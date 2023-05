Wie Wohlstand entsteht… [...]

Eine kleine Schrecksekunde gab es am Dienstag im DAX. Der Index erreichte zunächst mit 16.011 Punkten ein weiteres Verlaufshoch der noch immer anhaltenden Aufwärtsbewegung. Zum einen wurde damit die zumindest psychologisch wichtige Marke von 16.000 Punkten überwunden, zum anderen kam auch das Allzeithoch bei 16.290 Punkten ins Visier. Jedoch währte der Ausflug in luftige Höhen nur kurz. Noch in der Dienstagssitzung wurde der Markt hart abverkauft und schloss dann in der Nähe der Tagestiefs – mit 15.727 Punkten zudem wieder deutlich unter der erwähnten 16.000er Marke. Im Moment ist der Trost allerdings ein dreifacher: Erstens hielt die Marke von 15.650 Punkten, so dass die Marktteilnehmer hier von echter Unterstützung auszugehen scheinen. Zweitens waren die Umsätze gestern trotz der vergleichsweise großen Kursbewegung nicht außergewöhnlich, eher sogar unterdurchschnittlich. Drittens kam im DAX bereits heute wieder Rückkaufneigung auf, die bis zum Redaktionsschluss dieser Ausgabe anhielt. Wichtig bleibt in diesem Zusammenhang allerdings die obige Einschränkung „im Moment“. Denn heute geben die US-amerikanische Notenbank Fed und morgen ihr Eurozonen-Pendant EZB ihre jeweiligen Zinsentscheidungen bekannt – und das sind traditionell volatile Tage, vor denen charttechnische Erwägungen auch schnell verblassen können.