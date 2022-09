Wie das Verbot von Tornado Cash und die Bekämpfung der Inflation den Kryptomarkt im August beeinflusst haben

Weitere Suchergebnisse zu "Inflation":

von Leena ElDeeb und Karim AbdelMawla, Research Associates

Zusammenfassung

Die gesamte Marktkapitalisierung der Kryptoassets ist laut Daten von CoinMarketCap im Vergleich zum Vormonat um rund zehn Prozent gesunken. Der Rückgang folgte auf die hawkishen Maßnahmen, die der Vorsitzende der Federal Reserve in seiner Rede am Freitag in Aussicht gestellt hatte. Bitcoin und Ethereum fielen um 16,26 bzw. 10,1 Prozent. Wie in der Abbildung unten zu sehen ist, scheinen die drei Ausreißer des letzten Monats die Ethereum-Skalierungslösungen Optimism, Metis und Polygon zu sein, die im vergangenen Monat ein TVL-Wachstum von 68.23, 46.35 bzw. 2,96 Prozent verzeichneten, wobei die Renditen angesichts des Rückgangs der zugrunde liegenden Vermögenswerte nicht positiv ausfielen. In der Zwischenzeit waren die TVL und die Renditen der führenden DeFi-Protokolle im negativen Bereich.



Abbildung 1: Preis- und TVL-Entwicklungen der wichtigsten Krypto-Kategorien

Quelle: 21Shares





Die wichtigsten Inhalte:

● Auswirkungen des Tornado Cash-Verbots auf die Regulierungsfront

● DeFi Blue Chips exklusiv bei ETHPOS

● Die Testnets von Ethereum stellen auf den Proof-of-Stake um, nächster Meilenstein ist die Zusammenlegung des Mainnets am 15. September

● Das NFT-Handelsvolumen auf Ethereum sinkt gegenüber dem Vormonat um 17,4 Prozent

Spot- und Derivatemärkte

Abbildung 2: Gesamtliquidationen auf dem Markt für Krypto-Futures

Quelle: Coinglass

Am Markt für Krypto-Futures wurden an zwei aufeinanderfolgenden Wochenenden über 950 Millionen US-Dollar liquidiert. Am 19. August, nach den Sitzungsprotokollen der Federal Reserve, wurden über 600 Millionen Dollar an Long- und Short-Positionen liquidiert und weitere über 350 Millionen US-Dollar nach der Rede von Jerome Powell, der hawkishe Maßnahmen zur Eindämmung der Inflation ankündigte. Diese Liquidationen könnten den Abwärtstrend von Bitcoin und dem Rest des Kryptoasset-Marktes noch verstärkt haben.



On-Chain Indikatoren

Abbildung 3: Ethereum MVRV Z-Score

Quelle: Glassnode

Fünfzehn Tage vor dem lang erwarteten Merge hilft der MVRV Z-Score-Indikator bei der Beurteilung der Bewertung von Ethereum. In Abbildung 3 sehen wir, dass sich der MVRV Z-Score und der Marktpreis am 9. Mai 2021 zu dem Zeitpunkt voneinander abgekoppelt haben, als Ethereum auf ein Markthoch zusteuerte (roter Bereich). Historisch gesehen deutet dies darauf hin, dass der realisierte Preis von Ethereum einen Markttiefpunkt (grüne Zone) erreicht hat, ähnlich wie im November 2016, wie in der Abbildung dargestellt.



Makroökonomische Entwicklungen und Regulatorisches

Die Inflation schlug im August weltweit erneut hohe Wellen.

Die Bank of England erhöhte in der ersten Augustwoche die Zinsen um 1,75 %, was die größte Erhöhung seit 1995 darstellt. Die Prognose der britischen Zentralbank für Oktober weist einen Inflationshöchststand von 13,3 Prozent aus

In der zweiten Woche zeigten die Ergebnisse des US-Verbraucherpreisindex für Juli, dass die Inflation bei 8,5 Prozent lag und damit die Erwartungen übertraf.

China senkte mit dem Konjunktureinbruch und einem Rekordhoch der Arbeitslosigkeit die Zinssätze.

Das Sitzungsprotokoll der US-Notenbank wurde veröffentlicht, wobei zur wichtigsten Erkenntnis gehörte, dass das Tempo der Zinserhöhungen sich in dem Moment verlangsamen würde, wenn die Inflation weiter abkühlt. Die Anleiherenditen tendierten nach unten. Die asiatisch-pazifischen Märkte handelten schwächer.

Der Vorsitzende der US-Notenbank, Jerome Powell, verkündete am vergangenen Freitag, dass die Zentralbank alle ihre Instrumente "energisch" einsetzen werde, um die Inflation zu zähmen. Powells Kommentare ließen nicht nur den Bitcoin wieder kapitulieren, sondern enttäuschten auch die Aktienmärkte in den USA, Japan, China und Australien.

Der zweite Faktor, der die Kryptoindustrie beeinflusste, war das Verbot von Tornado Cash, ein vollständig dezentrales Protokoll auf Basis der Ethereum Blockchain zum Schutz der Privatsphäre. Das US-Finanzministerium setzte die Plattform auf die schwarze Liste, was einige Auswirkungen auf die Regulierung hatte:

Die EU hat Änderungen an einem Gesetzentwurf zur Regulierung von Finanzdienstleistungen vorgeschlagen, um das Engagement von Banken in Kryptoassets der Klasse 2 (alle Kryptoassets, die keine Stablecoins sind) jederzeit auf 1 Prozent des Kernkapitals des Instituts zu begrenzen.

Die Federal Reserve sagte, dass Banken, die ihrer Zuständigkeit unterliegen, sie informieren sollten, bevor sie Kryptoaktivitäten durchführen.

Die britischen Regulierungsbehörden könnten mehr Befugnisse über Stablecoins und andere zahlungsorientierte Kryptoassets erhalten. Der betreffende Gesetzentwurf wird im September zum ersten Mal erörtert.

Institutionelle Akzeptanz

In einer Zeit, in der Kryptounternehmen mit dem Aufbau beschäftigt sind, nimmt die institutionelle Akzeptanz zu. Hier sind einige der wichtigsten Ereignisse, die in diesem Zusammenhang stattfanden:



● Die Kryptobörse Binance unterzeichnete eine Absichtserklärung mit Busan, um den Aufbau der Blockchain-Industrie in der südkoreanischen Stadt zu unterstützen, indem sie ihren Bildungszweig, die Binance Academy nutzen.

● Die brasilianische Zentralbank wählt Itau, eine in Sao Paulo ansässige Bank aus, um Liquiditätspools im dezentralen Finanzwesen aufzubauen.

● Die argentinische Provinz Mendoza hat begonnen, Kryptozahlungen für Steuerzahlungen zu akzeptieren, um Steuerzahlern zu helfen, ihren Verpflichtungen nachzukommen.



Im September wird mehr Klarheit über einige der monumentalsten Vorschriften herrschen, wie z. B. sich die Situation von nicht-fungiblen Token (NFTs) in Europas wegweisendem Rahmenwerk für Märkte für Krypto-Assets darstellt. Darüber hinaus werden im September sieben Berichte zu Joe Bidens Executive Order veröffentlicht. Es wird erwartet, dass diese Berichte unter anderem Leitlinien zu Fragen im Zusammenhang mit dem Energieverbrauch des Proof-of-Work-Minings, den Risiken und Vorteilen von Krypto-Assets und der Durchführbarkeit der Einführung einer digitalen Währung der US-Zentralbank enthalten werden.



Kryptoinfrastrukturen

Ethereum: Der Weg zum Merge und die Wette um das Proof-of-Stake

Alle Augen waren auf Ethereum gerichtet, als das Goerli-Netzwerk seine letzte Merge-Probe durchführte und das Testnetz erfolgreich auf Proof-of-Stake (POS) umstellte. Der Merge wird im Ethereum-Hauptnetzwerk um den 15. September herum durch die Terminal Total Difficulty (TTD) ausgelöst, ein kumulatives Maß für die gesamte Mining-Leistung, die in der Kette steckt. Wenn der Termin näher rückt und eines der TTD-Kriterium erfüllt ist, wird POS das Proof-of-Work ersetzen. Die Aufregung um dieses Ereignis könnte eine Erklärung dafür sein, warum Ethereum zum ersten Mal Bitcoin auf dem Optionsmarkt überholt hat. Doch nicht jeder ist mit dem Merge zufrieden. Die Miner von Ethereum möchten das POW-System möglicherweise beibehalten, indem sie eine Hard Fork initiieren, die als „ETHPOW-Wette“ bezeichnet wird. Jedoch gibt es keine wirkliche Unterstützung für die Ethereum PoW-Blockchain außer eines Großteils der Miner und einer Handvoll Börsen wie Poloniex und MEXC. Diese kündigten an, dass sie Spot-Token im Zusammenhang mit der POW-Fork auflisten werden, während die Handelsplattform Bitmex einen Futures-Kontrakt starten wird, der die neue Fork trackt. Dem gegenüber haben Circle (USDC) und Tether (USDT), die größten Stablecoin-Emittenten der Welt, ihre alleinige Unterstützung für den Merge zugesagt. Ethermine, der größte ETH-Mining-Pool, verkündete, dass er die Unterstützung für alle geplanten POW-Forks einstellen wird.

Das Ökosystem der Layer-2 Blockchains (L2)

Obwohl der Merge die Skalierungsprobleme von Ethereum nicht direkt lösen wird, schafft er die Voraussetzungen für zukünftige Skalierungs-Upgrades, einschließlich Sharding, die in Verbindung mit L2-Netzwerken funktionieren werden. In diesem Zusammenhang hat Arbitrum seine neueste Nova-Chain vorgestellt, eine L2, die auf der Anytrust-Technologie des Netzwerks aufbaut und auf Spiele und soziale dApps zugeschnitten ist. Es wird bereits erwartet, dass die Kette die Migration des Reddit-Community-Punkte-Systems von Ethereum begrüßen wird. In der Zwischenzeit wird erwartet, dass das Hauptnetzwerk Arbitrum sein Nitro-Upgrade am 31. August implementiert. Optimism kündigte außerdem an, dass sein Haupt-Upgrade, Bedrock, nun für das vierte Quartal geplant ist. Die Erneuerung des Protokolls soll helfen, die Abhebungszeiten zu verkürzen, die Knoten 50 Mal schneller zu synchronisieren und die Unterstützung für zukünftige Rollup-basierte Technologien wie ZK-Rollups zu ermöglichen. Schließlich hat Starkware sein rekursives Prüfsystem eingeführt, das die Gaskosten senken wird, indem es die Anzahl der auf der ETH-Hauptkette verarbeiteten Transaktionen um das Zehnfache bündelt.



Ethereum-Konkurrenten

Nicht nur Ethereum, sondern auch die breitere Masse von Layer-1 Blockchains (Smart Contract Plattformen) nutzt den Bärenmarkt, um ihre Technologien weiter auszubauen.

Zunächst stellte Near Protocol ein neues Javascript-Softwareentwicklungskit vor, das es den 20 Millionen Javascript-Entwicklern auf der ganzen Welt ermöglicht, Smart Contracts in der Legacy-Sprache zu schreiben. Darüber hinaus veröffentlichte Near die Testnet-Phase 1 des Sharding (Fragmentierung der verteilten Datenbank), wobei ein vorläufiger Termin für das Mainnet des Protokolls für den nächsten Monat festgelegt wurde. Darüber hinaus hat die Algorand Foundation einen neuen Quantum-Proof-Algorithmus namens Falcon vorgestellt, der zur Verbesserung des Datenschutzes von Blockchains und zur Bereitstellung quantenresistenter Signaturen verwendet werden soll. Schließlich bereitet sich Solana auch auf einen Leistungsschub vor. Jump Crypto, die Krypto Sparte der Jump Trading Group, hat einen leichteren Validator-Client entwickelt, der die Dezentralisierung und Stabilität des Netzwerks verbessern und eine der grundlegenden Schwächen des Netzwerks beheben wird.



Das TornadoCash-Mixer-Verbot und die Reaktionen der Krypto-Handelsplätze

Das OFAC (Office of Foreign Assets Control) des US-Finanzministeriums hat TornadoCash, eine Software zur Wahrung der Privatsphäre, auf die SDN-Liste gesetzt - eine Liste von sogenannten "Specially Designated Nationals", mit denen amerikanische Bürger und Unternehmen keine Geschäfte machen dürfen. Die Auswirkungen des Verbots sind beispiellos, da es sich nicht um ein Verbot einer bestimmten Person, sondern einer Open-Source-Software handelt. Die Verbote könnten der Auslöser für die jüngsten Kursverluste sein. So erklärte der CEO von Coinbase, dass das Unternehmen lieber seinen Staking-Service für ETH einstellen würde, als Transaktionen auf Protokollebene zu zensieren, um einer hypothetischen Zensuranordnung von Regulierungsbehörden auf der Ethereum-Blockchain nachzukommen. Wie es aussieht, wäre die US-Börse der drittgrößte Validierer auf Ethereum, sobald der Merge in Betrieb geht, was zeigt, wie heikel eine solche regulatorische Durchsetzung für eine wichtige Einnahmequelle des Unternehmens sein kann. Die Richtlinien des Verbots haben bereits mehrere Anbieter von nativen Krypto-Diensten wie Infura und Alchemy dazu gezwungen, den Zugriff auf das Protokoll zu beenden. Beide Projekte sperren nun den Ethereum-API-Zugang für alle Nutzer, um eine Interaktion mit dem Smart Contract zu verhindern.



DeFi – Das dezentrale Finanzsystem des Web3

Abbildung 4: Monatliche Performance der Top 10 DeFi-Assets

Quelle: 21Shares

Der Ethereum Merge

Wir hatten bereits darüber informiert, dass einige große DeFi-Projekte bereits das Ende des potenziellen Proof-of-Work-Fork bei Ethereum herbeigeführt haben, da sie ausschließlich die neue POS-Kette unterstützen werden, so auch beispielsweise das Blockchain-Unternehmen Circle, das den Stablecoin USDC herausgibt. Tether, Frax, Aave und Chainlink folgten und hielten sich mit ihrer Entscheidung zugunsten des neuen POS-Netzwerks an den gemeinschaftlichen Konsens. Diese Ankündigungen der Blue Chips dieses Branchensegments machen deutlich, dass Proof-of-Work Forks ein hochspekulatives Spiel ohne wirkliche Grundlage sein werden, da die wichtigsten DeFi-Dienstleister die potenzielle Zweiteilung der Ketten weiterhin ablehnen. Wenn die oben genannten Blue Chips ihre unterstützende Infrastruktur nicht auf die neu gespaltenen Chains ausweiten, können wir eine Wiederbelebung von sogenannten „Ghostchains“ erwarten, die den Beispielen von Bitcoin SV (BSV) und Bitcoin Cash (BCH) ähneln. Dort werden Milliarden von Dollar im Ökosystem gebunden, die aber aufgrund des Mangels an einem funktionierenden DeFi-Ökosystem von Stablecoins und grundlegenden Finanzplattformen wie dezentralen Börsen (DEXs), Geldmärkten und Vermögensverwaltungsprotokollen ungenutzt bleiben.

Skalierbarkeit im DeFi

Im August gab es unterschiedliche Versuche, die von Ethereum angetriebene Vision der Skalierbarkeit mit Layer-2 Blockchains (L2) zu erreichen, um bestimmte Abwicklungen außerhalb des Ethereum-Mainnets zu verlagern. So aktualisierte beispielsweise die dezentrale Finanzplattform Lido, die Liquidität als Lösung (LaaS) anbietet, ihre Roadmap, um die Unterstützung für stETH auf die bekannten L2-Netzwerke - Optimism und Arbitrum - zu erweitern. Auch im DeFi-Ökosystem der alternativen Layer-1 Blockchains gab es spannende Entwicklungen. So hat beispielsweise der renommierte Verwahrer Copper eine native Integration mit dem Solana-Netzwerk geschaffen, um seinen institutionellen Kunden über die Multi-Party-Computation-Technologie (MPC) von CopperConnect einen sicheren Zugang zum DeFi-Ökosystem zu bieten.

Das TornadoCash-Verbot und seine Auswirkungen

Die Auswirkungen des Verbots des Kryptowährungs-Mixers TornadoCash auf DeFi zeigten sich unmittelbar nach Verkündung des Urteils. So sperrte zunächst das Circle, Emittent des Stablecoins USDC, ingesamt 37 Adressen mit Verbindungen zu dem sanktionierten Mixer und fror dabei 75.000 US-Dollar ein, um der Anordnung des Finanzministeriums nachzukommen. Andere DeFi-Anwendungen wie Aave und DyDx reagierten in ähnlicher Weise. Auch andere DeFi-Protokolle wie die dezentrale Börse UniSwap, Balancer und Oasis haben sämtliche mit Tornado verknüpften Adressen zensiert, da sie dasselbe TRM-Sanktionsscreening-Tool integriert hatten. Eine unbekannte Person drückte ihren Ärger über die Maßnahme aus, indem sie 0,1 ETH an mehr als 600 prominente Kryptoadressen schickte, darunter Brian Armstrong von Coinbase sowie an den prominenten chinesischen Tech-Unternehmer Justin Sun. Darüber hinaus haben die Sanktionen für andere DeFi-Produkte existenzielle Fragen in Hinblick auf deren Geschäftsmodell aufgeworfen. So hat der Gründer des kalifornischen DeFi-Services MakerDAO – ein Lending Service auf der Ethereum Blockchain – die Möglichkeit einer „Notabschaltung“ erwogen, sofern die Zensur auch Adressen von Inhabern seines Stablecoins DAI erreichen sollte. Diese Überlegung ist durchaus plausibel, wenn man bedenkt, dass der Stablecoin USDC die größte singuläre Sicherheit darstellt, die DAI unterstützt. Um beim Thema Stablecoins zu bleiben: Tether beauftragte das Top-Controlling-Unternehmen BDO mit der Prüfung seiner Reserven und plant, im Rahmen dieser neuen Partnerschaft monatliche Transparenzberichte zu veröffentlichen. Diese verstärkten Bemühungen hin zu Transparenz sind ein Versuch, einen Teil des an Circle verlorenen Marktanteils zurückzugewinnen, und stehen sinnbildlich für einen breiteren DeFi-Trend zur strikten Einhaltung der Vorschriften.

Metaverse und NFTs

Die NFT-Marktplätze konnten sich der allgemeinen Marktstimmung nicht entziehen. Das Handelsvolumen von NFTs auf Ethereum ist im Vergleich zum Vormonat um 17,4 Prozent gesunken. Die folgende Abbildung zeigt, dass die Projekte OpenSea, X2Y2 und LooksRare die Top-3-Marktplätze auf Ethereum nach Volumen sind.

Abbildung 5: Marktposition nach Volumen

Quelle: 21Shares, Dune Analytics

BendDAO – ein Protokoll, das es Nutzern ermöglicht, ihre NFTs als Sicherheiten zu hinterlegen, um ETH zu leihen – geriet in eine Liquiditätskrise, als seine Reserven am 21. August geleert wurden. Ungeachtet der Tatsache, dass Bärenmärkte NFTs in die Zahlungsunfähigkeit treiben können, stehen viele der verwalteten NFTs des Protokolls nun vor einer möglichen Liquidation, um uneinbringliche Forderungen zu decken, die durch entmutigte Kreditnehmer entstanden sind. Der Mitgründer von BendDAO kündigte demzufolge einige kurzfristige Verbesserungen an, darunter die Anpassung der Verwertungsschwelle auf 70 Prozent und die Anpassung der Auktionen auf eine Dauer von vier Stunden. Was die langfristigen Verbesserungen betrifft, so schlug das Protokoll vor, Angebote für zusätzliche Sicherheitsleistungen in BendDAO zu unterstützen, auf Börsen zur Auflistung von Sicherheiten zuzugehen und Anzahlungen für Auktionen zu unterstützen.

Wie bereits in diesem Bericht erwähnt, wird der September ein arbeitsreicher Monat sein, wenn die politischen Entscheidungsträger und Regulierungsbehörden aus der europäischen Sommerpause zurückkehren. Außerdem werden in diesem Monat einige wichtige Indikatoren veröffentlicht, wie der ISM-Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe, der ein Frühindikator für die US-Wirtschaft ist. Der Bericht über die durchschnittlichen Stundenlöhne, der am folgenden Tag veröffentlicht wird, ist ein wichtiger Indikator für die allgemeine wirtschaftliche Gesundheit, da die Ausgaben mit den Marktbedingungen korrelieren.

Über 21Shares

21Shares verfügt über die weltweit größte Palette an börsengehandelten Kryptowährungsprodukten (ETPs). Mit der Notierung des ersten Kryptowährungsindices an der SIX Swiss Exchange im Jahr 2018 leistete 21Shares Pionierarbeit und erweitert sein Produktportfolio seitdem konsequent mit innovativer Forschung und zukunftsweisenden Ansätzen. 21Shares möchte allen Anlegern eine einfache, sichere und regulierte Möglichkeit für den Kauf, Verkauf und Leerverkauf von Kryptowährungen über bestehende Bank- und Maklerkonten bieten. Onyx, die Emissionsplattform von 21Shares wird sowohl von 21Shares als auch von Drittpartnern für die Emission und das operative Geschäft mit Kryptowährungs-ETPs weltweit genutzt.

