Wo es die größten Silberreserven gibt

Weitere Suchergebnisse zu "Silber":

Wer sich für Silberinvestments interessiert, kann sich neben den Ländern, die Silber produzieren, auch die Länder mit den größten Reserven anschauen

Silberreserven bezeichnen den wirtschaftlich abbaubaren Silbervorrat in einem Land. Die größten Silber produzierenden Länder besitzen meist große Silberreserven. Es gibt aber auch Länder mit hohen Silberreserven, die kaum etwas abbauen, aber zu attraktiven Silberproduzentenländern werden können. Die höchsten Silberreserven weltweit besitzt Peru. Das Land lag im letzten Jahr bei der Hitliste der Produzenten an dritter Stelle. Die größte Silbermine Perus ist eigentlich eine Kupfermine. Die Silber-Bergbaugeschichte des Landes ist mehr als 1.000 Jahre alt. An zweiter Stelle bei den Silberreserven steht China, auch bei den Produktionszahlen gebührt China der zweite Platz. Auch hier ist Silber meist ein Nebenprodukt.

Auf dem dritten Platz befindet sich ein Land, das sehr wenig Silber produziert, nämlich Polen. Nur 1.300 Tonnen Silber umfasste im Jahr 2022 die Silberproduktion. Aber die Reserven sind hoch. Weitere Länder mit großen Silberreserven sind beispielsweise Russland, Mexiko, Australien, Chile oder die USA. Ebenfalls einen Blick wert sind die globalen Lagerbestände. Diese lagen in den 1950er Jahren bei rund zehn Milliarden Unzen Silber. Inzwischen wurden diese Lagerbestände Schritt für Schritt abgebaut. Laut Schätzungen betragen die weltweiten Lagerbestände heute rund eine Milliarde Unzen Silber, also deutlich weniger. Wie die weitere Preisentwicklung auch ausfallen wird, Silber ist ein bedeutender Industrierohstoff und ein Investitionsgut, das für Werterhalt sorgt. Gesellschaften mit Silber in den Projekten sind zum Beispiel Vizsla Silver oder Sierra Madre Gold and Silver. Sierra Madre Gold and Silver verfügt in Mexiko über zwei hochgradige Gold- und Silberprojekte. Mit der geplanten Übernahme einer dritten Silber- und Goldmine, ebenfalls in Mexiko, wird das Unternehmen sein Portfolio weiter aufwerten. Auch in Mexiko kümmert sich Vizsla Silver um sein Hauptprojekt Panuco. Hervorragende Bohrergebnisse liegen vor (bis zu gut 7.500 Gramm Silberäquivalent je Tonne Gestein).

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Vizsla Silver (https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/vizsla-silver-corp/) und Sierra Madre Gold and Silver (https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/sierra-madre-gold-and-silver-ltd/).

Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten können und somit ein möglicher Interessenkonflikt besteht. Keine Gewähr auf die Übersetzung ins Deutsche. Es gilt einzig und allein die englische Version dieser Nachrichten.



Disclaimer: Die bereitgestellten Informationen stellen keinerlei Form der Empfehlung oder Beratung da. Auf die Risiken im Wertpapierhandel sei ausdrücklich hingewiesen. Für Schäden, die aufgrund der Benutzung dieses Blogs entstehen, kann keine Haftung übernommen werden. Ich gebe zu bedenken, dass Aktien und insbesondere Optionsscheininvestments grundsätzlich mit Risiko verbunden sind. Der Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden. Alle Angaben und Quellen werden sorgfältig recherchiert. Für die Richtigkeit sämtlicher Inhalte wird jedoch keine Garantie übernommen. Ich behalte mir trotz größter Sorgfalt einen Irrtum insbesondere in Bezug auf Zahlenangaben und Kurse ausdrücklich vor. Die enthaltenen Informationen stammen aus Quellen, die für zuverlässig erachtet werden, erheben jedoch keineswegs den Anspruch auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Aufgrund gerichtlicher Urteile sind die Inhalte verlinkter externer Seiten mit zu verantworten (so u.a. Landgericht Hamburg, im Urteil vom 12.05.1998 - 312 O 85/98), solange keine ausdrückliche Distanzierung von diesen erfolgt. Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehme ich keine Haftung für die Inhalte verlinkter externer Seiten. Für deren Inhalt sind ausschließlich die jeweiligen Betreiber verantwortlich. Es gilt der Disclaimer der Swiss Resource Capital AG zusätzlich: https://www.resource-capital.ch/de/disclaimer-agb/.