Wie vorhergesagt: Silber-Favorit explodiert regelrecht! Hier kaufen große Adressen! Jetzt schnell reagieren!

Jeder kennt den Satz: „Der frühe Vogel fängt den Wurm“. Wir hatten Ihnen vor wenigen Wochen unseren Silber-Favorit erneut ans Herz gelegt – jetzt geht die Post ab! Massive Käufe lassen den Kurs explodieren!

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

es gibt gleich mehrere Gründe, warum gerade jetzt der perfekte Zeitpunkt für Investitionen in Silber-Aktien mit Gewinn-Potenzial gekommen ist. Sehen Sie selbst:

Erstens: Der Silbermarkt hat gegenüber anderen Anlageklassen deutlich schwächer abgeschnitten und ist massiv unterbewertet. Das bietet antizyklischen Investoren eine ausgezeichnete Gelegenheit noch günstig einzusteigen. Auch ein Blick auf das hohe Gold-Silber-Ratio von etwa 1:87 Zeigt die eklatante Unterbewertung von Silber!

Zweitens: Silber ist nicht nur ein wertvolles, sondern ebenso ein vielseitig einsetzbares Metall, das in sehr vielen verschiedenen Industriezweigen verwendet wird. Dringend benötigt wird es vor allem in der Elektronik-, Automobil-, Medizin-, Solar- und Schmuckindustrie. Obendrein ist es auch sehr gefragt bei Silbermünzen und Silberbarren. Infolgedessen ist die Nachfrage nach Silber schon jetzt extrem hoch und wird in den kommenden Jahren noch deutlich höher steigen!

Drittens: GUTE Silberaktien bieten Anlegern die smarte Möglichkeit in Unternehmen zu investieren, die auf die Förderung und Exploration von Silber spezialisiert sind. Der Fokus bei der Auswahl der Aktien sollte neben dem Projekt und der Projektlage auch auf dem Management liegen, und was dies bereits in der Vergangenheit geleistet hat. Denn nur wenn dieses Gesamtpaket wie bei Vizsla Silver (WKN: A3C9S4) stimmt, können Sie unnötige Risiken vermeiden und die wirklichen Gewinne einfahren!

Viertens: Silber ist zudem eine Absicherung gegen Inflation und wirtschaftliche Unsicherheit. Wenn die Inflation steigt oder es zu wirtschaftlichen Turbulenzen kommt, tendieren Investoren dazu, in alternative Anlagen wie Gold und Silber zu investieren, um ihr Portfolio abzusichern. Die vergangenen Tage haben es wieder eindrucksvoll bewiesen.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass gute Silber-Aktien wie Vizsla Silver (WKN: A3C9S4) eine hervorragende Gelegenheit bieten, um gerade jetzt mit großem Potenzial einzusteigen.

Chattechnik schaltet auf Grün! Aktie rennt los…!

Seit unserem letzten Artikel, den wir am 16.02.2023 geschrieben haben, konnten Investoren bereits 35 % Kursgewinn einfahren! Dabei wird es aber nicht bleiben, denn vielmehr schaltet jetzt neben guten Nachrichten auch die Charttechnik wieder auf Grün.

Quelle: StockCharts.com

Vor allem der Handel am Freitag war auffallend, wo Vizsla Silver (WKN: A3C9S4) unter extrem hohen Handelsvolumen um gut 14 % explodierte! Technisch zumindest ist der Weg nun nach oben wieder frei! Aber auch Newstechnisch geht es wieder voll ab bei Vizsla Silver!

Vizsla stellt entscheidende Weichen für weiteren Wachstumskurs!

Der Wachstumsmotor läuft weiterhin auf Hochtouren, wie die Ergebnisse des vergangenen Jahres und auch die Perspektiven auf das gerade begonnene Jahr 2023 eindrucksvoll untermauern. Der entscheidende Treiber dieser unwiderstehlichen Dynamik ist hierbei das „Powerhouse“-Projekt ‚Panuco‘. Denn Vizslas mexikanisches Silber- Gold-Flaggschiff hat im letzten Jahr eine eindrucksvolle Performance hingelegt. Das gilt auch, aber nicht nur für das Update der Mineralressourcenschätzung, das Anfang 2023 vorgelegt wurde.

Diese Aktualisierung ist, zusammengefasst betrachtet, ein Sammelsurium der Superlative und phänomenaler Pluswerte!

So unterstreicht die jüngste Schätzung von ‚Panuco‘ seinen Mineralressourcen verglichen zur ersten Schätzung vom März 2022 sehr viel prominenter das grandiose Potenzial dieses Projekts. Laut dieser beeindruckenden Zahlen:

· liegen die ‚angezeigten‘-Mineralressourcen aktuell bei 61,1 bis 104,8 Millionen Unzen Silberäquivalent (AgÄq), was einen sagenhaften Anstieg von 71 % verglichen zur letzten Schätzung gleichkommt

· bewegen sich die ‚angezeigten‘-Ressourcen jetzt bei 45,6 bis 114,1 Millionen Unzen AgÄq, was einem Quantensprung von sage und schreibe 150 % entspricht

· hat sich der durchschnittliche Gehalt der ‚angezeigten‘-Ressourcen um 14 % auf eine erstklassige Spanne von 383 bis 437 g/t AgÄq gesteigert

· ist der durchschnittliche Gehalt der abgeleiteten Ressourcen auf zwischen 345 bis 491 g/t AgÄqangestiegen, ein Plus von phänomenalen 42 % gegenüber März 2022

Feldarbeit mit formidablen Fortschritten!

Aber auch in Sachen Feldarbeit konnte Vizsla (WKN: A3C9S4) beachtliche Fortschritte verbuchen. Besonders die Aufwertung und Erweiterung der Ressource um die hochgradigen Adern ‚Copala‘ und ‚Napoleon‘ herum kann Vizsla als wichtige Meilensteine bei der Weiterentwicklung seines ‚Panuco‘-Flaggschiffprojekts verbuchen. Bei ‚Copala‘ konnte nämlich die Mineralisierung über 1.150 m entlang des Streichs und 400 m neigungsabwärts verfolgt werden und bleibt in nördlicher Richtung und zum Südosten hin weiterhin offen.

Zugelegt hat ‚Copala‘ auch in Sachen Ressourcen, denn unterm Strich stehen da nun 51,1 Millionen Unzen AgÄq in der ‚angezeigt‘-Kategorie, mit einem Gehalt von sensationellen 516 g/t AgÄq. Verglichen zur ersten Schätzung aus März 2022 ist das eine Zunahme von kaum zu fassenden 701 %.

Um sage und schreibe 198 %, legten laut neuerster Schätzung auch die ‚abgeleiteten‘-Mineralressourcen von ‚Copala‘ zu und stehen aktuell bei 55,4 Millionen Unzen AgÄq, mit hochgradigen 617 g/t AgÄq. Das alles, wohlgemerkt, bei bisher 80 abgeschlossenen Bohrungen.

Auch ‚Napoleon‘ konnten bei den Bohrungen im vergangenen Jahr 2022 fett punkten. So wurden entlang des Streichs mehrere vielversprechende Erzgänge in der hängenden Wand und Fußwand entdeckt, wo Bohrungen unter anderem grandiose 2.305 Gramm g/t AgÄq über 1,55 m, 2.631 g/t AgÄq über 1,18 m, 446 g/t AgÄqüber 6,70 m einschließlich 875 g/t AgÄq über 0,78 m, wie auch erstklassige 815 g/t AgÄq über 0,78 m und 696 g/t AgÄq über 1,50 m zutage gefördert hatten. In der Summe sitzt ‚Napoleon‘ nach insgesamt 258 Bohrungen damit auf satten Mineralressourcen von 37 Millionen Unzen AgÄq in der Kategorie „Angezeigt“ und auf 17 Millionen Unzen AgÄq in der Kategorie ‚Abgeleitet‘.

In Sachen formidable Fortschritte in der Feldarbeit dürfen natürlich auch die bemerkenswerten Entdeckungen ‚La Luisa‘ und ‚Cristiano‘ nicht fehlen. Vor allem die ‚Cristiano‘-Ader platziert sich als Neuzugang mit herausragenden Edelmetallgehalten von bis zu 1.935 g/t Ag Au besonders prominent in Vizslas glänzendem ‚Panuco‘-Portfolio – und das in unmittelbarer hochgradiger Nachbarschaft zu ‚Copala‘. ‚La Luisa‘ wiederum weist eine ähnliche Silber- und Goldzonierung auf, wie sie bereits bei ‚Napoleon‘ beobachtet wurde, und könnte damit über ähnlich großartiges Potenzial verfügen.

Wachstum allenthalben!

Neben den grandiosen Meilensteinen, die Vizslas mit seinen hochgradigen Bohrergebnissen, der Ressourcenaufwertung- und Erweiterung und der Entdeckung neuer vielversprechender Ziele gesetzt hat, konnte der dynamische Silber-Player auch auf vielen anderen Ebenen Fortschritte verbuchen.

Dazu gehört beispielsweise eine detaillierte geologische Kartierung mit Fokus auf die westlichen und zentralen Teile von ‚Panuco‘, was unter anderem eine Erhöhung des kumulativen bekannten/abgeleiteten Streichs der Adern von 75 km auf 86 km und damit um sensationelle rund 15 % ergab.

Außerdem wurde eine ‚Light Detection and Ranging‘-Untersuchung, also ein dreidimensionales Laserscanning, durchgeführt, dass etwa 6.200 ha des Grundstücks abdeckt und als detaillierte Basis sowohl für die geologische Ressourcenmodellierung wie auch für die zukünftige Planung der Minen- und Anlageninfrastruktur dient. In Sachen Landgewinn kann Vizsla aktuell und dank des Kaufs von acht Claims im letzten Jahr, auf einen beachtlichen Landbesitz von über 290 Hektar blicken.

Bei all dieser dynamischen Entwicklung kam die Sicherheit bei Vizsla Silver (WKN: A3C9S4) zu keiner Zeit zu kurz. Vielmehr wurde letztes Jahr mit insgesamt einer Million Arbeitsstunden ohne Zwischenfälle ein neuer Sicherheitsrekord aufgestellt.

Auch in Sachen Nachhaltigkeit setzte Vizsla 2022 weit sichtbare Ausrufezeichen, unter anderem durch die Auszeichnung seiner mexikanischen Tochtergesellschaft Minera CANAM mit dem ‚Socially Responsible Company‘-Preis als höchste mexikanische Auszeichnung für soziale Unternehmensverantwortung. Ebenso gute Fortschritte haben die Gespräche mit lokalen Ejido-Gemeinschaften gemacht, sodass mit vier dieser lokalen Gruppen nun 30-jährige Betriebsvereinbarungen geschlossen werden konnten.

Vor kurzem Platz ZWEI im Miners Deck-Ranking!

Die jüngsten Bohrergebnisse aus der ‚Copala‘-Struktur im westlichen Teil des ‚Panuco‘-Distrikts hauen wieder voll rein, vor allem in die Wachstumspläne der Firma. Denn die jüngsten 25 Bohrungen bestätigen die eine starke Kontinuität der Strukturen bei hohen Gehalten und sogar in engen 25 m Bohrlochabständen.

Bohrloch CS-22-246 ergab beispielsweise 1.548 g/t Silberäquivalent über 15 m wahre Breite, einschließlich 3.872 g/t AgEq über 3,07 m und 3.356 g/t AgEq über 2,31 m. Kaum minder erfolgreich waren die Bohrungen CS-22-248, CS-22-251 und CS-22-241.

Solche hervorragenden Gehalte katapultieren Vizsla Silver (WKN: A3C9S4) natürlich einmal mehr unter die TOP-Drei des Miners Deck-Rankings!

Quelle: Miner Deck

Michael Konnert, President & CEO von Vizsla Silver (WKN: A3C9S4), bezeichnete die ‚Copala‘-Mineralisierung als eine außergewöhnliche Kontinuität, deren Silber-Gold-Mineralisierung sogar noch seitlich in Richtung Norden und Südosten sowie neigungsabwärts in Richtung Osten weiterhin offen sei! Mit derzeit drei Bohrgeräten werde man auf den Gebieten ‚Copala‘ und ‚Cristiano‘ weitere oberflächennahe, hochgradige Mineralisierung anpeilen.

Verstärkung und Vergrößerung!

Mit einer illustren Riege an erfahrenen Bergbauexperten holte sich Vizsla letztes Jahr geballte Expertise ins Management-Board. So stießen David Cobbold als Direktor, Jesus Velador als VP-Exploration und Fernando Martinez als Director Projekte dazu, während Martin Dupuis zum COO von Vizsla aufstieg.

Hinsichtlich strategischer Partnerschaften und Konsolidierung hat Vizsla letztes Jahr ebenso entscheidende Weichen gestellt, um seinen dynamischen Wachstumskurs dieses Jahr entschlossen und noch besser aufgestellt fortzusetzen. So sicherte sich Vizsla dank einer endgültigen Vereinbarung mit dem lokalen Mineralexplorationsunternehmen Prismo Metals Inc. das Vorkaufsrecht auf dessen Vorzeigeprojekt ‚Palos Verde‘ und legte dafür 2 Mio. CAD (bestehend aus 500.000 CAD und 1 Million Vizsla-Aktien) für den Kauf von 4 Millionen Prismo-Aktien auf den Tisch.

Dass sich die Sicherung des Vorkaufsrechts von Palo Verde sehr bald lohnen könnte, zeigen die Ergebnisse jüngster Bohrungen, bei denen eine breite Aderstruktur durchschnitten wurde. Hinzu kommen historische Bohrergebnisse von fantastischen 2.336 g/t Ag und 8,42 g/t Au über etwa 0,8 m innerhalb eines größeren mineralisierten Abschnitts mit 1.098 g/t Ag und 3,75 g/t Au über 2,3 m.

Parallel dazu einigten sich Vizsla und Prismo auf die Bildung eines technischen Komitees, das dabei helfen soll, die Exploration des Silber-Gold-Distrikts ‚Panuco‘ weiter voranzutreiben. Damit ist dann sozusagen nun auch die technische Exzellenz für weitere Erfolge aufgeboten.

Risikominimierung und Ressourcenerweiterung im Fokus für 2023!

Stand das vergangene Jahr noch im Zeichen breit angelegter Explorationen, will Vizsla Silver (WKN: A3C9S4) diesen Fokus im laufenden Jahr schrittweise in Richtung Risikominimierung und signifikante Ressourcenerweiterung auf ‚Panuco‘ verschieben. Ein wichtiger Schritt stellt hierbei das vollständig finanzierte und 90.000 m umfassende Bohrprogramm dar, das die ‚Copala‘- und ‚Napoleon‘-Ressourcen erweitern und zudem hochrangige Ziele in der Nähe der aktuellen Ressourcengebiete erproben soll.

Kurzum: Vizsla wird dem hochgradigen und bisher nicht oder kaum erschlossenen Potenzial von ‚Panuco‘ noch tiefer und genauer auf den Grund gehen. Das wird, wie gesagt, mit Bohrern ebenso wie mit hochsensibler und moderner Technik und mit Unterstützung der geballten Expertise des illustren Vizsla-Teams geschehen.

Vizsla Silver – DIE Highlights!

· Enorm hochgradiges Projekt das seinesgleichen sucht!

· Beste Lage, direkt neben First Majestics hoch profitabler ‚San Dimas‘-Mine!

· Minen-Infrastruktur und Mühle vorhanden und vor allem schon so gut wie startklar!

· Mehr als zehn Bohrgeräte auf der Liegenschaft!

· TOP-Management-Team mit nachweislicher Erfolgsbilanz!

· Marktkapitalisierung von gerade einmal rund 455 Mio. CAD!

· Hervorragende Aktienstruktur! Unglaubliche 72 % in festen Händen!

· Mit 56 Mio. CAD Cash hervorragend durchfinanziert!

· Die in ausgegebenen Kaufempfehlungen Kursziele reichen bis 3,75 CAD! Erhöhungen wahrscheinlich!

https://www.youtube.com/watch?v=qrkSlwXNwTA

Fazit: Finanziell und personell erstklassig aufgestellt!

Das vergangene Jahr und auch der Jahresanfang 2023 stellt definitiv einen Zeitraum voller Erfolge, Fortschritte und nicht zuletzt auch Versprechen an die nähere Zukunft dar. Denn mit der Veröffentlichung der ersten Mineralressourcenschätzung für den westlichen Teil von ‚Panuco‘ im März 2022 war sozusagen der Startschuss für Vizsla Silver (WKN: A3C9S4) sein unglaublich erfolgreichen Wachstumskurses gefallen. Am Ende genau dieses erfolgreichen Jahres waren bereits mehr als 121.000 Bohrmeter zurückgelegt, auf deren Basis und auf Basis der laufenden Arbeiten das herausragende Potenzial von ‚Panuco‘ dank phänomenaler Steigerungsraten und sensationeller Gehalte noch genauer beziffert werden kann.

Hinzu kamen sogar noch hochgradige Neuentdeckungen wie ‚La Luisa‘ und ‚Cristiano‘, die stellvertretend für das immense Wachstumspotenzial der bekannten Ressourcengrenzen von ‚Panuco‘ stehen.

Auch finanziell hat das Unternehmen (WKN: A3C9S4) großartige Fortschritte gemacht, nicht zuletzt mit den insgesamt 35 Mio. CAD umfassenden Eigenkapitalfinanzierungen und zusätzlichen 45 Mio. CAD, die im Februar im Zuge eines Private Placement eingenommen wurden, die für die Finanzierung der laufenden Explorationsarbeiten bei ‚Panuco‘ einsetzen werden.

Zusammen mit einem gezielt verstärkten Management-Team und dessen geballter Expertise, können kann der aggressive Wachstumskurs in diesem Jahr noch entschiedener verfolgt werden. Das heißt, dass sich Investoren schon in der zweiten Jahreshälfte auf eine Aktualisierung der aktuellen Ressourcenschätzung für ‚Panuco‘ freuen können, die obendrein ein noch besseres Verständnis für das einmalige Potenzial dieses Projekts erzeugen und den Weg für eine erste vorläufige wirtschaftliche Bewertung ebnen wird!

Ein solches TOP-Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von gerade einmal 455 Mio. CAD (310 Mio. EUR) ist unserer Meinung nach definitiv zu günstig.

Das Sehen auch die Rohstoffexperten aus dem renommierten Hause H.C. Wainwright & Co. so, die erst Ende Januar ihr Dezember Kursziel von 2,- CAD auf 2,75 CAD erhöht haben!

Eine 71 %ige Steigerung der ‚angezeigten‘-Ressourcen auf 104,8 Mio. Unzen und ein 14 % Anstiegs des durchschnittlich ‚angezeigten‘-Gehalts unglaubliche 437 Gramm pro Tonne Silberäquivalent sowie eine 150 %ige Steigerung der ‚abgeleiteten’-Ressourcen auf 114,1 Mio. Silberäquivalent mit einem 42 % höherem Gehalt von jetzt 491 Gramm pro Tonne Silberäquivalent verdienen definitiv eine deutlich höhere Unternehmensbewertung!

Viele Grüße und maximalen Erfolg bei Ihren Investments!

Ihr JS Research-Team

Dieser Werbeartikel wurde am 18. März 2023 durch Jörg Schulte, Geschäftsführer der JS Research UG (haftungsbeschränkt) erstellt. Gemäß §84 WPHG ist die Tätigkeit der JS Research UG (haftungsbeschränkt) bei der BaFin angezeigt! Quellen: Vizsla Silver, Wallstreet Online.de, H.C. Wainwright & Co., eigener Research (Internet) StockCharts.com

Risikohinweise und Haftungsausschluss: Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass wir keine Haftung für die Inhalte externer Verlinkungen übernehmen. Jedes Investment in Wertpapiere ist mit Risiken behaftet. Aufgrund von politischen, wirtschaftlichen oder sonstigen Veränderungen kann es zu erheblichen Kursverlusten kommen. Dies gilt insbesondere bei Investments in (ausländische) Nebenwerte sowie in Small- und Microcap-Unternehmen; aufgrund der geringen Börsenkapitalisierung sind Investitionen in solche Wertpapiere höchst spekulativ und bergen ein extrem hohes Risiko bis hin zum Totalverlust des investierten Kapitals. Darüber hinaus unterliegen die bei JS Research UG (haftungsbeschränkt) vorgestellten Aktien teilweise Währungsrisiken. Die von JS Research UG (haftungsbeschränkt) für den deutschsprachigen Raum veröffentlichten Hintergrundinformationen, Markteinschätzungen und Wertpapieranalysen wurden unter Beachtung der österreichischen und deutschen Kapitalmarktvorschriften erstellt und sind daher ausschließlich für Kapitalmarktteilnehmer in der Republik Österreich und der Bundesrepublik Deutschland bestimmt; andere ausländische Kapitalmarktregelungen wurden nicht berücksichtigt und finden in keiner Weise Anwendung. Die Veröffentlichungen von JS Research UG (haftungsbeschränkt) dienen ausschließlich zu Informationszwecken und stellen ausdrücklich keine Finanzanalyse dar, sondern sind Promotiontexte rein werblichen Charakters zu den jeweils besprochenen Unternehmen, welche hierfür ein Entgelt zahlen. Zwischen dem Leser und den Autoren bzw. dem Herausgeber kommt durch den Bezug der JS Research UG (haftungsbeschränkt)-Publikationen kein Beratungsvertrag zu Stande. Sämtliche Informationen und Analysen stellen weder eine Aufforderung noch ein Angebot oder eine Empfehlung zum Erwerb oder Verkauf von Anlageinstrumenten oder für sonstige Transaktionen dar. Jedes Investment in Aktien, Anleihen, Optionen oder sonstigen Finanzprodukten ist – mit teils erheblichen – Risiken behaftet. Die Herausgeberin und Autoren der JS Research UG (haftungsbeschränkt)-Publikationen sind keine professionellen Investmentberater!!! Deshalb lassen Sie sich bei ihren Anlageentscheidungen unbedingt immer von einer qualifizierten Fachperson (z.B. durch Ihre Hausbank oder einen qualifizierten Berater Ihres Vertrauens) beraten. Alle durch JS Research UG (haftungsbeschränkt) veröffentlichten Informationen und Daten stammen aus Quellen, die wir zum Zeitpunkt der Erstellung für zuverlässig und vertrauenswürdig halten. Hinsichtlich der Korrektheit und Vollständigkeit dieser Informationen und Daten kann jedoch keine Gewähr übernommen werden. Gleiches gilt für die in den Analysen und Markteinschätzungen von JS Research UG (haftungsbeschränkt) enthaltenen Wertungen und Aussagen. Diese wurden mit der gebotenen Sorgfalt erstellt. Eine Verantwortung oder Haftung für die Richtigkeit und Vollständigkeit der in dieser Publikation enthaltenen Angaben ist ausgeschlossen. Alle getroffenen Meinungsaussagen spiegeln die aktuelle Einschätzung der Verfasser wider, die sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern kann. Es wird ausdrücklich keine Garantie oder Haftung dafür übernommen, dass die in den von JS Research UG (haftungsbeschränkt)-Veröffentlichungen prognostizierten Kurs- oder Gewinnentwicklungen eintreten. Angaben zu Interessenskonflikten: Die Herausgeber und verantwortliche Autoren erklären hiermit, dass folgende Interessenskonflikte hinsichtlich des in dieser Veröffentlichung des besprochenen Unternehmens Vizsla Silver zum Zeitpunkt der Veröffentlichung bestehen: I. Autoren und die Herausgeberin sowie diesen nahestehende Consultants und Auftraggeber halten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung Aktienbestände in Vizsla Silver und behalten sich vor, diese zu jedem Zeitpunkt und ohne Ankündigung zu verkaufen oder neue Positionen in Vizsla Silver einzugehen. II. Autoren und die Herausgeberin und Auftraggeber sowie diesen nahestehende Consultants unterhalten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung ein Beratungsmandat mit Vizsla Silver und erhalten hierfür ein Entgelt. Autoren und die Herausgeberin wissen, dass andere Börsenbriefe, Medien oder Research-Firmen die Aktie von Vizsla Silver im gleichen Zeitraum besprechen. Daher kommt es in diesem Zeitraum zur symmetrischen Informations- und Meinungsgenerierung. Es handelt sich bei dieser Veröffentlichung von JS Research UG (haftungsbeschränkt) ausdrücklich nicht um eine Finanzanalyse, sondern um eine Veröffentlichung eines ganz deutlichen und eindeutig werblichen Charakters im Auftrag des besprochenen Unternehmens und somit als Werbung/Marketingmitteilung zu verstehen. Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Jörg Schulte, JS Research UG (haftungsbeschränkt) oder Mitarbeiter des Unternehmens Aktien von Vizsla Silver halten und weiterhin jederzeit eigene Geschäfte in den Aktien der vorgestellten Unternehmen erwerben oder veräußern (z.B. Long- oder Shortpositionen) können. Auf einen Interessenkonflikt weisen wir ausdrücklich hin. Das gilt ebenso für Optionen und Derivate, die auf diesen Wertpapieren basieren. Die daraus eventuell resultierenden Transaktionen können unter Umständen den jeweiligen Aktienkurs des Unternehmens beeinflussen. Die auf den „Webseiten“, dem Newsletter oder den Research-Berichten veröffentlichten Informationen, Empfehlungen, Interviews und Unternehmenspräsentationen werden von den jeweiligen Unternehmen oder Dritten (sogenannte „third parties“) bezahlt. Zu den „third parties“ zählen z.B. Investor Relations- und Public Relations-Unternehmen, Broker oder Investoren. JS Research UG (haftungsbeschränkt) oder dessen Mitarbeiter können teilweise direkt oder indirekt für die Vorbereitung, elektronische Verbreitung und andere Dienstleistungen von den besprochenen Unternehmen oder sogenannten „third parties“ mit einer Aufwandsentschädigung entlohnt werden. Auch wenn wir jeden Bericht nach bestem Wissen und Gewissen erstellen, raten wir Ihnen bezüglich Ihrer Anlageentscheidungen noch weitere externe Quellen, wie z.B. Ihre Hausbank oder einen Berater Ihres Vertrauens, hinzuzuziehen. Deshalb ist auch die Haftung für Vermögensschäden, die aus der Heranziehung der hier behandelten Ausführungen für die eigenen Anlageentscheidungen möglicherweise resultieren können, kategorisch ausgeschlossen. Die Depotanteile einzelner Aktien sollten gerade bei Rohstoff- und Explorationsaktien und bei gering kapitalisierten Werten nur so viel betragen, dass auch bei einem Totalverlust das Gesamtdepot nur marginal an Wert verlieren kann. Besonders Aktien mit geringer Marktkapitalisierung (sogenannte "Small Caps") und speziell Explorationswerte sowie generell alle börsennotierten Wertpapiere sind zum Teil erheblichen Schwankungen unterworfen. Die Liquidität in den Wertpapieren kann entsprechend gering sein. Bei Investments im Rohstoffsektor (Explorationsunternehmen, Rohstoffproduzenten, Unternehmen die Rohstoffprojekte entwickeln) sind unbedingt zusätzliche Risiken zu beachten. Nachfolgend einige Beispiele für gesonderte Risiken im Rohstoffsektor: Länderrisiken, Währungsschwankungen, Naturkatastrophen und Unwetter (z.B. Überschwemmungen, Stürme), Veränderungen der rechtlichen Situation (z.B. Ex- und Importverbote, Strafzölle, Verbot von Rohstoffförderung bzw. Rohstoffexploration, Verstaatlichung von Projekten), umweltrechtliche Auflagen (z.B. höhere Kosten für Umweltschutz, Benennung neuer Umweltschutzgebiete, Verbot von diversen Abbaumethoden), Schwankungen der Rohstoffpreise und erhebliche Explorationsrisiken. Disclaimer: Alle im Bericht veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältiger Recherche. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die besprochenen Aktien noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Dieser Bericht gibt nur die persönliche Meinung von Jörg Schulte wieder und ist auf keinen Fall mit einer Finanzanalyse gleichzustellen. Bevor Sie irgendwelche Investments tätigen, ist eine professionelle Beratung durch ihre Bank unumgänglich. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber und seine Mitarbeiter für vertrauenswürdig erachten. Für die Richtigkeit des Inhalts kann trotzdem keine Haftung übernommen werden. Für die Richtigkeit der dargestellten Charts und Daten zu den Rohstoff-, Devisen- und Aktienmärkten wird keine Gewähr übernommen. Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Lesen Sie hier - https://www.js-research.de/disclaimer-agb/ -. Bitte beachten Sie auch, falls vorhanden, die englischen Originalmeldungen. Quelle-Titelbild: https://stock.adobe.com/de