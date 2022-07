Wissen: Volatilität – Kurz und einfach erklärt

Die Börse gleich oftmals einer Achterbahnfahrt. Über die Intensität des Auf und Ab gibt die Volatilität Auskunft.

In Börsenmedien ist gerade in diesen unruhigen Zeiten in schöner Regelmäßigkeit von der Volatilität die Rede. Doch viele Anleger haben nur eine vage Vorstellung, was sich hinter dem Begriff eigentlich verbirgt. Meist wird sie mit etwas Negativem verbunden. Was die wenigsten wissen: Von der Volatilität lässt sich in bestimmten Fällen auch profitieren. Rein mathematisch betrachtet ist die Volatilität die Standardabweichung der positiven und negativen Schwankungen eines Parameters um ihren Mittelwert innerhalb eines bestimmten Zeitraums. Das klingt kompliziert, besagt aber nichts anderes, als dass die Volatilität die Schwankungsbreite eines Wertpapiers, zum Beispiel einer Aktie, wiedergibt. Je stärker eine Aktie oder ein Aktienindex nach oben oder unten ausschlägt, umso höher die Volatilität. Bei der Ermittlung der Volatilität ist es grundsätzlich unerheblich, in welche Richtung sich die Kurse bewegen. Wie die Vergangenheit allerdings zeigt, steigt die Volatilität meistens dann an, wenn es an den Märkten zu Turbulenzen und Kursverlusten kommt. Denn diese treten in der Regel vehement und mitunter plötzlich auf. In der Börsenpraxis hat sich die Volatilität daher vor allem als ein Maß für das Risiko etabliert.

Arten der Volatilität

Grundsätzlich lässt sich die Volatilität in zwei Arten unterteilen: die historische und die implizite Volatilität. Erstere beschreibt die tatsächlich eingetretenen, also die bereits in der Vergangenheit erfolgten Schwankungen. Von größerer Bedeutung ist dagegen die implizite Volatilität. Denn sie drückt die Erwartung des Marktes bezüglich zukünftiger Kursschwankungen aus. Wichtig ist sie vor allem deshalb, weil sie ein entscheidender Faktor bei der Bestimmung von Optionspreisen ist. Der VDAX-NEW® zum Beispiel misst die implizite Volatilität für den DAX® – und zwar auf Basis der an der Terminbörse Eurex gehandelten Optionen auf den deutschen Leitindex. Ausgedrückt wird die Volatilität übrigens in Prozent. Ein Wert des VDAX-NEW® von 20 Prozent bedeutet etwa, dass die Marktteilnehmer:innen mit Schwankungen von 20 Prozent um den Mittelwert des DAX® in den nächsten vier Wochen rechnen.

Die Kraft der Vola nutzen

Wie bereits erwähnt, gilt die Volatilität insbesondere als Risikokennzahl. Kursschwankungen werden gerade von deutschen Anlegern als etwas Unangenehmes wahrgenommen, was wiederum die Zurückhaltung vieler Bundesbürger gegenüber Aktienanlagen erklärt. Aber: Erst die Volatilität bringt Bewegung in den Markt, die gezielt zum Ein- und Ausstieg und somit zur Wahrnehmung von Chancen genutzt werden kann. Dass eine hohe Volatilität von Vorteil sein kann, zeigt sich auch an strukturierten Anlageprodukten wie zum Beispiel Bonus-Zertifikaten, Discount-Zertifikaten oder Aktienanleihen. Denn diese Anlagen beinhalten in der Regel eine Optionskomponente, wobei der Preis von Optionen in erheblichem Maß von der Entwicklung der impliziten Volatilität beeinflusst wird. Dabei gilt: Je höher die erwartete Vola, desto höher der Preis einer Option unter ansonsten gleichen Bedingungen. Dieser Zusammenhang erklärt, warum zahlreiche strukturierte Anlageprodukte gerade in Zeiten erhöhter Schwankungen besonders attraktive Konditionen bieten. Bei Aktienanleihen kann sich das zum Beispiel in höheren jährlichen Zinszahlungen niederschlagen, bei Discount-Zertifikaten in höheren Rabatten – natürlich immer unter der Prämisse ansonsten unveränderter Bedingungen. Für Anleger:innen kann es sich also lohnen, sich die Kräfte der Vola zunutze zu machen. Wer mehr über dieses spannende Thema erfahren möchte, findet unter „Nervöse Börsen – na und“ einen detaillierten Artikel über die Effekte der Vola auf verschiedene Anlageprodukte.

