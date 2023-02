Die Wiedereröffnung Chinas stellt einen Wendepunkt dar

Marktkommentar von Dina Ting, CFA, Leiterin des Global Index Portfolio Management, Franklin Templeton – ETFs:

Die Stimmung an den internationalen Märkten ist nach wie vor gut, was auf attraktive Bewertungen und die Wahrscheinlichkeit einer Aufwertung der Landeswährung zurückzuführen ist, die internationalen Aktien Auftrieb verleiht. China, als einer der größeren internationalen Märkte, verdient eine genauere Betrachtung, da es im letzten Jahr der relative Nachzügler war. Mit der kürzlichen Wiedereröffnung des chinesischen Marktes wurde das neue Jahr zum ersten Mal seit drei Jahren in so großem Umfang gefeiert, was zu erhöhten Ausgaben und mehr Reisen führte.

Die Anleger haben die Rückkehr Chinas sehnlichst erwartet. Die Wiedereröffnung des Landes - wie holprig sie auch sein mag - hat die Ängste der Märkte gemildert und zu einer Erholung der chinesischen Währung geführt. Seit November, als China begann, seine strengen Covid-Regeln zu lockern, ist der Renminbi bis Ende Januar um 7 % gestiegen. Dies hat die Marktperformance seit Jahresbeginn beflügelt, und der FTSE China Index ist um 11,6 % gestiegen.

Da China seine Grenzen wieder öffnet und auch der Inlandsreiseverkehr zunimmt, ist das Streben nach Herdenimmunität sicherlich mit Risiken verbunden. Das Wachstum in China wird jedoch voraussichtlich auf 5,2 % für das Jahr ansteigen, was die rasche Verbesserung der Mobilität widerspiegelt. Angesichts der langsameren Wachstumsprognosen für die Industrieländer im Vergleich zu den Schwellenländern für 2023 konzentrieren sich die Anleger nun weitgehend auf eine Erholung der Schwellenländer. Die jüngsten Prognosen des IWF gehen von einem Wachstum in den Schwellenländern von 4 % im Jahr 2023 aus, was bedeutet, dass die Anleger eine strategische Allokation vornehmen sollten. Das globale Wachstum mag insgesamt noch schwach sein, aber die Wiedereröffnung Chinas dürfte einen bemerkenswerten Wendepunkt markieren.