Wie Gold-Geschenke den Kurs des Edelmetalls bestimmen

Gold ist ein Geschenk für die Ewigkeit. Dies gilt insbesondere für viele asiatische Staaten. Vor allem in Indien und China spielt das Edelmetall bei Fest- und Feiertagen traditionell eine wichtige Rolle – und zwar eine so große, dass diese Ereignisse auch einen nicht unerheblichen Einfluss auf den Goldpreis ausüben.

Aktuelle Markteinschätzung von Önder Çiftçi, CEO der Ophirum Group

Gold bietet Sicherheit, Gold hat in den vergangenen Jahrhunderten jede Krise überstanden und Gold ist die Basis – wenngleich sich über Geschmack wunderbar streiten lässt – für schöne und glänzende Schmuckstücke. Es gibt also einige gute Gründe, weshalb Gold häufig zu festlichen Anlässen ins Spiel kommt. Ein gutes Beispiel dafür sind Hochzeiten – zwar nicht ausschließlich, aber vor allem in Indien. Die indische Hochzeitssaison zwischen September und November gilt als so wichtig für den Goldpreis, dass Trader ihr Handeln sogar nach den Hochzeiten ausrichten.

In der Regel kaufen Indiens Juweliere und Goldhändler bereits ab Juli für die Hochzeitssaison ein und füllen ihre Lager. Das passt zur Markt-Statistik: Diese besagt, dass Juli, August und September mit die besten Monate des Jahres für steigende Kurse des Edelmetalls sind. Dass indische Familien daher eine vergleichsweise große Menge des Edelmetalls besitzen, ist die logische Konsequenz. Zwar existieren dazu keine konkreten und verlässlichen Zahlen, doch die Analysten der Investmentbank Macquarie vermuteten vor einigen Jahren in indischen Haushalten rund 18.000 Tonnen Gold mit einem aktuellen Gegenwert von fast 1 Billion Dollar.

Doch nicht nur in Indien, wo die Braut traditionell mit viel Gold ausstaffiert wird, spielt das Edelmetall als Geschenk eine große Rolle, sondern auch rund um das chinesische Neujahrsfest – auch hier überreichen Chinesen gerne gehaltvolle Geschenke. Die Woche aus Neujahrs- und Frühlingsfest heißt in China auch „Golden Week“, wenngleich auch andere Konsumgüter verschenkt werden. Dieser Zeitraum gilt für Goldhändler in China und in einigen Nachbarländern traditionell als der Beste des Jahres. Da Juweliere und Goldhändler nur Umsätze machen, wenn sie volle Lager haben, wirft auch das chinesische Neujahrsfest seine Schatten in der Regel weit voraus.

Hierzulande kann es sich ebenfalls anbieten, zu bestimmten Anlässen, wie Weihnachten, Hochzeiten oder zur Geburt, das Edelmetall zu verschenken – wer zum ersten Mal einen Barren oder eine geprägte Münze in den Händen hält, versteht schnell, dass Gold ein zeitloses Geschenk für die Ewigkeit ist. Doch was bedeutet die erhöhte Nachfrage nach Gold aufgrund von Fest- und Feiertagen für Investoren? Der Fachverband World Gold Council geht davon aus, dass allein die Schmuck-Nachfrage nach Gold aus Indien und China für rund 50 Prozent der gesamten Gold-Nachfrage der Welt verantwortlich zeichnet. Je nach Marktlage mal mehr oder mal weniger.

Anleger können aus dieser Information wichtige Erkenntnisse ableiten. Erstens zeigt der hohe Anteil der Nachfrage von Seiten der Schmuck-Industrie, dass ein nicht unerheblicher Teil der Gold-Nachfrage unabhängig von Marktereignissen oder Kursmarken im Verlaufschart entsteht. Inder und Chinesen kaufen Gold, weil sie ihren Liebsten ein Geschenk machen wollen – nicht, weil der Goldpreis gerade eine besondere Chart-Marke erreicht hat.

Zweitens entkräftet die große Bedeutung von Gold als Geschenk ein oft wiederholtes Argument von Gold-Skeptikern. Diese weisen häufig darauf hin, dass Gold nie verbraucht wird und das weltweite Angebot deswegen immer weiter steigt. Das stimmt zwar, jedoch sind große Goldvorkommen auch innerhalb von Familien gebunden. Wer Schmuck, Barren oder Münzen als Geschenk erhält, bewahrt es in der Regel auch auf – die Einschätzung von Macquarie zu den privaten Goldvorräten in Indien spricht Bände.

Das Wissen, dass die Schmuckindustrie aus Indien und China einen derartig großen Einfluss auf die weltweite Nachfrage hat, kann auch für deutsche Anleger hilfreich sein. Grund: Immer dann, wenn der Goldpreis in eine Phase kräftiger Schwankungen gerät, mag es für den einen oder Anleger womöglich hilfreich sein, dass Millionen Indern und Chinesen kurzfristige Schwankungen des Goldpreises vergleichsweise egal sind. In deren Augen ist Gold keine spekulative Anlage, sondern ein krisenresistentes Geschenk für die Ewigkeit.

Önder Çiftçi ist Gründer und Geschäftsführer der Ophirum GmbH. Vor der Gründung des bankenunabhängigen Anbieters von Edelmetallen im Jahr 2010 war Herr Çiftçi bei verschiedenen Banken in führender Position tätig.

Die Ophirum GmbH ist ein auf Edelmetalle spezialisiertes Unternehmen und eine der ersten Adressen für Retail-Goldhandel in Deutschland. Ophirum bietet in seinen aktuell 20 Retail-Stores und zudem über einen Onlineshop den Kauf von Edelmetallen in verschiedenen Formen an, etwa als Barren oder Münzen. Zudem umfasst das Angebot ein Golddepot sowie Sparpläne mit Tresorgold. Die Spezialisten des Ophirum-Teams haben im Zuge ihrer beruflichen Vergangenheit die Faszination von Rohstoffen sowie den Nutzen und die strategische Bedeutung speziell von Edelmetallen bei der Geldanlage und der Absicherung von Risiken entdeckt. Diese Erkenntnis sowie der bis dato vorherrschende Mangel an vertrauenswürdigen Angeboten physischer Edelmetalle in Deutschland waren Impulse für die Gründung der Ophirum GmbH.