigende Interesse am Gold in China sein sowie das Vertrauen der Anleger auf Gold als sicheren Hafen. Denn Gold ist wert- und inflationsbeständig. Damit stehen auch Aktien von Goldgesellschaften wie Gold Terra Resource oder Sierra Madre Gold and Silver im Investoreninteresse. Gold Terra Resource ist in den Nordwest Territorien im Yukon aktiv. Das Yellowknife City Goldprojekt liegt dort im Yellowknife-Grünsteingürtel und punktet mit guten Bohrergebnissen. Sierra Madre Gold and Silver kümmert sich um drei Projekte in Mexiko, es sind hochgradige Gold- und Silberprojekte.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Gold Terra Resource (https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/gold-terra-resource-corp/) Sierra Madre Gold and Silver (https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/sierra-madre-gold-and-silver-ltd/).

