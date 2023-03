Wieder Sammelklage wegen Kursverlusten gegen Tesla und Musk

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

Elon Musk steht nicht nur bei Twitter in der Kritik. Auch bei seinem Elektroautokonzern Tesla wächst der Unmut – vor allem unter den Aktionären.

Die Tesla-Aktie hat sich in den vergangenen Wochen wieder etwas von ihren Tiefständen erholt. Die einstigen Höchststände liegen aber noch weit entfernt. Für einen Aktionär ist an dieser Situation Gründer und Chef Elon Musk nicht unschuldig. Er strebt eine Sammelklage an.

Der Klage zufolge geht es um Wiedergutmachung für erlittene Kursverluste nach Unfällen und Problemen mit dem Tesla-Fahrassistenzsystem “Autopilot”. Die Klage, eingereicht in Kalifornien, richte sich sowohl gegen den Elektroautobauer als auch gegen Musk sowie weitere Topmanager. Ihnen werde darin vorgeworfen, die technischen Fähigkeiten falsch und irreführend angepriesen zu haben.

Es ist nicht die erste Klage gegen Tesla. Experten rechnen aber auch ihr aber kaum Erfolgschancen ein. So war bereits eine Sammelklage gescheitert, in der es um einen Tweet Musks ging, Tesla von der Börse nehmen zu wollen. Daraufhin war zwar der Kurs spürbar eingebrochen. Dennoch wurde den Klägern von Seiten des Gerichts kein Schadenersatz zugesprochen.