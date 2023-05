Wie hoch wird der DAX40 Index ansteigen und wann ist ein Hochpunkt zu erwarten?

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Beim DAX Index wurde von mir zuletzt im Kontext eines X-Sequentials X7 Kursmusters vom 7.3.2022 bis zum 28.9.2022 ein Kuranstieg oberhalb des Hochpunktes vom 2.5.2023 bei 16.011,56 Punkten erwartet.

Als Aufwärtsziel wurde der Kursbereich von 16.200 Punkten bis 16.590 Punkten angegeben.

Zudem verblieb der DAX40 Index seit geraumer Zeit innerhalb einer seitwärts gerichteter Kursbewegung ohne nennenswerte Dynamik. Als Tag, an dem eine dynamische Kursbewegung in Aufwärtsrichtung zu erwarten sei, habe ich in der letzten Marktanalyse den "18.5.2023" genannt.

Der DAX Index brach in der letzten Handelswoche aus seiner laufenden Konsolidierung aus. Am 18.5.2023 kam es zu einem Kursanstieg bis 16.230.44 Punkten. Am Freitag, dem 19.5.2023 wurde der Kursanstieg bis 16.331.94 Punkten fortgesetzt.

Der Wochenschlusskurs lag bei 16.275.38 Punkten.

Im weiteren Verlauf dieser regelmäßigen DAX Index X-Sequentials Analyse ist nun der Zeitpunkt zu bestimmen, an dem der DAX Index höchstwahrscheinlich einen Hochpunkt ausbilden wird. Ein Aufwärtstrend läge erst vor, wenn der DAX Index weiter über dieses Datum hinaus in Aufwärtsrichtung ansteigen würde.

Das X-Sequentials X7 Kurmuster, dass zuständig ist, für den seit dem 28.9.2022 ab 11.862,84 Punkten bestehenden Kursanstieg, zeigt an, dass ein Hochpunkt im Zeitraum vom 31.5.2023 bis zum 16.6.2023 bei 16.490 Punkten bis 16.790 Punkten zu erwarten ist.

Der DAX Index würde mit dem Kursanstieg bis 16.490 Punkten bis 16.790 Punkten eine X-Sequentials "7XZ" Marktbewegung formieren.

Dieser Kursbewegung würde eine X-Sequentials "X" Bewegung (Korrekturbewegung) bis in den Kursbereich von 15.590 Punkten bis 14.790 Punkten folgen.

Bei einem widrigen Börsenumfeld ist sogar ein Kursrückgang bis 13.050 Punkten möglich.

Sollte der DAX Index hingegen den Zeitzielbereich bei 31.5.23-6.6.23-16.6.2023 hinter sich lassen und oberhalb von 17.030 Punkten ansteigen, dann befände sich der DAX Index bis mindestens Anfang Oktober 2023, alternativ Anfang Februar 2024 in einem echten Bullenmarkt, mit einem weitaus höherem Kursziel!

DAX 40 Index X-Sequentials 1 Tages Chart:

