Wie die Chancen für einen steigenden Zinnpreis stehen

Die Energiewende sorgt für einen Aufschwung im Bergbaubereich. Da gehört Zinn zu den gefragten Metallen

Zinn ist seit Jahrtausenden gegenwärtig, es besitzt ungewöhnliche chemische Eigenschaften, ist mit kuriosen Geschichten verbunden und es ist heute ein unverzichtbarer Bestandteil in Elektrofahrzeugen, Photovoltaikzellen oder Solarmodulen. Es ist ein Rohstoff, den die Zukunft braucht und dies mit einer steigenden Tendenz. Experten gehen von einer zunehmenden Verknappung aus. Das Metall kommt in supraleitenden Legierungen zum Einsatz in Elektromagneten und in Verbindung mit Indium bildet es das transparente Oxid ITO. Dieses besitzt metallische Eigenschaften und wird für den Bau von Leuchtdioden, Touchscreens und Solarzellen verwendet. Und Zinnverbindungen können in Autoreifen den Reibungswiderstand verringern. Zinn bildet nicht nur Kationen, sondern auch ungewöhnliche Anionen. Zinn steht im Periodensystem an der Grenze von Nichtmetallen zu Metallen. Während dem 30-jährigen Krieg war Zinn knapp – wie vermutlich in der Zukunft wieder – und es wurde damals mit Blei legiert. Preislich hat Zinn jedenfalls in den vergangenen zehn Jahren fast beständig zugelegt. Weil der schleichende Wertgewinn bei dem Metall nun auch laut Experten in den kommenden Jahrzehnten weitergehen wird, dürften Zinninvestments ein gutes Umfeld besitzen. Zu den größten Zinnverbrauchern gehören China, die USA, Japan und auch Deutschland. Mit dem Nachlassen der Inflation sollte auch der globale Halbleiterverbrauch steigen, damit die Nachfrage nach Zinn und damit auch der Zinnpreis. Zinngesellschaften wie Tin One oder First Tin sollten also wertvoller werden. First Tin verfügt über hochwertige und fortgeschrittene Zinnprojekte in Deutschland und Australien. Die Zinnprojekte von Tin One liegen in Tasmanien und in Australien, New South Wales.

