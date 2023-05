Werden die USA am 1. Juni tatsächlich in Verzug geraten? Die aktuelle Diskussion um die US Schuldenkrise

Die Anhebung der Schuldengrenze ist derzeit nicht nur in den USA, sondern auch weltweit das Thema Nummer eins, denn ein möglicher Bankrott der USA würde den globalen Finanzmarkt in Schwierigkeiten bringen.

Janet Yellen bekräftigt, dass die Finanzierung des Schuldendienstes am 1. Juni ausläuft, was als so genanntes X-Datum gilt. McCarthy, der Sprecher des Repräsentantenhauses, deutet an, dass eine Einigung mit dem Präsidenten über ein Haushaltsgesetz wahrscheinlich ist, so dass die Schuldengrenze vor diesem Datum angehoben werden kann. Andererseits weist McHenry, ebenfalls von der Republikanischen Partei, darauf hin, dass das Datum des tatsächlichen Bankrotts noch in weiter Ferne liegen könnte.

Der Washington Post zufolge wird erwartet, dass das Finanzministerium verschiedene Bundesbehörden auffordern wird, die anstehenden Zahlungen so weit wie möglich zu verschieben. Auf diese Weise würden Mittel umgeschichtet, um die Verbindlichkeiten weiter zu tilgen. Die Post berichtet auch, dass Analysten der Wall Street davon ausgehen, dass die Mittel nicht vor dem 8. und 9. Juni erschöpft sein werden.

Das entscheidende Datum ist in diesem Fall der 15. Juni, wenn die vierteljährlichen Steuern eingehen, so dass das Finanzministerium nach diesem Datum über die Mittel für weitere Rückzahlungen verfügen wird. Dann wird das X-Datum höchstwahrscheinlich auf Juli oder sogar noch viel später verschoben. Kommentatoren in Washington zufolge hat das Finanzministerium noch viele "Tricks" und "Asse im Ärmel", um den USA ein normales Funktionieren bis zum 15. Juni zu ermöglichen, wenn eine Menge Geld auf die Konten des Landes fließen wird.

Darüber hinaus stehen dem Finanzministerium oder dem Präsidenten zahlreiche Möglichkeiten zur Verfügung, die jedoch nicht sehr wahrscheinlich sind. Dazu gehören:

Der Verkauf von Anleihen, die von einigen staatlichen Treuhandfonds gehalten werden. Sobald die neue Verschuldungsgrenze erreicht ist, würden diese Fonds wieder mit Schuldverschreibungen gespeist werden

Verkauf von Anlagevermögen wie Grundstücken und Bundesgebäuden

Verkauf von Gold im Wert von 500 Milliarden Dollar aus dem Besitz des Finanzministeriums

Verzögerung oder Aussetzung der Zahlung von Rechnungen und Gehältern durch Bundesbehörden

Es ist offensichtlich, dass der Markt immer noch besorgt ist, dass die USA Schwierigkeiten haben könnten, ihre Verpflichtungen zurückzuzahlen. Anleihen mit Fälligkeiten nach dem X-Datum werden zu deutlich höheren Renditen gehandelt. Quelle: Bloomberg

TNOTE setzen ihre Talfahrt fort, nachdem sie aus einer Dreiecksformation ausgebrochen sind und zusätzlich die Unterstützung am 38,2-Retracement der letzten Aufwärtswelle durchbrochen haben. Hier hatten wir lokale Tiefststände, die die untere Zone der Konsolidierung markierten. Die Hauptunterstützung liegt nun beim 50,0-Retracement und dann unter 112 Punkten, wo sich die untere Begrenzung des Aufwärtstrendkanals befindet. Diese Niveaus wären möglich, wenn die USA das Schuldenlimit bis zum 1. Juni tatsächlich nicht einhalten. Andererseits scheint ein technischer Bankrott unwahrscheinlich zu sein. Sollte ein neuer Grenzwert festgelegt werden, könnte ein deutlicher Kursanstieg bei TNOTE erwartet werden. Quelle: xStation5 von XTB

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.





Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.CFDs sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren.Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind alszu verstehen.