Wind aus den Segeln

By Craig Erlam, Senior Market Analyst, UK & EMEA, OANDA

Die Aktienmärkte verzeichnen am Dienstag leichte Verluste, während die US-Futures vor der Eröffnung relativ unverändert sind.

Die Erholungsrallye hat in den letzten Sitzungen an Schwung verloren, was nach dem Arbeitsmarktbericht verständlich ist. Das heißt nicht, dass der Optimismus nicht zurückkehren kann und wird, aber die Lohnkomponente war ein schwerer Schlag für die Anleger. Die Anleger sind ein wenig erschöpft und es könnte ein wenig dauern, bis sie wieder zu Atem kommen.

Die PPI-Daten am Freitag könnten in dieser Hinsicht eine Hilfe sein, aber selbst dann wird es schwer sein, die Bedenken der Fed-Politiker über das Tempo des Lohnwachstums, die Widerstandsfähigkeit der Verbraucher und das immer noch große Sparpotenzial zu zerstreuen. Nichts von alledem steht im Einklang mit einer schnellen und relativ schmerzfreien Rückkehr zu einer Inflation von 2%.

RBA hält an flexiblem Ansatz fest

Die wichtigste Erkenntnis aus der heutigen RBA-Sitzung war die Flexibilität. Es gibt keinen vorgegebenen Pfad, und obwohl die Entscheidungsträger davon ausgehen, dass sie die Zinsen in den kommenden Sitzungen anheben müssen, werden die Daten darüber entscheiden, ob und um wie viel. Das hilft den Anlegern nicht, genau abzuschätzen, was wir von der Zentralbank erwarten können, aber in solch unsicheren Zeiten ist das sehr sinnvoll. Und das spiegelt sich auch in den Zinswahrscheinlichkeiten für das erste Quartal des nächsten Jahres wider. So wie es aussieht, ist keine Änderung oder 25 Basispunkte im Februar ein Münzwurf, während 3,35% im März (25 Basispunkte über dem aktuellen Zinssatz) als 50 % wahrscheinlich angesehen werden, während 25 Basispunkte auf beiden Seiten jeweils 25 % betragen. Die Kommunikationsstrategie der RBA läuft offensichtlich nach Plan.

Die Haushalte spüren den Druck in der Weihnachtszeit

Es wird niemanden überraschen, dass die Verbraucherausgaben im Vereinigten Königreich weiterhin gedämpft sind. BRC meldet einen jährlichen Anstieg von 4,1%. Bei einer Inflationsrate von 11,1 % bleiben die Ausgaben deutlich hinter den Löhnen zurück, was darauf hindeutet, dass die Menschen in dieser Weihnachtszeit weniger kaufen und wählerischer sind, was ihre Ausgaben betrifft. Auch hier gilt: Was ist zu erwarten, wenn sich die Wirtschaft wahrscheinlich bereits in einer Rezession befindet und die Lebenshaltungskosten die Ärmsten am meisten treffen? Es scheint, dass der Weg zur Erholung für Großbritannien lang und schmerzhaft sein wird.

Die einzige Garantie für die Ölmärkte

Der Start in die Woche an den Ölmärkten war unbeständig und setzte sich in etwa so fort, wie wir die letzte Woche beendet haben. Die Händler verarbeiten immer noch die Ankündigungen der G7 und der OPEC+ sowie die jüngsten Kovidierungsmaßnahmen Chinas. In vielerlei Hinsicht verbessert keine der oben genannten Maßnahmen die Sichtbarkeit im Rohölbereich; sie machen die Aussichten wohl eher noch unsicherer.

Die erste Reaktion auf die oben genannten Faktoren war jedoch offenbar negativ für die Rohölpreise. Die Lockerung der chinesischen Covid-Beschränkungen reichte nicht aus, um die Preisobergrenze von 60 $ und die unveränderte Entscheidung der OPEC+ auszugleichen. Die Obergrenze wird wahrscheinlich vorerst als "business as usual" angesehen, da Russland Berichten zufolge bereits unter diesem Niveau verkauft und seine Fähigkeit verbessert, die Sanktionen zu umgehen. Das bedeutet, dass die Produktion im Großen und Ganzen konstant bleibt.

Der Schritt der OPEC+ wurde wahrscheinlich durch den Mangel an Transparenz in Bezug auf China und Russland ausgelöst, aber wie die Gruppe bereits in der Vergangenheit gewarnt hat, wird sie nicht bis zum nächsten geplanten Treffen warten, um zu reagieren, sollten die Preise zu weit fallen und der Markt ins Ungleichgewicht geraten. Es scheint, dass das Einzige, was auf dem Ölmarkt im Moment garantiert ist, die Volatilität ist.

Gold gleicht Verluste aus

Der Dollar erholte sich am Montag stark, da der Handel zunehmend risikoscheuer wurde. Dies traf den Goldpreis und zwang ihn unter die Marke von $1.800 zurück, wo er kurzzeitig über der Marke gehandelt wurde. Der Goldpreis versucht heute, diese Verluste auszugleichen, und liegt heute etwa ein halbes Prozent höher als am Vortag. Bis jetzt war es eine unglaubliche Erholung, aber der Freitag war ein massiver Rückschlag. Wir müssen nun auf den PPI am Freitag warten, um gute Nachrichten zu erhalten, da die Fed-Politiker vor der letzten Sitzung des Jahres in der nächsten Woche eine Blackout-Periode haben.

Stabilisierung?

Die Risikoumkehr am Montag hat dem Bitcoin den Wind aus den Segeln genommen, nicht dass es unter diesen Umständen viel gebraucht hätte. Der Bitcoin wird jetzt wieder um die $17.000 gehandelt, wo er den größten Teil der letzten Woche verbracht hat, worüber die Community wahrscheinlich erleichtert sein wird. Eine Vorhersage darüber, wie es mit den Kryptowährungen weitergehen wird, ist unglaublich schwierig und hängt von den anhaltenden Auswirkungen von FTX ab. Um zu wiederholen, was ich kürzlich gesagt habe: Schweigen ist Glück.

