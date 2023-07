Wo das Gold der Welt ist

Weitere Suchergebnisse zu "Gold":

Bei den Zentralbanken liegen weltweit rund 36.000 Tonnen Gold. Privatanleger sitzen auf zirka 140.000 Tonnen Gold

Rund 95.000 Tonnen Gold gibt es in Form von Schmuck auf der Erde bei den privaten Anlegern, etwa 45.000 Tonnen liegen als Anlagegold bei diesen zudem. Weltweit befinden sich also gut 140.000 Tonnen Gold in privater Hand. Und es gibt einige Länder, in denen die Menschen besonders viel davon horten. Einer der größten privaten Goldschätze befindet sich übrigens hierzulande. Sieger ist aber Indien mit geschätzten 25.000 Tonnen Gold, vorhanden ist es da meist in Form von Goldschmuck. Denn stehen Festivals und Hochzeiten an, greifen alle gern zu Gold. So sollen in indischen Haushalten rund 25.000 Tonnen Gold liegen. Zudem spielt Gold eine große Rolle in der Religion der Inder. Gold wird dort oft in Tempeln gespendet, so dass die Tempelgemeinden auf nicht unerheblichen Goldschätzen sitzen dürften.

Viel privates Gold gibt es auch in der Türkei, dort treibt die hohe Inflation die Bürger in Goldinvestments und dies bereits seit geraumer Zeit. Laut einer aktuellen Studie hat sich der Goldschatz der Deutschen seit 2019 um zirka 270 Tonnen vermehrt. Knapp 42 Prozent davon machen Goldmünzen und -barren aus. Und ungefähr zwei Drittel liebäugeln mit weiteren Goldkäufen. Denn Gold, so die Umfrage, sorgt für Werterhalt und Inflationsschutz. Gold kann hier (noch), solange es unter 1999,99 Euro kostet, anonym gekauft werden. Diese Grenze wurde in den letzten Jahren immer weiter nach unten verlegt. Laut Berechnungen gibt es noch abbaubare Goldreserven von etwa 54.000 Tonnen. Wieviel Gold sich in China befindet, ist schwer zu sagen, aber es wird von 20.000 Tonnen Gold ausgegangen. Gold und Goldaktien sollten in keinem gut diversifizierten Vermögen fehlen. Da gäbe es Karora Resources mit seinen beiden produzierenden Goldminen in Westaustralien. Für 2023 wird eine Goldproduktion von 145.000 bis 160.000 Unzen Gold erwartet. OceanaGold gehört ebenfalls zu den erfolgreichen Produzenten, die Gesellschaft besitzt Minen in den USA, in Neuseeland und auf den Philippinen.​

