Werden die Karten durch die Notenbanken völlig neu gemischt?von Sven Weisenhaus

In den vergangenen Tagen habe ich mehrfach darüber berichtet, wie Inflationsdaten aus den USA die Kurse an den Börsen kurz aufgescheucht haben, sich dies aber jeweils als ein nur kurzes Erwachen aus dem Dornröschenschlaf herausgestellt hat (siehe zum Beispiel „Wieder nur ein kurzes Erwachen aus dem Dornröschenschlaf“). Und so verhält es sich auch mit den vorgestrigen Daten zu den US-Verbraucherpreisen. Die übertriebenen Kursgewinne, die der Veröffentlichung folgten, wurden noch am selben Tag größtenteils wieder abverkauft. Und anschließend gingen die Kurse wieder in ihre volatilitätsarmen Seitwärtstendenzen über.

Zerreißprobe für die Nerven aktiver Trader

Nun kann man die gestrige Ruhe am Aktienmarkt sicherlich der typischen abwartenden Haltung der Anleger vor wichtigen Ereignissen wie der gestrigen Zinsentscheidung der US-Notenbank zuschreiben. Doch ändert dies nichts daran, dass das schwankungsarme Kursgeschiebe für aktive Trader (wie mich) weiterhin eine Zerreißprobe für die Nerven darstellt.

US-Indizes seit Mitte November in Konsolidierungen

Zumal es vorgestern nicht nur im Dow Jones einen Fehlausbruch aus einer Konsolidierung gegeben (siehe „Nach Fehlausbrüchen folgen starke Gegenbewegungen“), sondern auch beim Nasdaq 100. Werfen wir dazu einen Blick auf den Chart aus der gestrigen Ausgabe des Stockstreet-Börsenbriefs „Target-Trend-Spezial“:

In der grünen Ellipse ist zu sehen, wie der Technologieindex vorgestern sein vorheriges Hoch überschreiten konnte. Doch am Ende wurden die Kursgewinne fast vollständig abgegeben und es blieb eine rote bzw. bearishe Tageskerze. Mit dieser wurde auch beim Nasdaq 100 die Mitte November begonnene und somit schon seit einem Monat anhaltende Seitwärtskonsolidierung fortgesetzt.

Hier dazu nur so viel: Außer im Dow Jones kam es auch im Nasdaq 100 zu einem Fehlausbruch und einer anschließenden Fortsetzung der Konsolidierung. Und für den S&P 500 gilt Ähnliches.

Der S&P 500 konnte mehr als 61,80 % der Kursverluste aus der letzten Korrekturwelle (E) aufholen und diese damit aus Sicht der Fibonacci-Marken (blaue Linien im Chart) beenden. Er sendete damit ein bullishes Signal. Das übergeordnete Chartbild ist allerdings noch bearish. Denn im Hoch scheiterten die Bullen im ersten Anlauf exakt an der oberen Linie des wichtigen Abwärtstrendkanals, der den gesamten Bärenmarkt umfasst (siehe roter Pfeil im Chart). Und mit der vorgestrigen Tageskerze kam es auch beim S&P 500 zu einem Fehlsignal, da die Trendlinie zwar im Tageshoch gebrochen wurde, sich dies aber als nicht nachhaltig herausstellte (rote Ellipse).

Alle drei US-Aktienindizes befinden sich somit seit Mitte November in Konsolidierungen, bei denen Versuche der Bullen, die Kurserholung fortzusetzen, vorgestern scheiterten. Und so gilt meine Warnung vom Dienstag, dass nach Fehlausbrüchen häufig starke Bewegungen in die entgegengesetzte Richtung folgen, nicht nur für den Dow Jones, sondern auch für den Nasdaq 100 und den S&P 500.

Karten werden durch die Notenbanken womöglich neu gemischt

Allerdings gilt dies – wie für jedes charttechnische Signal – mit einer Einschränkung: Solange die Fehlsignale nicht jeweils durch eine entsprechende Folgekerze bestätigt werden, sind sie harmlos.



Außerdem haben wir aktuell die besondere Situation, dass wir es mit einer abwartenden Haltung der Anleger zu tun haben. Und die gestrige Zinsentscheidung der US-Notenbank kann die Karten völlig neu mischen. Gleiches gilt für die heutige Zinsentscheidung der EZB, wobei die Märkte stärker Richtung USA blicken.

Insofern sind die aktuellen charttechnischen Situationen zwar recht spannend, aber je nach Reaktion der Märkte auf die Entscheidungen der Notenbanken kann sich die Lage durch neue Signale binnen weniger Minuten oder gar Sekunden um 180 Grad drehen. Und daher würde ich mich heute und morgen mit neuen Trades eher zurückhalten und erst dann wieder aktiv werden, wenn klar ist, wie der Markt die geldpolitischen Fingerzeige von Fed und EZB verdaut. Meist entwickeln sich neue Trends erst an den Tagen nach den Zinsentscheidungen – zumal am Freitag noch der große Verfallstag ansteht, der für weitere (Fehl-)Signale bzw. Richtungswechsel gut ist.

Auch diese Geduld aufzubringen, ist für aktive Trader eine Zerreißprobe. Wer dennoch in diesem Markt aktiv mitwirken möchte, muss sich bewusst sein, dass es sich bei jedem Trade, den man insbesondere im direkten Umfeld der Notenbankentscheidungen eingeht, um reine Spekulation handelt.

Gewinne mit Long-Trades auf den EUR/USD

Immerhin: Auch wenn mit Trades auf die Aktienindizes aufgrund der Konsolidierungen nicht viel zu holen war, so konnten sich sowohl die Leser des Stockstreet-Börsenbriefs „Target-Trend-CFD“ als auch die Abonnenten des „Börse-Intern Premium“ dennoch über die Kursreaktionen nach den US-Inflationsdaten freuen. Denn nicht nur die Aktienindizes machten vorgestern einen Satz nach oben, sondern auch der EUR/USD (siehe grüner Pfeil im folgenden Chart). Und im Gegensatz zu den Aktienindizes erreichte der Wechselkurs damit nachhaltig ein neues Hoch in seiner Kurserholung.

Allerdings stieß er dabei an eine wichtige Abwärtstrendlinie (dick rot, roter Pfeil). Und weil der Kurs kurzfristig schon recht weit gelaufen ist und damit überkauft wirkt, ist beim EUR/USD nun ebenfalls mit einer Konsolidierung zu rechnen.

Da zudem auch beim EUR/USD völlig unkalkulierbar ist, wie er auf die Notenbankentscheidungen reagieren wird, habe ich den Kursanstieg für einen Ausstieg aus Long-Positionen genutzt. Lesern des „Börse-Intern Premium“ brachte dies einen Gewinn in Höhe von 17 % ein.

Jetzt können wir mit dem freigewordenen Kapital, das nun an der Seitenlinie auf neue Chancen wartet, relativ entspannt die Marktreaktionen abwarten, um dann gegebenenfalls ab Montag wieder in das Spiel der Märkte einzugreifen.

Ich wünsche Ihnen viel Erfolg an der Börse

Ihr

Sven Weisenhaus

(Quelle: www.stockstreet.de)