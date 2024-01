Wilde Kursschwankungen bei Bitcoin & Co [...]

Pünktlich zum 15. Geburtstag der Bitcoin-Blockchain bekamen die Anhänger der Kryptowährung noch einmal deutlich aufgezeigt, mit welchen Kursschwankungen sie bei ihren Investments leben müssen. Innerhalb von gerade mal zwei Stunden verlor der Bitcoin 12 Prozent an Wert. Die digitale Währung konnte sich im Anschluss zwar recht schnell stabilisieren, aber nur einen Teil der Verluste wettmachen.

Auslöser dieses Intraday-Crashs soll der Bericht auf einer Krypto-Plattform gewesen sein, nach dem die Redakteure mit einer Ablehnung der von mehreren US-Banken beantragten Zulassung von Spot-ETFs durch die amerikanische Börsenaufsicht rechnen. Vor allem die Hoffnung auf einen positiven Bescheid der SEC hatte den Kurs des Bitcoin seit dem Herbst um 60 Prozent steigen lassen. Spätestens am 10. Januar wird die Entscheidung getroffen und verkündet werden.

1,8 Milliarden Dollar Verlust durch Betrug und Diebstahl

Bis dahin sind Spekulationen Tür und Tor geöffnet, wie sich gestern gezeigt hat. Wobei die Verluste beim Bitcoin noch vergleichsweise moderat ausfielen. Ethereum als zweitgrößte Kryptowährung brach um bis zu 20 Prozent ein und bei der zuletzt extrem beliebten Solana (seit September versiebenfacht) wurde zeitweise ein Drittel des Marktwertes vernichtet. Zu der kurzzeitig schlechten Stimmung passt die Meldung, wonach bei einem südkoreanischen Krypto-Dienst Gelder im Gegenwert von über 80 Millionen Dollar gestohlen wurden. Im Jahr 2023 sollen Anleger durch Hacker und Betrüger insgesamt 1,8 Milliarden Dollar verloren haben.

Trotzdem ist der Trend bei den Kryptos mittelfristig klar aufwärts gerichtet. Was sich auch in der zuletzt meist sehr starken Performance diverser wikifolios widerspiegelt, die zuvor aber auch heftige Einbußen zu verzeichnet hatten und sich insgesamt vor allem durch eine sehr hohe Volatilität auszeichnen. Wer die Assetklasse eher als kleine Beimischung geeignet sieht, wird bei einigen Top-Tradern fündig, die in ihren Musterdepots mit einzelnen Aktien oder anderen Wertpapieren auf den Krypto-Trend setzen.

Coinbase und die Bitcoin Group

Jörn Remus (Nordmann2015) zum Beispiel ist bei seinem ebenso erfolgreichen wie beliebten wikifolio Nordstern in geringem Maße bei der Aktie von Coinbase engagiert. Die Krypto-Handelsplattform gilt als einer der größten Profiteure im Falle einer Zulassung der physisch hinterlegten Bitcoin-ETFs.

In dem von Thomas Brugger (TomB) seit über elf Jahren erfolgreich betreuten wikifolio Smart Value findet sich die Aktie der Bitcoin Group wieder. Die Beteiligungsgesellschaft mit Fokus auf Kryptowährungen und Blockchain-Technologien beschert dem Trader bereits einen Buchgewinn von fast 70 Prozent.

Riot Blockchain und ein kurzfristiger Bitcoin-Long-Trade

Egon Peters (AL1619), der bei seinem wikifolio Sportplatz im vergangenen Jahr eine letztlich von Erfolg gekrönte Berg- und Talfahrt erleben durfte, setzt seit diesem Jahr auf die Aktie von Riot Blockchain, einem amerikanischen Bitcoin-Mining-Unternehmen. Einen Teil der Position hat der aktive Trader – genau wie die Bitcoin Group - allerdings schnell wieder verkauft. Im vergangenen Jahr hat sich das wikifolio glatt verdoppelt.

Einen ganz anderen Weg, um von den Krypto-Bewegungen zu profitieren, hat Christian Scheid (Scheid) gewählt. Seinem ebenfalls äußerst erfolgreichen wikifolio Special Situations long/short hat der Trader gestern im Zuge des kurzzeitigen Kurseinbruchs einen moderat gehebelten Mini Long Future auf den Bitcoin Future hinzugefügt. Allerdings ist dieser Trade sehr kurzfristig angelegt, da Scheid nach einer positiven Zulassungsentscheidung mit „rigorosen Gewinnmitnahmen“ rechnet. „Dabei könnte der Bitcoin aus meiner Sicht kurzfristig um bis zu 30 Prozent einbrechen. Auffanglinien sehe ich im Bereich 35.000 bis 30.000 Dollar“, prognostiziert der erfahrene Finanzjournalist.

