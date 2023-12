Wie könnte es 2024 weitergehen?von Sven Weisenhaus

Vorgestern hatten die PCE-Daten zum 3. Quartal 2023 dem Nasdaq 100 zu einer Rückkehr an das ehemalige Rekordhoch vom November 2021 bei 16.764,86 Punkten verholfen. Und gestern trieben die PCE-Daten für November den Technologieindex wieder deutlich über diese Marke.

Die Erwartung, dass ein wichtiger Widerstand (erneut) überwunden werden kann, wenn der Kurs an ihm keine Schwäche zeigt, sondern die Hürde stattdessen erneut angelaufen wird, hat sich also auch bei der kleinen Bullenfalle im Nasdaq 100 erfüllt.

Der Nasdaq Composite übertrifft das bullishe saisonale Muster

Nachhaltig übersprungen wurde das alte Rekordhoch aber immer noch nicht. Und ich glaube auch nach wie vor nicht, dass dies im aktuellen Anlauf gelingt. Denn die Kurse haben einfach bis zu dieser Marke schon eine zu lange Strecke in zu hohem Tempo und ohne Rücksetzer zurückgelegt.

Ich erinnere in diesem Zusammenhang auch an den folgenden Chart des Nasdaq Composite, der zeigt, wie sehr sich der Index in diesem Jahr an das saisonale Muster (rote Linien) gehalten hat.

Bei der Jahresendrally hat der Index allerdings auf die typischen Rücksetzer im November und Dezember verzichtet. Und er ist am Ende auch weiter gestiegen, als es die Saisonalität vorgesehen hatte. Das ist der nächste Beleg für die Übertreibung, die zu einem Kursanstieg um mehr als 20 % binnen nur 38 Handelstagen geführt hat.

Geht die Rally 2024 nahtlos weiter?

Wie könnte es also im kommenden Jahr weitergehen? Schaut man sich wieder den saisonalen Verlauf des Nasdaq Composite seit 1971 an, dann könnte sich die aktuelle Rally bis in den Sommer 2024 fortsetzen.

Ich weiß nicht wie es Ihnen geht, mir erscheint das jedenfalls äußerst unwahrscheinlich, nachdem der Index nicht nur seit Ende Oktober 20 % zugelegt hat, sondern im noch laufenden Jahr auch insgesamt um fast 44 % explodiert ist. Unmöglich ist eine Fortsetzung der Rally allerdings nicht. Denn Übertreibungen können länger anhalten, als man denkt. Zumal die Notenbanken im kommenden Jahr mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit die Leitzinsen senken werden. Und daher können die Anleger die Zinssenkungsspekulationen durchaus weitertreiben.

Der Dow Jones hat es in US-Wahljahren zunächst schwer

Ich habe allerdings noch einen anderen saisonalen Chart für Sie – den des Dow Jones in US-Wahljahren:

Und demnach sieht es bis Ende Mai 2024 eher mau für die Bullen aus. Die Frage ist jetzt nur: Worauf will man setzen? Vielleicht auf einen fallenden Dow Jones und zeitgleich einen steigenden Nasdaq Composite? Ich kann mir aber nicht so recht vorstellen, dass sich die beiden Aktienindizes derart unterschiedlich entwickeln werden.

Letztlich bleibt wohl nichts anderes übrig, als die Märkte weiterhin kontinuierlich zu beobachten und auf die jeweiligen Entwicklungen zu reagieren. Ich werde Sie dazu auch im kommenden Jahr über alles Wichtige informieren.

Stockstreet wünscht schöne Feiertage und einen guten Rutsch ins Jahr 2024

Apropos: Das Jahr 2023 neigt sich nun dem Ende entgegen und Weihnachten steht bereits vor der Tür. Gewöhnlich geht es in dieser Zeit deutlich ruhiger zu an den Börsen. Das gesamte Stockstreet-Team verabschiedet sich daher mit dieser Ausgabe für 2023 von Ihnen und meldet sich im neuen Jahr ab dem 8. Januar 2024 mit einer neuen Ausgabe zurück.

Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien ein frohes Weihnachtsfest, besinnliche Feiertage und einen guten Rutsch in ein erfolgreiches und vor allem gesundes Jahr 2024!

