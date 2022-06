Wo Goldbergbau gefördert wird

Ein Land, das dem Bergbau offen gegenübersteht, ist Kolumbien

Nachdem Kolumbien strategische Bergbaugebiete für Kupfer und Phosphat, weg von Kraftwerkskohle, zu überwachen begonnen hat, werden nun auch Gebiete mit hohem Potenzial für Gold für Ausschreibungen geöffnet. Kolumbien ist politisch und rechtlich ein stabiles Land. Die Sicherheit der Rohstoffindustrie wird von Investoren geschätzt. Dies gilt, so der kolumbianische Bergbau- und Energieminister Diego Mesa Puyo, auch unabhängig davon wer der nächste Präsident wird. Denn es sind gerade Wahlen im Gang. Strategische Bergbaugebiete sind Gebiete, die für ein erhebliches Ressourcenpotenzial identifiziert wurden. Mit der Unterstützung der Regierung können so Projekte von nationalem Interesse entwickelt werden. Der Suche nach dem gefragten Rohstoff Gold soll also auf die Sprünge geholfen werden. Neben Gold gibt es auch Kupfervorkommen in Kolumbien. Denn das Becken, das in Chile beginnt, setzt sich in Peru fort, reicht bis nach Panama und Kolumbien liegt genau in der Mitte.





In Kolumbien ist zum Beispiel GCM Mining aktiv. Der mittelgroße Goldproduzent konnte in den ersten fünf Monaten 2022 rund 87.000 Unzen aus seinen Segovia-Betrieben holen. Auch Denarius Metals besitzt ein Projekt in Kolumbien (Guia Antigua) und daneben eines in Spanien. Dabei geht es um Gold, Silber, Kupfer und Zink.





Am 19. Juni mussten die Kolumbianer zu einer Stichwahl bezüglich des künftigen Präsidenten antreten. Aber eine weitere Förderung des Bergbaus sollte angesichts der damit verbundenen wirtschaftlichen Vorteile erfolgen, egal wer Präsident ist.





