Wird die Fed liefern?

By Craig Erlam, Senior Market Analyst, UK & EMEA, OANDA

Die Aktienmärkte geben ihre Gewinne im Vorfeld der Ankündigung der Federal Reserve am Mittwoch wieder ab, vielleicht eine kleine Vorsichtsmaßnahme vor der letzten Entscheidung des Jahres.

Die heutige Ankündigung, die Prognosen und die Kommentare werden den Rahmen für das nächste Jahr abstecken, insbesondere für das erste Quartal, das immer noch von der Unsicherheit geprägt ist, wie weit die Zentralbank gehen wird.

Die politischen Entscheidungsträger haben in diesem Jahr deutlich gemacht, dass die Wiedererlangung der Kontrolle über die Inflation an erster Stelle steht, unabhängig von den wirtschaftlichen Folgen. Die Zentralbank hat immer wieder betont, dass eine sanfte Landung möglich ist, und wenn man den jüngsten Inflationsdaten trauen kann, könnte dies auch gelingen.

Die gestrigen VPI-Daten wurden von den Anlegern sehr begrüßt. Sie bestätigten einmal mehr, dass die Inflation endlich in die richtige Richtung geht, und zwar in einem Tempo, das - ähnlich wie der Anstieg in diesem Jahr - die Erwartungen übertrifft. Die Zinserhöhungen wirken, und da sie mit einer gewissen Verzögerung wirken, sollten die Zahlen im neuen Jahr wieder vielversprechender sein.

Es wird jedoch wirtschaftliche Kosten geben und die Hartnäckigkeit des höheren Lohnwachstums könnte ein Risiko für die Fed darstellen, die Inflation auf ihr Ziel zurückzuführen. Aber die letzten beiden VPI-Berichte werden dazu beitragen, die Nerven der Fed zu beruhigen, und die Aufmerksamkeit könnte sich im nächsten Jahr mehr darauf richten, nicht zu sehr zu straffen, Deflationsrisiken zu schaffen und sogar die Wirtschaft zu unterstützen.

Inwieweit die Zentralbank bereit ist, dies zuzugeben oder anzuerkennen, wird bestimmen, wie die Märkte heute reagieren. Das Gleiche gilt für die Prognosen, die einen wichtigen Hinweis darauf geben könnten, wie die Politik zu Beginn des neuen Jahres reagieren wird. Während die Märkte nach den heute erwarteten 50 Basispunkten immer noch mit weiteren 50 Erhöhungen im neuen Jahr rechnen, könnte diese Zahl noch weiter reduziert werden, wenn die Prognosen dies heute zulassen.

Die britische Inflation gibt Anlass zu Optimismus

Die Bank of England steht wohl vor einer größeren Herausforderung, da die britische Wirtschaft unter einer höheren und möglicherweise hartnäckigeren Inflation sowie einer tieferen Rezession im nächsten Jahr zu leiden hat. Das ist ein ziemlicher Sturm, den die Zentralbank zu bewältigen hat.

Die heutigen Inflationsdaten geben jedoch einen Hoffnungsschimmer, dass die Zinserhöhungen funktionieren, dass die Basiseffekte günstig sind und dass der Weg zurück zu 2 % weniger turbulent sein könnte, als es derzeit scheint. Oder vielleicht färbt diese Jahreszeit einfach auf mich ab.

Riesige Unsicherheit für Öl

Es herrscht nach wie vor große Unsicherheit über die Aussichten für die Nachfrage und das Angebot an Rohöl, was zu einer hohen Volatilität an den Ölmärkten führt. Der Preis hat sich in den letzten Tagen erholt, nachdem WTI in die Nähe von 70 $ gefallen war, dem Niveau, bei dem das Weiße Haus bereits angedeutet hat, dass es mit der Wiederauffüllung des SPR beginnen wird, nachdem dieser ein Jahr lang immer wieder heruntergefahren wurde.

Angesichts der Tatsache, dass China endlich vom Null-Covid abrückt, was allein schon eine enorme Unsicherheit für das nächste Jahr mit sich bringt, die Weltwirtschaft sich verlangsamt, Russland seinen Krieg in der Ukraine fortsetzt und die OPEC+ versucht, das Gleichgewicht zu halten, erwarte ich nicht, dass die Volatilität in nächster Zeit nennenswert nachlässt.

Gold strebt Weihnachtsrallye an

Im Vorfeld der US-Zinsentscheidung gibt der Goldpreis seine Gewinne aus dem Vorquartal wieder ab. Der Goldpreis durchbrach schließlich die Marke von $1.810, konnte sich aber nicht halten und beendete den Tag schließlich wieder um diese Marke. Eine abwartende Haltung der US-Notenbank heute könnte den Deal besiegeln und dem gelben Metall in den letzten Wochen des Jahres eine Weihnachtsrallye bescheren.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________



Der Autor stellt hier lediglich Informationen zur Verfügung, es erfolgt keine Anlageberatung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Vermögensanlagen. Anlagegeschäfte beinhalten Risiken, so dass die Konsultierung professioneller Anlagenberater empfohlen wird. Wir möchten in diesem Zusammenhang darauf hinweisen, dass ein Engagement in Aktien (auch Hot Stocks oder Penny Stocks), Zertifikate, Fonds oder Optionsscheine zum Teil mit erheblichen Risiko verbunden. Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden.