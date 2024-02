Wirtschaft: Wachstumschancengesetz nimmt trotz Blockade der Union weitere Hürde

Der Vermittlungsausschuss hat in dieser Woche ein Vermittlungsergebnis zum Wachstumschancengesetz erzielt. Trotz der fortdauernden Blockade der Union nahm er das Verhandlungsergebnis zum Wachstumschancengesetz mit einfacher Mehrheit an. Das Wachstumschancengesetz hat ein Entlastungsvolumen von 3,2 Milliarden Euro und entlastet vor allem auch kleine und mittlere Unternehmen. „Mit dem Wachstumschancengesetz gehen wir erste Schritte zu mehr Entlastungen für Unternehmen, zum Abbau von Steuerbürokratie und zu strukturell besseren Rahmenbedingungen für Investitionen und Innovationen. Die gesamte Wirtschaft in der Breite würde damit profitieren“, erläutert der FDP-Bundestagsabgeordnete Frank Schäffler die Initiative der Ampel-Koalition. Die Blockade der Union ist für Schäffler enttäuschend. Man habe sich weit auf die Union zubewegt. „Die Union hat sich damit auch dem Ruf der deutschen Wirtschaft nach besseren Standortbedingungen und Klarheit bei weiteren Entlastungen verweigert“, so Schäffler. Nach einer Abstimmung im Bundestag steht das Gesetz am 22. März 2024 im Bundesrat wieder zur Abstimmung. Denn die Länder müssen abschließend mehrheitlich zustimmen, damit das Wachstumschancengesetz endlich in Kraft treten kann.