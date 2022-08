Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Wird der DAX Index weitere Kursstärke zeigen?

Sehr geehrte Leser/innen,

Der DAX Index zeigte seit dem letzten Update am 2.8.2022 am Donnerstag, den 4.8.2022 Kursstärke und erreichte mit 13792.88 Punkten die erwähnte Kurszielzone bei 13760 Punkten bis 13915 Punkten (5XZ invers). Der heutige Schlusskurs lag bei 13662.67 Punkten.

Unterstützung befindet sich bei 13565 Punkten und anschließend bei 13455 Punkten.

Für einen weiteren Kursanstieg oberhalb von 13792.88 Punkten darf die Marke von 13335.39 Punkten nicht unterboten werden.

Sollte der DAX Index weitere Kursstärke zeigen und die Marke von 13925 Punkten erreichen, dann ist mit der Fortsetzung des Kursanstiegs bis 14410 Punkten bis 14560 Punkten zu rechnen.

Derzeit ist eine Fortsetzung des Abwärtstrends bis 11195 Punkten zu erwarten, wenn der DAX Index ab 14035-45 Punkten in Abwärts-Richtung umkehren sollte.

Weitere Updates zum DAX Index finden Sie bei Technical-Trading-Profits.com unter: https://technical-trading-profits.com/?page_id=1024&view=topic&id=18#postid-245

DAX Index X-Sequentials 30 Minuten X-Sequentials Chart:



https://i.ibb.co/5RLK7hT/DEU40-2022-08-04-18-08-48-f259c.png

