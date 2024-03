Wirecard Aktie - was ist da los?

Wirecard wird derzeit vor einem Münchener Gericht verhandelt, doch viele Fragen werden auch im Prozess ungeklärt bleiben. Der Spiegel veröffentlichte am Freitag eine große Recherche zu Jan Marsalek. Dort ging man der vermeintlichen Verbindung des Ex-Wirecard Vorstands und den russischen Geheimdiensten nach. Wie wurde Marsalek rekrutiert und welche seltsamen Blüten trieb sein Engagement erklärt der lesenswerte Artikel. Mit der Veröffentlichung gab es auch Bewegungen in der Wirecard-Aktie. Auch knapp 4 Jahre nach der Pleite werden die nahezu wertlosen Stücke noch gehandelt. „„Die Wirecard Aktie notiert in Hamburg zu einem Kurs nah an einem Cent und in jüngster Zeit nahezu Umsatzlos. Der Freiverkehr in Hamburg ist für viele Aktien nach ihrem Delisting in Frankfurt und Co. die Endstation “ erklärt Jürgen Molnar vom Brokerhaus Robomarkets.

Nicolas war in dieser Woche auf dem Börsenparkett und hat sich an einer Einordnung versucht. Warum holt der DAX momentan auf, wie stehts um die US-Techs?

Bei Feingold Research liegt unser Markenwertportfolio 50 Prozent im Plus. Top Wert? Mercedes mit 155 Prozent Kursgewinn seit Januar in der WKN UL9CFP. Testen Sie unsere Abos mit dem Gutschein-Code „DAXRekord“ und 25 Prozent Aktionsrabatt.

Hier geht es direkt zu den jeweiligen Bestellseiten:

Investing

Spekulativ

Markenstärke